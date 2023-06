EXPO 2008:

UN VIAJE A LA NOSTALGIA Hoy se cumplen 15 años del inicio de la Exposición Internacional del Agua. Este es el presente, pasado y futuro del recinto que cambió la fisonomía del meandro de Ranillas





Fueron tres meses en los que Zaragoza, estuvo en el centro del mundo. Un día cantaba con su banda Patti Smith y otro recorría sus pabellones el hoy emperador de Japón Naruhito. Cultura, fiesta y reflexión en torno al agua y el desarrollo sostenible en las 25 hectáreas que formaron parte del recinto de la Expo 2008. Hoy la ciudad conmemora el 15 aniversario de la inauguración de la muestra con el debate abierto de si el enorme esfuerzo económico (más de 2.200 millones de euros) cubrió todas las expectativas depositadas en la muestra internacional.



Video | Más de 90 días como referencia mundial La denominada "nueva Zaragoza" se abría al mundo el 14 de junio de 2008, convirtiéndose durante tres meses en uno de los lugares más importantes a nivel internacional.

pabellón de españa

Exterior del pabellón de España. Toni Galán

Localización del pabellón de España. K.U. Interior del pabellón con la exposición que se podía visitar Noelia San José

Diseñado por el arquitecto navarro Patxi Mangado, el pabellón de España costó más de 30 millones de euros. El edificio, con un curioso sistema constructivo que permitía crear un microclima, descubrió los misterios de la ciencia, la creatividad y el cambio climático. Fue una de las exposiciones más visitadas de la Expo 2008. Propiedad del Estado, desde el año de la muestra permanece sin uso y pese a que ha habido varias propuestas de reconversión, desde el Instituto de Investigación sobre Cambio Climático hasta un centro de estudios dependiente de la Universidad de Zaragoza o incluso un museo con recreaciones de dinosaurios, no ha habido una solución para este emblema de la muestra. En 2018 se habían invertido cerca de 560.000 en reparar desperfectos vinculados al paso del tiempo y a la falta de uso. En la comisión bilateral Aragón-Estado de 2018 se iniciaron los trámites de cesión a coste cero durante 30 años, pero hoy todavía no se han completado.

El arquitecto, Patxi Mangado, llegó a plantear un proyecto de reconversión, que supondría entre dos y tres millones de euros que ahí se quedó. El Ejecutivo pidió en 2019 la cesión de las instalaciones para campus digital de Formación Profesional, el denominado campus Tech, pero no se llegó a presentar un proyecto formal. Se anunció como un edificio con espacios formativos, laboratorios, oficinas y salas de conferencias y eventos. El objetivo era que fuera un equipamiento en el que tendrían cabida profesores, alumnos, ‘startups’ y empresas del sector tecnológico. En previas de las pasadas elecciones, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán anunció que a medio plazo sería sede del Centro Aragonés del Talento, instalación que daría sus primeros pasos en el parque empresarial de la Expo a la espera de que se concretara la cesión. El cambio de Gobierno autonómico deja todo en manos del Ejecutivo del popular Jorge Azcón.

pabellón de aragón

Antiguo pabellón de Aragón javier Belver

Localizador del pabellón de Aragón K.U. Las frutas de Aragón se iluminaban todas las noches pedro etura

Concebido como una enorme cesta metálica de frutas de 25 metros de altura por el estudio de arquitectura Olano y Mendo Arquitectos, el pabellón de Aragón costó 27 millones de euros. Allí se proyectó el audiovisual 'Sinfonía de Aragón', del recientemente fallecido Carlos Saura, y también fue unos de los más visitados. Durante aquellos días de 2008, fueron muy comentadas las enormes frutas y verduras hinchables y luminosas ubicadas en la azotea del edificio, ya retiradas.

