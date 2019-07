Uno de los mayores casos de corrupción urbanística y política de la historia de Aragón (solo por detrás del caso Plaza) inicia una nueva etapa, este miércoles la exalcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, ha sido condenada a mas de 16 años de prisión y multa de 8,5 millones de euros.

Cuando el pasado 21 de febrero concluyó la repetición del juicio de La Muela y el presidente del tribunal concedió a Pinilla el derecho a la última palabra, esta aseguró haber cumplido ya una larga condena: "9 años, 11 meses, 3 días y 10 horas bajo la sombra de la sospecha", dijo. Sin embargo, lo cierto es que la exregidora solo ha pasado 120 días en prisión provisional, ya que el abono de una fianza de 800.000 euros le permitió volver a recuperar la libertad.

Cronología del caso La Muela

27/11/2005. Primeras sospechas. En 2005 comenzaban a publicarse las primeras noticias sobre la controvertida gestión del Ayuntamiento de La Muela. HERALDO informaba de que un primo de la alcaldesa, Carmelo Aured, había ganado 90.000 euros con una reventa y que el Consistorio afrontaba una deuda de más de 3 millones con Hacienda.

24/10/2006. Llegan las acusaciones. La DGA denuncia al Ayuntamiento muelano por dar luz verde a un complejo residencial con un campo de golf situado junto a Centrovía. En los meses sucesivos se destapan nuevas irregularidades urbanísticas, pero Pinilla confirmó una auditoría para eliminar la "nebulosa que se cierne sobre el urbanismo de La Muela", tal y como declaró en una entrevista a HERALDO. "Yo desde luego estoy muy tranquila", aseguró. Justo después, Pinilla dio por seguro que, si se volviera a presentar a las elecciones -como así fue-, "arrasaría".

26/12/2007. Denuncia por blanqueo de capitales. Marisol Aured presentó una denuncia ante el Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policia Nacional en la que informaba de numerosos presuntos delitos y aportaba documentación. A la denuncia de Aured se sumó luego otra acusación de Fernando Embarba. Las diligencias de la Operación Molinos recayeron en el titular del juzgado número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, y se llegaron a acumular más de 50 imputados y 77.000 folios con las diligencias.

19/03/2009. Detención de Pinilla. La Policía detuvo a Pinilla y otras 17 personas, un año después de iniciar la investigación. También fueron arrestados miembros de la corporación, algunos familiares y varios constructores. Los delitos que se imputaban a la alcaldesa eran corrupción, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de dinero. Pinilla permaneció en el centro penitenciario de Zuera cuatro meses. También pasan por prisión el concejal Juan Carlos Rodrigo y el empresario José Carlos Fernández Delgado.

21/07/2009. Libertad provisional. El 21 de julio de 2009, Pinilla quedó en libertad provisional bajo fianza de 800.000 €. Desde entonces, la alcaldesa no podía salir del país y debía presentarse el 1 y 15 de cada mes al juez.

20/04/2013. Final de la instrucción. Concluidas las diligencias previas, las partes aguardan un juicio que no se celebrará, previsiblemente, hasta 2015..

15/12/2015. Comienza el juicio, siete años después de la primera denuncia. Los pactos encauzan el juicio de La Muela y auguran la confesión de la mayoría de acusados.

31/03/2016. El juicio queda visto para sentencia. Han sido treinta largas sesiones, pero la principal imputada, María Victoria Pinilla, aún no había hablado ante el tribunal. Y no porque no le ofrecieran la oportunidad de hacerlo, sino porque ella misma se negó a declarar al considerar que estaba "desasistida legalmente". En el uso de su derecho a la última palabra, explicó que su intención nunca fue no contestar a las preguntas y quiso precisar que si hubiera sabido entonces de las consecuencias de su decisión, habría declarado. La exalcaldesa utilizó la última palabra para admitir que pudo cometer "errores" pero "no delitos". A lo largo de la instrucción, Pinilla rompió con dos despachos de abogados y en las vísperas de su esperada declaración ante el tribunal decidió prescindir in extremis de su tercer letrado. Sin embargo, los magistrados que la juzgaban dejaron claro que no están dispuestos a consentir más cambios.

29/09/2016. La sentencia. La Audiencia cierra el caso de La Muela con condenas que suman casi 100 años de cárcel. Impone 17 años de cárcel a Mariví Pinilla por delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, malversación, contra la Hacienda Pública y fraude de subvenciones, así como a 48 de inhabilitación por cinco delitos de prevaricación.

Resto de acusados: Víctor, Juan Antonio y Jorge Embarba Pinilla, hijos de la exalcaldesa (9 meses de prisión los dos primeros y 1 año el tercero por blanqueo). Dolores Pinilla Bielsa, hermana de la exalcaldesa (blanqueo, 1 año). Julio y David de Miguel, hijos de Julián de Miguel (2 años cada uno por fraude fiscal). Vicente Rodrigo, constructor (9 años, fraude fiscal). Julio Herrero, empresario (8 años). Luis Ruiz (16 meses de multa). Francisco Núñez (3 años y medio). José Antonio Puyadas (un año). Antonio Gimeno Melus (seis meses). Ignacio Unsain, empresario (3 años por delitos fiscales). José Miguel Aramburu Altuna, Construcciones Sagain S. L. (1 año por tráfico de influencias). Miguel A. Horta, empresario (2 años por delito fiscal). José Miguel Mosteo, informático (6 meses). José Carlos Fernández Delgado, promotor de Brocover (6 meses por blanqueo). Domingo Fernández Delgado, hermano del anterior (6 meses). Luis Mariano Montori, constructor (6 meses). Alberto Lozano (8 meses de cárcel). Laureano Pablo (6 meses). Loreto Ormad, (un año).

Absueltos: Miguel Ángel García Casillas, Joaquín García Cayado, Miguel Cabrera Cobos, Carlos Martín Rafecas, Emilio París Cester, Alberto París Cester, Isidro del Valle, Modesto Barranco Gimeno, Fernando Lavilla Royo, Víctor Royo, José Fernández y Bantierra

08/05/2018. El alto tribunal resuelve los recursos. María Victoria Pinilla no regresará de momento a prisión, donde pasó cuatro meses encerrada hasta lograr la libertad provisional previo pago de una fianza de 800.000 euros. Así lo decidió el Tribunal Supremo al anular la condena de 17 años de cárcel que le impuso la Audiencia de Zaragoza y ordenar que se repita el juicio contra ella y otros seis de los 21 condenados. Pinilla consigue que el Tribunal reconozca que los magistrados que la juzgaron se equivocaron al dejarla sin defensa durante parte del juicio.

09/07/2019: Pinilla, condenada a mas de 16 años de prisión y multa de 8,5 millones de euros. La Audiencia Provincial de Zaragoza también ha condenado a Fernando Barba, Antonio Fando, Julián de Miguel, Ignacio Unsain, Julio y David de Miguel, y ha absuelto a Francisco Aramburu y Alberto Lozano.

