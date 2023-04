Verano 2023:

A 40 grados y sin agua Las altas temperaturas y la sequía no solo afectan al campo sino también a la salud de las personas e incluso al turismo. La escasez de precipitaciones es la principal preocupación de agricultores y ganaderos, que miran diariamente al cielo con la esperanza de que empiece a llover. La Confederación Hidrográfica del Ebro ya prevé un escenario "peor" que el verano pasado, de hecho en algunas zonas han comenzado la campaña de riego "con ajustes" y varios embalses están "en alerta". A eso se suma que la tendencia es que los veranos cálidos sean cada vez más frecuentes, lo que afecta directamente a la salud. El cuerpo humano está obligado a adaptarse a las olas de calor, cada vez más habituales, lo que se traduce en más episodios de deshidratación, síncopes y golpes de calor. A pesar de que "las altas temperaturas no benefician a nadie", Aragón ocupa un lugar privilegiado al contar con amplias zonas de bosque y montaña en los Pirineos y la Sierra turolense, lo que atrae a miles de turistas cada año.

EFECTOS EN EL TURISMO

Replantear el turismo: la naturaleza y las temperaturas agradables (en Pirineo y sierra de Teruel), un impulso para el sector en Aragón

La pandemia ha cambiado los hábitos e incluso las costumbres de todos. A eso se suma que el cambio climático avanza más rápido de lo previsto, lo que se traduce en un aumento generalizado de las temperaturas durante el periodo estival. Así, el termómetro del turismo indica que los viajeros buscan cada vez más destino de naturaleza, donde las temperaturas sean más agradables. “No cabe duda, desde la covid, el turismo nacional busca más exteriores y parajes naturales. Y a mayores temperaturas, se buscan lugares más frescos, y ahí está Aragón, especialmente el Pirineo y la sierra de Teruel”, explica Fernando Martín, presidente de la Asociación Profesional de Empresarios de Hoteles y Restaurantes de Aragón (Horeca).

En el Valle del Aragón, la Asociación Turística, insiste en que existe un “cambio de tendencia hacia el turismo de naturaleza”. “Es cierto que el destino por excelencia del viajero internacional es la costa, pero tiene una capacidad limitada. La realidad es que el Pirineo ofrece temperaturas agradables para descansar por la noche y una oferta muy amplia de actividades en contacto con el medio ambiente. Y eso cada vez se valora más”, defiende el director, Ángel Bandrés. Por su parte, Sandra Lecina, gerente de la Asociación Turística del valle de Tena, asegura que “los precios en el Pirineo no han subido tanto como en la costa y eso puede suponer un incentivo”. “Además, la tendencia del turista últimamente es acercarse a la naturaleza y hay muchos que huyen del sol y la playa. A eso se suma que tenemos numerosos eventos durante todo el verano, desde festivales hasta competiciones deportivas”, reconoce.

Desde Teruel, la Asociación Turística Gúdar Javalambre subraya que la amplia oferta que ofrece la comarca con “naturaleza, patrimonio y gastronomía” hace que durante el año y en especial en verano “se trabaje bien”. “Las actividades al aire libre están muy demandadas, pero nuestro gran secreto es que ofrecemos de todo. Desde alquiler de bicis para recorrer senderos hasta hoteles y experiencias gastronómicas más lujosas. Vienen familias, grupos de amigos y parejas. Es decir, Todo tipo de público”, explica el presidente, David Nadal, que apunta que ofrecen también “el frescor del monte”.

“El aumento de temperaturas no favorece a nadie, pero es cierto que sí que puede suponer un valor diferencial para las zonas que estamos consideradas más frescas. Ya percibimos el año pasado que venían turistas que querían dormir bien por la noche y por eso nos visitaban. Sí que trabajamos en noches frescas de verano como un atractivo”, subraya Begoña Sierra, gerente de la Asociación de Empresarios Turísticos la sierra de Albarracín, que insiste en que la emergencia climática “perjudica a todos”. “Si no llueve y la naturaleza no está en buenas condiciones perdemos nuestra esencia”, asegura. En esta comarca turolense cuentan también con una oferta “muy variada”. “Albarracín es el baluarte turístico. Además, tenemos muchos entornos naturales, con bosques y cascadas, ofrecemos rutas a caballo, un parque de tirolinas, …”, detalla.

