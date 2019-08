Unos 67.000 alumnos de Aragón tendrán ayudas económicas para la vuelta al cole

Queda menos de un mes para que la rutina vuelva a las aulas aragonesas y los padres ya piensan en cómo afrontar los nuevos gastos: desde los lapiceros hasta los libros de texto, incluyendo, un ligero cambio de armario. Aunque para esto último no hay ayudas que valgan (más allá de los descuentos lanzados por los centros comerciales), la adquisición de material curricular será este año algo menos cuantiosa debido a la puesta en marcha de un banco de libros gestionado por el Gobierno de Aragón y a la continuidad de las becas para material escolar.

Según los datos facilitados por el departamento de Educación, Cultura y Deporte, cerca de 67.000 alumnos se beneficiarán de algún tipo de descuento de cara a la adquisición de libros. Por un lado, más de 49.000 (entre 3º de Primaria y 4º de ESO) se han adherido al banco de libros, lo que les permitirá obtener el lote completo de ejemplares por 20 euros en los cursos de Primaria y 25 en Educación Secundaria. Los menores recibirán todos los libros que les corresponde en los días previos al inicio del curso.

Por su parte, hasta 17.711 estudiantes han resultado beneficiarios de las ayudas de material escolar, tal y como se recoge en el listado provisional. La resolución definitiva se publicará en los próximos días, ya que el pasado 12 de agosto terminó el plazo de alegaciones. "Tras este periodo, generalmente, aumenta el número de concesiones. El próximo curso podría haber más de 18.000, una cifra similar a la de años anteriores", afirman desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar).

Esta ayuda va dirigida a alumnos de todos los cursos de Primaria, Secundaria, FP Básica y Educación Especial. Su cuantía varía de 100 a 230 euros por alumno, dependiendo de la etapa educativa. Cuando tengan la resolución definitiva, las familias deberán ir a buscar al centro un cheque, que presentarán en las librerías acreditadas. Allí les darán todos los ejemplares para el curso 2019-2020.

Con estas opciones se consigue que buena parte de las familias tengan un "ahorro" sustancial en la vuelta al cole. Sin embargo, ni todos los gastos están incluidos, ni todas las etapas formativas pueden beneficiarse. El banco de libros deja fuera a los alumnos de los dos primeros cursos de Primaria, sustentándose en que el material utilizado en estas etapas es fungible y, por lo tanto, no puede ser reutilizado al año siguiente. Las familias con menores matriculados en Infantil no pueden adherirse al banco de libros ni solicitar la ayuda de material escolar. Lo mismo ocurre en Bachillerato. La razón: no son etapas obligatorias.

"Vamos a seguir trabajando en la inclusión de todos los cursos de Primaria en el banco de libros", recalcan desde Fapar. No obstante, reconocen que los libros no son reutilizables y, por lo tanto, su reposición anual elevaría el coste de este programa. Para el próximo curso, la gestión del banco de libros ascenderá a unos 434.000 euros. Esta cuantía será costeada por la Administración y las familias participantes, que aportarán 6 euros por usuario en la etapa de Primaria y 12 en la de Secundaria. "Ahora lo importante era poner en marcha el banco de libros. Una vez conseguido, nuestra intención es que se pueda ir ampliando a todos los cursos de Primaria", puntualizan desde Fapar.

Todos los alumnos que han obtenido una beca para material escolar al finalizar el curso deberán devolver los libros adquiridos a los centros escolares. De este modo, se seguirá ampliando la capacidad del banco de libros. Esta medida ya se puso en marcha en el curso 2018-2019 y era voluntaria en el anterior. Además, todas las familias que se han inscrito en el banco han tenido que donar aquellos libros de texto que utilizaron sus hijos durante el pasado año.