El debate sobre qué hacer con este edificio ha sido intermitente durante los últimos 15 años, pero poco fructífero. Una de las propuestas que tuvieron más visos de realidad fue la reconversión de la infraestructura en la nueva consejería de Educación, colocando dos forjados intermedios, pero los costes de reconversión retrajeron a la administración autonómica. También se barajó como posible sede de Justicia o de alguna iniciativa privada, pero no ha cuajado. Lo último es reciente: el pabellón de Aragón ha sido propuestos para albergar la Agencia Estatal de Salud Pública (Aesap), pendiente de que el Gobierno de Pedro Sánchez decida dónde se instalará.

Al margen de lo que pueda ocurrir en el futuro, el presente del pabellón de Aragón es preocupante. La asociación Legado Expo ya ha denunciado en reiteradas ocasiones el mal estado de este icono de la muestra internacional, lleno de grafitis y desperfectos. En 2018 se invirtieron 300.000 euros en su mantenimiento, pero el edificio siguió cerrado. En 2021 la DGA fue requerida por el Ayuntamiento de Zaragoza para intervenir y frenar su deterioro, dado que se habían producido algunos desprendimientos. De hecho, ese año los bomberos tuvieron que afianzar la fachada. Hoy la cesta sigue vacía a la espera de destino.

galería de fotos: momentos y momentazos de la exposición internacional Galería | Las mejores fotografías de la Expo Zaragoza 2008 La Torre del Agua, el Pabellón Puente, el Pabellón de Aragón... Hace 15 años, todos estos elementos estaban en boca de todos y generaban gran expectación y enormes dosis de curiosidad entre la ciudadanía. La muestra, cuyo eje temático fue "Agua y desarrollo sostenible", abría sus puertas para colocar a Zaragoza en el mapa de los grandes eventos internacionales y dejó una huella en la memoria de quienes disfrutaron de aquellos 93 días.

pabellón puente

Museo Mobility City: museo tecnológico de la movilidad, en el Pabellón Puente de Zaragoza. Oliver Duch

Localización del Pabellón Puente K.U. El pabellón Puente, además de su propia exposición hacía de entrada al recinto josé carlos león

Fue la joya de la corona de la Expo. Espectacular en sus formas y en su presupuesto, con el diseño de la premio Pritzker de arquitecta ya fallecida Zaha Hadid, es la imagen más icónica de la nueva Zaragoza nacida con la Expo 2008. Innovador desde su compleja construcción, montado sobre un único punto de apoyo sobre el río Ebro, costó 90 millones en lo que fue un auténtico desafío técnico. Pesa 5.200 toneladas y está compuesto por 29.000 piezas triangulares de diferentes gamas de grises. Unos ven en este edificio-puente un gran tiburón otros, una flor o una nave espacial. Esta obra es ante todo un emblema.

Pero como a los grandes edificios de la Expo, tuvo que afrontar un complejo proceso de reconversión hasta que, de la mano de Ibercaja, que se hizo cargo de la infraestructura, inició el camino para convertirse en la sede del Mobility City, que abrió el pasado mes de marzo después de que en febrero fuera inaugurado por el rey Felipe VI. Hoy el icónico pabellón se ha convertido en un museo tecnológico especializado en movilidad sostenible de 3.000 metros cuadrados en el que se puede disfrutar desde simuladores de conducción y gafas de realidad virtual hasta de un futurista taxi dron o el deportivo de James Bond. También se ha instalado una sección del Hyperloop, el tren bala que circula por un tubo a baja presión.

El pabellón puente ha sido al final un modelo de éxito, que se ha convertido en un nuevo motor turístico y de imagen de la ciudad. Solo en los tres primeros meses abierto acumula más de 100.000 visitas. En la actualidad mantiene dos muestras temporales: ‘Marte, la conquista de un sueño’ y ‘Los superclase que cambiaron la especie’, un recorrido a través de los hitos de la historia del automóvil.