Ocupación en verano

Los empresarios son “optimistas” para este periodo estival. “La perspectiva es esperanzadora. Estamos intentando consolidarnos como la segunda Comunidad de interior más visitada de España. Durante verano funcionan peor las ciudades, aunque Teruel capital ha remontado”, asegura el presidente de Horeca. En Aragón, subraya, hay “mucho turismo de última hora”. “En Semana Santa se creció un 8% en reservas de los últimos días”, añade. Los viajeros del país “son más estacionales” y los internacionales “son durante todo el año”. “Esperamos que se reactive el turismo de China. De Francia, Italia, Alemania e Inglaterra ya se empezó a mover el año pasado”, argumenta.

Durante 2022, el Pirineo acogió 1.245.000 visitas y cerca de 3,5 millones de pernoctaciones. “Los cámpines registraron un importante repunte”, recuerda Bandrés. El gasto medio se situó 22 euros por encima respecto a antes de la pandemia: 108 euros por persona y día en 2019 y 130 euros en 2022. “Ahora el turista nacional viaja más veces por lo que busca un precio más competitivo y eso lo tenemos en Aragón. Las empresas están haciendo esfuerzos por mantener los precios”, apostilla.

Así, añade Bandrés, “la previsión es incrementar los niveles de ventas e incluso superar las cifras prepandemia”. Igual de optimistad son en el valle de Tena. “A estas alturas del año ya tenemos más reservas que el año pasado por las mismas fechas. Además, cada vez la temporada es más larga. Comienza con la Quebrantahuesos y se alarga hasta principio de otoño”, sostiene Lecina. En la provincia turolense, tienen la “vibración” de que será un verano “normal” con “abundante trabajo” en fechas señaladasy puentes festivos, dicen desde Gúdar Javalambre. “El mes de julio no es temporada alta aquí, pero sí el de agosto”, aseguran desde Albarracín.

Peticiones del sector

Desde Horeca insisten en la importancia de impulsar el Aeropuerto de Zaragoza, no solo como importante infraestructura para mercancías sino también como una forma de atraer turismo internacional. “Hay que revitalizarlo”, defiende el presidente. Además, argumenta, “es importante la promoción turística por parte de las instituciones”. “Hay zonas costeras con las que es complicado competir, pero sí que lo tenemos que intentar con ciudades como Salamanca y Córdoba. Zaragoza está en el número dos de ciudad más cómoda y bonita y, sin embargo, baja al puesto 14 en competencia turística”, lamenta. Para ello, demanda, “sería interesante contar con una consejería específica para Turismo y la creación de una Escuela Superior de Hostelería y Turismo”.

ganadería y agricultura

El campo avisa de un problema "aún mayor" en verano, tras una situación "catastrófica" en el cereal de invierno y la ganadería

El agua hace reverdecer los cultivos y los agricultores y ganaderos aragoneses llevan semanas mirando al cielo y consultando las aplicaciones de sus teléfonos móviles con la esperanza de unas lluvias que no llegan. "Cada día que pasa sin llover la irreversibilidad de los campos es manifiesta. Hablamos de falta de lluvias en un mes y medio cruciales para el crecimiento vegetativo del cereal de invierno", se lamenta José Fernando Luna, presidente de Asaja Huesca.

UAGA calcula que las pérdidas en la superficie sembrada de cereal en el Valle del Ebro superan el 70%, según avanzaba esta organización agraria al inicio de semana y hablaba de "máxima alarma" y "situación catastrófica" también "en la ganadería extensiva y la apicultura por la sequía". "En las Bajas Cinco Villas, parte de Tarazona, Ribera del Ebro, Belchite, Monegros y Caspe va a ser irreparable aunque lloviese en estos momentos. En zonas más frescas de Aragón, como son los Somontanos, la plana de Huesca, el Pirineo o las zonas altas de Teruel, sí que se podrán recuperar (si hubiera precipitaciones)", advierte su secretario general, José María Alcubierre, quien añade que si sigue sin llover en los próximos meses la situación va a ser muy compleja. "Si todo sigue más o menos igual, este verano vamos a tener un problema "aún mayor" que el actual. Nos encontramos en una situación complicada primero por la sequía y, segundo, porque se está priorizando la turbinación para hacer energía eléctrica en pantanos (como Mequineza y Canelles) a las reservas de agua. Vamos a llegar al verano y la situación está agonizante", dice.

