Aragón registra un exceso de 1.475 muertes en un 2022 marcado por el calor y la covid

El exceso de mortalidad detectado en Aragón hasta diciembre de este año asciende a 1.475 defunciones, con 14.810 observadas frente a las 13.335 esperadas. Es el segundo más elevado desde que en 2015 el Instituto Carlos III iniciara este tipo de proyecciones, solo por detrás de 2020, que estuvo marcado por la irrupción de la pandemia. La covid todavía dicta los ritmos en 2022 y a ella se suman las elevadas temperaturas de este verano, que han supuesto más de 300 defunciones. En el cómputo del año, también se registra otro centenar de decesos atribuibles al frío. En total, 436.

"Hay una tendencia clara a que las mortalidades vayan aumentando", puntualiza Nacho de Blas, epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza, quien no se atreve a asegurar cuáles son los motivos por los que el incremento de este año es tan elevado. Tampoco el propio instituto ha podido, de momento, aclarar este pronunciado exceso que se produce en todo el país. Por ello, están llevando a cabo un estudio en profundidad.

Y esta tendencia al alza no solo se registra en el sistema de monitorización de la mortalidad diaria por todas las causas (MoMo). El Instituto Nacional de Estadística (INE) también alerta del incremento de la mortalidad, aunque con unos efectos más contenidos. Ambos utilizan los datos de los registros civiles, pero obtienen diferentes resultados ya que no usan la misma metodología a la hora de analizar esta información provisional y sobre la que realizan una proyección. Los datos definitivos de este año no se publicarán en el INE hasta bien avanzado el 2023.

De momento, el INE había cuantificado hasta finales de octubre 12.483 muertes en la Comunidad, 610 más que el año anterior en el mismo periodo. Una parte podría estar relacionada con la pandemia: "El colapso del sistema por la covid provocó retrasos en el diagnóstico de enfermedades y también en los tratamientos oncológicos". De Blas incide, además, en que estas situaciones, en un momento u otro, "pasan factura".

Prueba de ello es que, según los datos del Gobierno de Aragón, hasta diciembre de 2021 se produjeron 1.175 defunciones relacionadas con este virus frente a las 1.478 de este año. Son 303 más, producto fundamentalmente de una mayor afección en verano. Solo en julio fallecieron 182 personas. Y también del pico de contagios de las pasadas Navidades, que supuso 397 muertes en enero y 280 en febrero. Por el contrario, el grueso de decesos por casos invernales de la temporada anterior se concentraron en noviembre de 2020.

181 atenciones en urgencias

Otra parte de estas defunciones, a tenor de los propios datos, podría estar relacionada con las temperaturas extremas. Aragón activa en verano, desde 2004, el Plan de Acción para la Prevención de los Efectos de las Temperaturas Extremas sobre la Salud, que incluye temperaturas, urgencias hospitalarias y atendidas por el 061 y mortalidad observada, en las tres capitales de provincia. El último informe evidencia que 2022 se ha caracterizado por olas de calor con temperaturas extremadamente altas mantenidas de forma persistente. Las máximas han estado por encima de los valores medios históricos más del 80% de los días y las mínimas, más del 85% de los días (excepto en Teruel que estuvieron por encima el 60 %). Respecto a la mortalidad, en catorce de las 16 semanas de vigilancia en Zaragoza, la mortalidad ha estado por encima del umbral de significación (95% de la mortalidad esperada) en todas las edades y en 12 semanas en mayores de 64 años. Esto sugiere que, como en las urgencias, el número de defunciones aumenta durante las temporadas de calor.

Este verano se notificaron 181 atenciones en urgencias hospitalarias de patologías relacionadas con las altas temperaturas –77 por golpes de calor e insolación–, frente a las 159 de 2019, año en el que también se superaron los umbrales de temperatura en amplios periodos. En 2020 y 2021 las atenciones fueron 40 y 87, respectivamente. Desde el 1 de junio al 15 de septiembre de 2022 hubo 14 ingresos relacionados con el calor.