Pabellones internacionales, comunidades autónimas y ‘cacahuetes’



Los pabellones autonómicos y parte de los internacionales albergan actualmente los juzgados e instalaciones empresariales. toni galán

Los países y las autonomías ocupaban la totalidad de los edificios del recinto. K.U. El pabellón de Kuwait fue uno de los pabellones internacionales más visitados josé carlos león

La reconversión de los pabellones de la Expo como sede de organismos públicos y de empresas ha sido un éxito a tenor de la elevada ocupación, superior al 90% de la superficie comercializada, los 133.000 metros cuadrados que suman el parque empresarial Dinamiza, la Ciudad de la Justicia y el cubo de cristal de la sociedad Expo. El verdadero empujón lo dio el traslado de los juzgados a Ranillas, que junto a las 45 empresas privadas y las 17 públicas y organismos dependientes de la DGA y del Estado allí instaladas generan una gran actividad al complejo en los días laborables. La actividad en los fines de semana se reduce a las cafeterías situadas en los bajos, los únicos servicios que hay en el recinto tras descartarse la propuesta de hace un década de dedicar un pabellón a este fin, en el que se incluía salas de cines.

La pretensión del Gobierno de Javier Lambán era complementar los usos con la transformación de los cuatros pabellones pendientes, los llamados ‘cacahuetes’ por sus características formas, en 504 pisos de alquiler asequible para jóvenes. La pretensión era licitar las obras antes de las elecciones autonómicas del 28 de mayo, pero se bloqueó todo hace menos de un mes a raíz de un informe de los servicios jurídicos de la DGA.

El escrito plantea, para asombro de las consultoras que han redactado el proyecto, la resolución del contrato por “incumplimiento culpable”, dado que el pliego de condiciones establecía que el proyecto de ejecución de la obra no podía superar los 55 millones y la cifra se ha disparado a 70 millones. Eso sí, con el beneplácito de los técnicos de la sociedad pública, que han revisado todas las mediciones, y del propio Gobierno, que pretendía licitar la obra por ese precio. La decisión se debe tomar en el consejo de administración y, en todo caso, habría que empezar de cero con un nuevo concurso, pero el Partido Popular, que ha ganado las elecciones, no comparte esta actuación.

Video | Fluvi, la mascota que logró ser una referencia ¿Sabes qué representaba Fluvi? ¿Recuerdas cómo se eligió su nombre? ¿Qué características de la mascota hicieron que triunfara entre los más pequeños convirtiéndolo en icono popular?

frente fluvial

Los símbolos de la Expo 2008 que quedan en pie se encuentran en estado de deterioro como el gran mosaico ubicado en la denominada plaza Ciudades del Agua al que apenas le quedan piezas. (La imagen fue tomada en abril de 2022). guillermo mestre

En una de las plazas temáticas se levantaba 'El Faro'. Hecho de arcilla, se concibió como un edificio efímero donde se albergó el pabellón de Iniciativas Ciudadanas. noelia san JOsé Así lucía el frente fluvial flanqueado por las plazas temáticas: Sed, Agua Extrema, Agua Compartida, Ciudades del Agua, Oikos e Inspiraciones Acuáticas. pedro etura

El frente fluvial es el mejor ejemplo del desgaste que sufren los iconos de la Expo. Pese a ser utilizado diariamente por decenas de personas para pasear o practicar deporte, muchas de las intervenciones que formaron parte de la exposición internacional, que en su día integraban una muestra de arte público valorada en más de siete millones de euros, están a solo un paso de desaparecer.

Es el caso del llamado Banco Ecogeográfico, que agoniza oxidado y sin gran parte de las teselas que lo conformaban; del Bosque Sonoro, que hace meses que no funciona, o del mosaico ‘Ciudades de Agua’, irreconocible y con más del 50% de su superficie desaparecida. Asociaciones y colectivos vecinales han reclamado en multitud de ocasiones el arreglo y puesta a punto de estos tres elementos, sin que nada se haya hecho para evitar su deterioro.