Frente a las zonas de secano que pierden cosechas, Alcubierre habla de las de regadío que se están "salvando" a pesar de esa reducción de agua. "Por eso creemos que la lucha contra el cambio climático y las sequías tiene que avanzar por el regadío. Un regadío que tiene que ser sostenible, del siglo XXI, respetuoso y modernizado", afirma el responsable de UAGA, que también reclama "fórmulas" para "intentar paliar" está situación de sequía en las explotaciones agrarias. "Ayudas para que los préstamos se puedan tardar un año en pagar o una moratoria y que pueda haber ayudas para comprar semillas, pastos, etc", enumera. Y es que las organizaciones agrarias aragonesas urgen medidas fiscales y económicas (exigen la flexibilidad de la PAC para no perder ayudas por falta de cosecha), tal y como se ha informado estos días. El Gobierno de Aragón ha convocado al sector para el 20 de abril, tras la reunión de la Mesa de la Sequía un día antes en Madrid, y reconoce "una gran preocupación".

Por su parte, José Fernando Luna considera prioritario la dotación de infraestructuras hidráulicas para aprovechar toda el agua. "Estos años pasados hemos vertido agua al mar por no tener capacidad de embalse. Si la hubiésemos tenido en estos momentos no estaríamos hablando de 'sequía' para el regadío; estaríamos hablando de que habría menos agua. Por tanto, aquí tendremos que hacer responsables de esta situación a los diversos gobiernos de España de los últimos muchos años, en los cuales no se ha apostado por obras hidráulicas para almacenar agua; y a esos negacionistas de la agricultura que se oponen a toda obra de estructura agraria dentro del mundo rural", destaca el responsable de Asaja. Además, señala que en las próximas mesas de sequía van a reclamar dos medidas "sencillas" y asumibles para las administraciones: créditos blandos para agricultores y ganaderos ("para sacar adelante este déficit que no vamos a recibir por la entrada del cereal en nuestros campos", dice) y una línea de seguros con un precio asequible. "Con eso tendríamos mucho ganado", opina.

Asimismo, Luna habla de una situación muy preocupante para la ganadería con lo que son los pastos y la falta de rastrojos del cereal. "Y la falta de rastrojos que arrastraremos en los cultivos de primavera y verano, como son maíz y girasol. Las ovejas pastan en noviembre y diciembre y no lo van a poder hacer. Y no va a haber paja que se recolecta en el cereal de secano para almacenarla para el ganado para el invierno y, por lo tanto, va a haber que empezar a dar aporte de comida en pesebre, lo cual está encareciendo los costes de producción del ganadero", observa. De continuar así, con falta de precipitaciones, el presidente de Asaja Huesca remarca: "El verano va a ser catastrófico. La gente no va a poder sembrar, las empresas de servicios no van a poder trabajar, las cooperativas no van a tener para vender producto de almacenar, etc. Va a ser un hándicap muy importante".

cambio climático, sequía y embalses

El cambio climático "va más deprisa de lo previsto" y la CHE prevé un escenario "peor" que en el verano de 2022

El verano pasado Aragón batió récords de temperaturas máximas, al igual que el resto de España. Tal y como señala el delegado de Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) en la Comunidad aragonesa, Rafael Requena, fue excepcional sobre todo por la duración. "La cantidad de días que registraron más de 40 grados fue enorme: 6-7 días. En los últimos años alcanzar esas temperaturas ya superan varios días cuando antes no pasaba todos los años y cuando ocurría era un día o como mucho dos", explica.

Si las máximas se 'disparan', Requena califica de "escandaloso" cómo han aumentado las temperaturas mínimas en los meses de estío. "Antes de media había unas 5 noches tropicales (es decir, las que no bajan de 20 grados) al año en Aragón. Ahora vamos por 20 o 30 noches, que es la mitad del verano", apunta. Según las predicciones estacionales de Aemet para abril, mayo y junio, la tendencia es temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones por debajo de lo normal. "Hasta el verano la situación no es nada halagüeña. En marzo, Zaragoza llegó a 28 grados, batiendo el récord anterior. Sobre todo lo más grave son las precipitaciones por debajo. Estamos en un periodo de sequía y este invierno Teruel ha sido la provincia aragonesa más seca, cuando hasta ahora era la que se salvaba", detalla.

