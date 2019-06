PSOE y PAR firmarán este jueves un acuerdo de gobierno que imposibilitará un pacto de derechas en Aragón. Socialistas y aragonesistas reunieron este miércoles de urgencia, por separado y en privado a sus órganos de gobierno para analizar su contenido y cerrar todos los detalles. La firma se producirá a las 11.00 en la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón, el mismo escenario que eligieron el presidente en funciones, Javier Lambán, y el líder del PAR, Arturo Aliaga, para anunciar el pasado viernes un preacuerdo.

Ambos partidos sumarán 27 diputados y se situarán a siete de la mayoría absoluta necesaria para que la investidura salga adelante en primera vuelta. Pese a que el candidato de Cs, Daniel Pérez Calvo, aseguró el pasado martes que no se sentará en una mesa a tres, PSOE y PAR no dan por cerrada esta vía, por lo que no se descartan nuevos contactos de cara a la próxima semana, una vez que se hayan constituido los ayuntamientos de la Comunidad.

También se espera que socialistas y aragonesistas mantengan nuevas reuniones con Podemos-Equo, CHA e IU antes del día 20, momento en que se constituirán las Cortes. Una vez finalizadas las negociaciones por los ayuntamientos de Zaragoza, Huesca y Teruel tocará hablar de pactos de investidura y de la configuración de la Mesa del Parlamento autonómico, una cuestión que sigue abierta a solo siete días del comienzo de la X Legislatura.

Fuentes consultadas por este diario aseguraron que el acuerdo que se rubricará en las próximas horas no está cerrado a las aportaciones de otros partidos, sino que podría ampliarse de cara a conseguir un mayor consenso para la investidura. No aclararon, en todo caso, si la coalición PSOE-PAR buscará un tercer socio de gobierno o si únicamente negociará apoyos externos para el arranque del futuro Ejecutivo.

El pacto, adelantaron las citadas fuentes, estará inspirado en la centralidad, la moderación y la transversalidad, valores que, según destacaron el viernes Lambán y Aliaga, evidencian el "altísimo grado de coincidencia" entre ambas fuerzas. Se espera que hoy den más detalles sobre medidas concretas en relación a proyectos e inversiones vitales para Aragón.

NOTICIAS RELACIONADAS Podemos exige un gobierno de izquierdas y mete presión al pacto de coalición PSOE-PAR

Para que la investidura de Javier Lambán salga adelante, PSOE y PAR necesitarán el apoyo de los 12 diputados autonómicos de Ciudadanos. También les valdría el ‘sí’ de Podemos-Equo, CHA e IU. Ya en segunda vuelta, el presidente en funciones podría revalidar el cargo con los votos a favor de los aragonesistas y la formación de Nacho Escartín.

Falta por saber qué harán ahora PP y Ciudadanos. La formación naranja insistió este miércoles, antes de conocer el acuerdo de gobernabilidad entre PSOE y PAR, en que los aragonesistas se sumen a su alianza con los populares, que debería también contar con los votos de Vox. El PP, por su parte, siguió sin hacer declaraciones.

Avances en el territorio

Las reuniones de este miércoles estuvieron marcadas por la prudencia. Los socialistas analizaron durante alrededor de una hora y cuarto las distintas opciones y las claves del pacto con el PAR. Abordaron, asimismo, la situación todos aquellos ayuntamientos en los que suman con los aragonesistas y en las desavenencias entre los concejales no impiden gobernar.

NOTICIAS RELACIONADAS PSOE y PAR podrían gobernar en 18 comarcas y hasta en 44 municipios gracias a su coalición

La ejecutiva dio cuenta de los avances provincia por provincia. "La sensación es que todo va bien, aunque hay municipios en los que seguimos a la espera de Ciudadanos. Da la impresión de que todo va a depender, en buena medida, de lo que ocurra en Madrid", explicaron fuentes cercanas a la negociación. Socialistas y aragonesistas pactaron el pasado martes el gobierno en una docena de ayuntamientos de Zaragoza, una reunión que continuará este jueves a fin de aclarar quién gobernará en cada localidad. A ella asistirán el secretario provincial del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero, y la presidenta intercomarcal del PAR en Zaragoza, Carmen Herrero.