El paso del tiempo amenaza también al graderío desde el que, cada noche, miles de personas vieron el espectáculo del Iceberg. Otras obras, como la ‘Oreja parlante’ que se instaló junto al azud, ya no existen, y las 610 ranas de Miguel Ángel Arrudi han ido mermando con el paso de los años, como también ha ocurrido con las lonas con los nombres de las 52 ciudades de España que hace 15 años proporcionaron sombra a los asistentes a la muestra internacional. Tampoco hay rastro de los carteles que informaban sobre la ubicación de las plazas, y las farolas ornamentales originales apenas funcionan.

El legado de la Expo ha tenido que hacer frente, además, al vandalismo, que acabó con obras como la ‘Carreta de Agua’, de la que nada ha vuelto a saberse desde que apareció mutilada en noviembre de 2016. Las pocas notas positivas las ponen las fuentes, las zonas de juegos infantiles y los negocios de hostelería que mantienen el pulso del frente fluvial más de una década después.

Pasarela del Voluntariado

Los voluntarios fueron los encargados de inaugurar la pasarela. pedro etura

El óxido se ha extendido por todas las estructuras metálicas. rubén losada También ha sido necesario intervenir en las cristaleras que aparecen rotas frecuentemente. rubén losada

Se inauguró oficialmente el 24 de abril de 2008 y costó más de 6 millones de euros. Diseñada por el ingeniero de caminos Javier Manterola, la pasarela del Voluntariado se ha convertido desde entonces en un nexo imprescindible que une los distritos del Actur y La Almozara y que sirve cada día para ahorrar un largo rodeo a cientos de vecinos. De 4,5 metros de ancho y 188 de largo, el puente peatonal se sustenta con 46 cables tirantes que parten desde un mástil central de 90 metros y antes de abrirlo al público fue sometido a una prueba de carga con 234 toneladas -el equivalente aproximado a 3.400 personas-. Se bautizó con ese nombre en reconocimiento al apoyo ciudadano a la Expo.

Sin embargo, el paso del tiempo ha hecho mella en ella. Y también los actos vandálicos, ya que desde 2010 ha sido necesario sustituir 173 placas acristaladas de las 450 que hay dispuestas a ambos lados de la pasarela, a razón de 400 euros cada una. El óxido ha sido otro de sus grandes enemigos, ya que la corrosión provocada por la humedad se ha cebado con los marcos metálicos, las barandillas e incluso con algunos puntos del pavimento. El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha superado el ecuador de unos trabajos de saneamiento que comenzaron en marzo y que, con una inversión de 120.000 euros, servirán de lavado de cara a esta emblemática infraestructura.

No obstante, el gobierno municipal está preparando también una actuación más ambiciosa, que ascenderá a los 700.000 euros y permitirá, entre otras cuestiones, acabar con los desconchones, fisuras y baches que plagan su suelo. La pasarela del Voluntariado llegó incluso a cerrarse al tránsito hace tres años, después de que se escucharan unos fuertes ruidos que hicieron temer por su estabilidad, pero volvió a permitirse el paso en cuanto se comprobó que no presentaba ningún daño de carácter estructural. Aunque transitar por ella es totalmente seguro, necesita de una profunda intervención que le permita recuperar el brillo que tuvo hace quince años.

Video | Zaragoza tras la muestra internacional En septiembre de 2008, tras la clausura de la Exposición Internacional de Zaragoza, comenzaron los planes para un recinto de más de 30 hectáreas para los que hubo muchos proyectos de reconversión.