Para Requena, lo "más probable" es que este próximo verano también sea cálido. "La tendencia es que los veranos cálidos serán cada vez más frecuentes. En Aragón, como en el resto del país, las temperaturas están subiendo y, sobre todo, el verano. se está alargando. En 2022, en mayo se estaban cogiendo los 40 grados; y junio y septiembre son dos meses que ya están igual que julio y agosto", informa. Mientras, el portal eltiempo.es avanza que España se podría enfrentar a un verano "inusualmente cálido" y con pocas lluvias. "Será mucho más cálido de lo normal en todo el interior y más cálido de lo normal en el resto del país salvo en Canarias, donde las temperaturas podrían estar ligeramente por encima de la media", advierten.

Requena afirma que el cambio climático está detrás de que esos episodios "extremos" sean más abundantes. "Los episodios de temperaturas por encima de los 40 grados ahora son bastantes frecuentes, cuando antes era una cosa anecdótica. De las tres capitales aragonesas, el aumento de temperaturas se está notando más en Teruel. El cambio climático va más deprisa de lo previsto; es un hecho constatado. En lo últimos 50 años se ha acelerado con respecto a lo que había pasado en la primera mitad del siglo XX, que era muy lento. Y lo que es un problema es el agua, los recursos hídricos. Ves cómo están los pantanos y embalses... Estamos muy bajos", añade. Precisamente, este es el octavo año más seco desde 1961.

Según informan desde la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), ha sido un primer semestre de año hidrológico seco. Y es que el promedio de precipitación en la cuenca del Ebro de octubre 2022 a marzo de 2023 ha sido de 230 litros por metro cuadrado, cuando "la media para los 20 años anteriores en este periodo es de 276 l/m2". Por ejemplo, en marzo las lluvias registradas fueron de 10 l/m2 frente a los 48 litros de los anteriores meses de marzo de 2003 a 2022 (tomados en su conjunto).

En la cuenca del Ebro, en la parte aragonesa, están en situación de alerta el Eje del Ebro y las cuencas del Aragón y el Arba, la del Noguera Ribagorzana y la cuenca del Huerva. Y en situación de prealerta las cuencas del Gállego, el Cinca y la del Ésera. Mientras, las cuencas aragonesas de la margen derecha -excepto el Huerva- están en situación de normalidad. "En estos momento, de la cuenca del Ebro preocupan el oeste, es decir la cabecera del Ebro, el eje del Ebro y el este de la Cuenca. Con carácter general la margen izquierda", añaden desde la CHE. Respeto a la situación actual de los embalses representativos, en el caso de la cuenca del río Aragón y Arba, donde se encuentra Yesa, está en situación "de alerta" según los índices de escasez del Plan Especial de Sequía de la Confederación. "El verano pasado también llegó a esta situación, pero en los meses de verano. Yesa está hoy un 58% de llenado, con 262 hm3, cuando debería de estar a un 80%, con más de 340 hm3, según los datos medios de los últimos cinco años y del año 2022 (352 hm3)", detallan. Y la cuenca del Noguera Ribagorzana también está en alerta. "Santa Ana presenta unos niveles similares a los del año pasado y a los de la media de los últimos cinco años, pero Canelles está al 20% de llenado (con 134 hm3) cuando debería estar a un 65% de llenado (443 hm3) según la media de los últimos cinco años. Y Escales, un poco más bajo, a un 43% (65hm3) cuando debería estar al 60% (92hm3)", informan.

Desde la CHE resaltan que hay una vigilancia constante y un contacto continuo con los usuarios del agua (el pasado marzo se celebraron 18 juntas de explotación). Además, destacan que, de los usos, los abastecimientos (urbanos) que dependen de sistemas regulados están garantizados. Y en el caso del regadío, los grandes sistemas de riego con influencia en Aragón (Bardenas, Riegos del Alto Aragón y el canal de Aragón y Cataluña) y los regadíos del Eje del Ebro han empezado la campaña de riego "con ajustes". Esta situación de escasez de agua en las unidades territoriales ya al inicio de la campaña de riego, lluvias poco abundantes en los seis primeros meses del año hidrológico y elevadas temperaturas ("que hacen que la nieve esté fundiendo más rápido incluso que en 2022", avisan) lleva a un escenario para este verano "peor que el verano de 2022", según aseguran desde la Confederación. "En la CHE, como en el resto de Confederaciones Hidrográficas españolas, se trabaja con planes, con datos y , sobre todo, con mucha gestión de explotación para que la disponibilidad del recurso llegue a los usuarios con garantías en estos momentos de escasez", insisten.