Libros por 5 euros

En el supuesto de que una familia no se haya apuntado al banco de libros ni tenga concedida una beca, todavía cuenta con otras formas de ahorrar. Desde que se eliminó el sistema de gratuidad de libros, han proliferado los grupos de Facebook y las aplicaciones de compra-venta de libros de segunda mano; lo que permite obtener ejemplares a un buen precio. Así se pueden encontrar libros de Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales, de 4º de Primaria, por solo 5 euros. Otra opción es adquirir el paquete completo: 90 euros por todos los libros de 6º de Primaria. Generalmente se especifica el colegio en el que se ha utilizado con anterioridad y se recuerda a los posibles compradores que verifiquen el código ISBN. Estas cifras permiten conocer si la edición que se está comprando es la misma que se solicita en el centro escolar.

Los descuentos ofrecidos por los centros comerciales como Carrefour, El Cortes Inglés o Amazon suponen otra posibilidad de ahorro familiar. Carreforur ofrece hasta un 25% de descuento en moda para la vuelta al cole, además de anunciar ofertas en la compra de artículos de tecnología como ordenadores portátiles. El Corte Inglés da dos opciones: un 5% de regalo al comprar libros de texto y papelería o un 10% cuando se adquieran uniformes, zapatos o prendas de vestir. Estos porcentajes se acumularán en una tarjeta que se podrá usar hasta el 7 de octubre. En Amazon dan 10 euros de regalo por compras superiores a 90 euros en libros de Primaria y Secundaria.

Unos 400 euros por niño

La adquisición de libros de texto es uno de los gastos más importantes de la vuelta al cole, pero no el único. La compra de material de papelería y la mochila hacen aumentar el presupuesto. Lo mismo ocurre cuando hay que renovar parte del vestuario. Según un estudio nacional realizado por el comparador de precios Idealo, las familias gastarán, de media, casi 409 euros por alumno para el inicio del curso escolar. Una cifra que es casi un 12% más elevada que en el curso 2018-2019; cuando el desembolso no llegó a los 367 euros.

Los libros de texto suponen la mayor inversión, con unos 255 euros por menor. De media, se dedican 53 euros al material de papelería (compuesto por cuadernos, lapiceros, gomas, etc.) y 68 euros a la renovación del armario, centrada principalmente en el chándal y las zapatillas. Ademas, la mochila suele tener un coste de 31 euros. Las organizaciones de consumidores recomiendan comprar productos de blanca marca y comparar diferentes establecimientos. Además apuestan por realizar una lista para adquirir solo lo necesario.

Las becas de comedor: del 23 de agosto al 5 de septiembre

A partir del próximo viernes, 23 de agosto, se podrán solicitar las becas de comedor. Un plazo que se alargará hasta el 5 de septiembre y que ha sido criticado por algunos sindicatos. Tanto CGT como STEA han lamentado que el Gobierno de Aragón estipule estas fechas, buena parte de ellas, en periodo estival. Y más teniendo en cuenta que los centros educativos no abren sus instalaciones hasta el 2 de septiembre. De hecho, el departamento de Educación ha tenido que habilitar la sede del CAREI (ubicada en la calle San Antonio Abad) para recibir las solicitud realizadas durante el mes de agosto. Estará disponible en horario de mañana: de 9.00 a 14.00. El resto de la documentación se tramitará, como viene siendo habitual, en los colegios.

Este año se ha realizado una convocatoria para libros y otra para comedor. Hasta ahora ambos procesos eran simultáneos y se llevaban a cabo a final de curso. Así, cuando en junio se solicitaron las becas de libros, a las familias se les entregó un anexo para que en septiembre solo tuvieran que recoger y firmar un borrador. Por lo que solo aquellos que no pidieron la beca de libros ni se la habían recibido en años pasados tendrán que cumplimentar toda la solicitud.

Como en procesos anteriores, Fapar habilitará un espacio en sus instalaciones en el que se ayudará a las familias que piden por primera vez esta prestación. Los padres podrán acudir del 23 de agosto al 4 de septiembre. El horario será de 9.00 a 14.00 en agosto. En septiembre habrá jornada partida: de 9.00 a 12.00 y de 17.00 a 20.00. Posteriormente, tendrán que llevar la solicitud hasta el colegio en el que está matriculado el menor.