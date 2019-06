Huesca celebra el último pleno con la incógnita de quién será el nuevo alcalde

El Ayuntamiento de Huesca ha celebrado este miércoles el último pleno del mandato. La sesión ha estado marcada por las despedidas de algunos de los 11 concejales que no estarán en la nueva corporación y por la incógnita de qué partido presidirá el próximo gobierno municipal. Lo ha señalado Luis Felipe, que todavía mantiene la esperanza de que Ciudadanos, que el 26 M consiguió tres concejales, dé en el último momento un viraje a sus planteamientos y opte por apoyar al PSOE en lugar de respaldar al PP, formación con la que negocia desde el día 5 de junio. El partido naranja celebrará esta noche una reunión interna para decidir si, con lo ya hablado, cierra un acuerdo de gobierno para que Ana Alós sea la alcaldesa o si, tras el primer encuentro, hay que convocar una segunda reunión con los socialistas.

Los resultados de las elecciones locales han dejado en manos de Cs la llave del Ayuntamiento oscense. El PSOE solo necesita a estos tres concejales para conseguir la mayoría absoluta mientras que el PP, además del apoyo del grupo que encabeza José Luis Cadena, precisa del voto del edil de Vox para conseguir la alcaldía.

En todo caso, la corporación que se constituya este sábado presentará una composición muy renovada, ya que once de los 25 concejales que llegaron en 2015 no estarán en el nuevo Ayuntamiento. Por el PSOE se marcha Teresa Sas, Fernando Gállego, Yolanda de Miguel y Antonio Sanclemente. Por el PP salen Iván Rodríguez y Jesús Mate. Mary Romero y Fernando Justes, de Aragón Sí Puede, tampoco repiten porque su formación decidió no presentar candidatura a estos comicios. Cambiar, que sí concurría, no ha conseguido representación municipal y se marchan Carmen García, Silvia Mellado y Pablo Malo. La cuarta componente del grupo, Pilar Novales, se queda porque encabezaba la lista de Podemos Equo.