impacto en la salud

Cómo nos afectan las altas temperaturas: golpes de calor, síncopes, descompensación diabética, gastroenteritis e insomnio

Cerca del 80% de los días del pasado verano se superaron las temperaturas habituales en Aragón, un porcentaje visiblemente superior al mismo periodo de 2021, según un informe elaborado por el Gobierno de Aragón. Cada año el mercurio marca cifras más extremas y la respuesta del cuerpo humano a los episodios de canícula puede suponer un crecimiento de los golpes de calor, de las descompensaciones diabéticas, de las gastroenteritis y del insomnio. Las urgencias hospitalarias, los pacientes atendidos por el 061 y la mortalidad crecieron el año pasado considerablemente (aunque desde la DGA no pueden afirmar que “el aumento de las temperaturas sea la causa única de estos excesos”), especialmente en la capital aragonesa. Así, aseguran en el informe, “estuvieron muy por encima de los límites esperados durante todo el periodo de vigilancia”.

“El principal riesgo son los golpes de calor. Es parecido a la insolación, pero más grave. Supone un aumento de la temperatura corporal”, argumenta Luis Miguel García, médico de Atención Primaria en el centro de salud Amparo Poch de Zaragoza y vicepresidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria. En especial, subraya, afecta en “zonas del norte donde la gente no está adaptada a las altas temperaturas. En el sur están más acostumbrados”, reconoce.

“Es destacable que el número de urgencias atendidas en el mes de junio de 2022 está por encima incluso de los años 2020 y 2021 (cuando la pandemia registró sus peores cifras)”, concluye el informe. En cuanto a urgencias hospitalarias por patologías relacionadas con las altas temperaturas cabe destacar que durante la temporada del año 2022 se notificaron 181 frente a las 159 de 2019, año en el que también se superaron los umbrales de temperatura en amplios periodos de la temporada. En los años 2020 y 2021 las atenciones fueron 40 y 87 respectivamente. Desde el 1 de junio al 15 de septiembre de 2022 se registraron 14 ingresos hospitalarios por diagnósticos relacionados con el calor: 11 hombres y 3 mujeres. Entre las principales razones, los golpes de calor e insolación y los síncopes de calor.​

​Resulta destacable que el número de urgencias e ingresos ascendieron a 45 (solo en hospitales públicos) en la primera ola de calor, 45 en la segunda, 64 en la tercera y 56 en la cuarta.



“Este tipo de episodios se dan más en las zonas rurales ya que es más habitual trabajar en el campo. Al final, lo más importante es hidratarse y evitar las horas punta de calor. Para trabajar al aire libre, hay que madrugar y parar a mitad de mañana y retomarlo a mitad de tarde”, aconseja. El 061 suele atender durante el verano numerosas llamadas por agotamiento debido a una deshidratación, síncope, calambres,… “El golpe de calor es el episodio más grave. El cuerpo humano lucha por mantener una temperatura corporal y suda para conseguirlo. Supone un esfuerzo y para las personas sanas puede suponer solo agobio o cansancio, pero para las que sufren enfermedades crónicas es un esfuerzo extra”, especifica Margarita Claveria, médico Regulador CCU 061 Aragon. Por ello, insiste, es importante la hidratación. “Se pueden llegar a perder hasta 6 litros al sudar en un día”, subraya.

En el periodo estival, incide el médico de Atención Primaria, es importante prestar atención a “los niños y los ancianos”. “No tienen la sensación de sed, en el caso de los pequeños porque no está desarrollada y en los mayores porque la pierden. Es muy habitual encontrarse cuadros de deshidratación, en especial en la tercera edad. Todo ello lleva a descompensaciones diabéticas que desembocan en mareos, subidas de azúcar, …”, argumenta. Ante una situación de síncope o golpe de calor, explica Clavería, es importante actuar. “Primero hay que pedir ayuda a los servicios sanitarios, después hay que trasladar al paciente a una zona de sombra (en el caso de que no haya se puede crear con nuestro cuerpo), enfriar a la persona con lo que tengamos al alcance (por ejemplo, toallas humedecidas) e hidratar, sorbo a sorbo, en el caso de que esté consciente”, explica.

Trastornos del sueño

La mayoría de expertos coinciden en que la temperatura ideal para dormir en una habitación durante los días más calurosos es de 20 grados de media, aunque puede variar entre los 18 y los 21 grados. “Cuando dormimos, la temperatura de nuestro cuerpo desciende y si la que hay en el ambiente es superior, nos cuesta dormir”, argumenta el médico. “No dormir supone más cansancio, irritabilidad e incluso el dolor crónico se acentúa más. Tampoco se tiene la misma fluidez mental si no se consigue descansar por la noche”, explica.

Medicamentos

Melania Herrero, vocal del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza y farmacéutica en Mequinenza, insiste en la necesidad de conservar "correctamente" los medicamentos durante el verano porque en el caso de que no estén a la temperatura adecuada “pueden perder eficacia y estabilidad”. “Hay tres tipos de medicamentos: los que pueden estar a temperatura ambiente, los que no pueden superar los 25 grados y los que necesitan estar en frigorífico. Es importante revisar el cartonaje porque se indica qué tipo de fármaco es y cómo hay que guardarlo”, señala la farmacéutica. A pesar de que la mayoría de usuarios los almacena en la cocina o en el baño, Herrero defiende que es “lo menos recomendable”. “Por la humedad y por los cambios de temperatura que suele haber en estos emplazamientos, lo adecuado es guardarlos en otro espacio”, subraya.

piscinas y parques

Las piscinas municipales abrirán sin restricciones y en jardines y parques de Zaragoza se viene haciendo un uso "eficiente y sostenible" del agua

La actual escasez de agua no va a impedir que las piscinas municipales abran un verano más sin restricciones y con normalidad. El Ayuntamiento de Huesca avanzaba hace unos días que entre el 1 de junio y el 3 de septiembre estarán en funcionamiento las instalaciones del Complejo Deportivo San Jorge. Mientras las de la Ciudad Deportiva José María Escriche y las del Complejo Deportivo Ruiseñor lo harán entre el 15 de junio y el 31 de agosto.

En Zaragoza, las piscinas municipales abrirán de manera ininterrumpida en el rango de las fechas habituales de todos los años, tal y como han informado fuentes del Consistorio. Hay que recordar que el pasado verano se inauguró la temporada el segundo sábado de junio y terminó el primer domingo de septiembre. La capital aragonesa tiene una oferta muy amplia de piscinas, con 22 centros públicos y una veintena privados.

En cuanto a las piscinas de comunidades de vecinos, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Aragón, Miguel Ruiz, destaca que están pendientes de lo que vaya a pasar con la sequía. "Las piscinas todos los días tienen que vaciar y rellenar una parte de lo que es el vaso. No sabemos si va a salir alguna notificación por parte del Gobierno aragonés. De momento nadie nos ha dicho nada, pero no descarto que de aquí a junio digan algo. Todo va a ir en función de cómo está el tema del agua, si va a llover o no. El verano pasado no hubo ningún problema", asegura, al tiempo que recuerda que todos los años cada comunidad presenta a la DGA una documentación con las características de sus respectivos vasos. "Las dan de alta para pasar las inspecciones", añade.

La normalidad también es la tónica en el riego y cuidado de los parques y jardines de Zaragoza. Fuentes de Servicios Públicos y Movilidad remarcan que durante el año se van renovando los sistemas de riego para que sean más eficientes y se ahorre el máximo de agua posible. "El Ayuntamiento lleva trabajando intensamente en los últimos tres años en optimizar y actualizar la telegestión, los sistemas más modernos de goteo, etc. Controlando que no se tire ningún litro de agua. Con el nuevo contrato de parques, una de las premisas es optimizar y una de las patas es el riego. Se hace todo de la manera más eficiente y sostenible posible", subrayan desde el Consistorio zaragozano. En cuanto a futuras restricciones de cara al verano, apuntan que dependerá de cómo evolucionen los acontecimientos.