Palacio de Congresos

El palacio de Congresos sigue siendo uno de los edificios más activos y el que se conserva en mejor estado. oliver duch

Localización del palacio de Congresos de Zaragoza. K.U. Durante la Expo, el palacio de Congresos albergó espectáculos y ponencias diversas. josé carlos león

El Palacio de Congresos ha acogido más de 800 eventos desde que Feria de Zaragoza asumió su gestión en 2011. Solo entre junio y julio tiene agendadas cinco grandes citas, entre ellas la Conferencia Internacional sobre Sistemas de Información Avanzada, los Premios a la Exportación o la Open Games Con 2023, mientras que entre el 5 y el 15 de octubre -coincidiendo con las Fiestas del Pilar-, se convertirá en el escenario del musical ‘Grease’.

Basta con ver el calendario para comprobar la relevancia que ha adquirido desde el fin de la muestra internacional, con citas programadas hasta finales de año como la ‘Blockchain Expo’ de noviembre o el musical de Peter Pan de diciembre.

En este tiempo ha estado ocupado cerca de 1.500 días, siendo más de un millón las personas que han pasado por el recinto en la última década. Estas cifras convierten al Palacio de Congresos en uno de los ‘iconos Expo’ con mayor actividad. Según los datos de Feria de Zaragoza, entidad gestora, en 2022 albergó 63 eventos y recibió a 83.638 asistentes, destacando entre las distintas propuestas los musicales de ‘Ghost’ y ‘La Jaula de las locas’, el Salón Aragonés del Turismo (Aratur), el congreso de la Asociación Española Contra el Cáncer o el IV Congreso de Educación Educativa.

El Palacio, diseñado por la firma Nieto Sobejano Arquitectos, fue en su día la sede de la Tribuna del Agua, y apenas ha cambiado desde entonces, manteniéndose como uno de los edificios mejor conservados. De estilo contemporáneo y techos de aristas puntiagudas, cuenta con 22.000 metros cuadrados de superficie construida y una capacidad para 1.400 personas, con 19 salas de distintas capacidades y zonas anexas de exposición cubiertas, una distribución que le ha ayudado a convertirse en un espacio de referencia para la celebración de congresos, convenciones, reuniones de empresa o asambleas.

acuario

Colas para visitar el Acuario Fluvial durante la Expo. noelia san josé

El Acuario es uno de los edificios que ha permanecido abierto ininterrumpidamente K.U. Uno de los atractivos del edificio es la terraza en la azotea donde se ofrece servicio de hostelería. guillermo mestre

Pese a vivir momentos “duros y complicados”, el Acuario fluvial de Zaragoza ha logrado convertirse en un referente internacional. Lo dice su director técnico, Javier González, quien destaca el “crecimiento exponencial” que ha tenido desde sus orígenes, pasando de las 40.000 visitas al año a las 120.000 con las que se espera cerrar este 2023. Con 3.400 metros cuadrados expositivos y 70 peceras con más de 5.000 animales de unas 350 especies distintas, recibe a más de 15.000 escolares cada año.

Hasta un 90% de sus visitantes son nacionales -sobre todo de Aragón, Madrid, Cataluña y la Comunidad Valenciana-, mientras que entre los extranjeros destacan los turistas franceses. Entre sus logros está ser el único pabellón que ha estado abierto ininterrumpidamente desde 2008 a pesar de la pandemia y de un incremento de los costes energéticos que han llegado a amenazar el proyecto, además de ser el primer espacio de estas características en España que dirige un Máster Universitario en Gestión de Acuarios y Zoos.

Actualmente trabajan en él 16 personas, un equipo que, según González, ha tenido un compromiso “por encima de lo humano”. Pero lejos de conformarse con el crecimiento de los últimos años, el acuario mira al futuro con una “idea” de ampliación que pasaría por crear un centro de interpretación de los galachos del Ebro. La intención sería crear una gran pajarera en el exterior, así como una instalación de nutrias y otra para el lince ibérico que daría un hogar a ejemplares que no valgan para la reproducción o para vivir en la naturaleza, como ya sucede en otros centros de Madrid y Barcelona.

Este miércoles, 14 de junio, además, celebrará su 15º aniversario con una invitada muy especial: Odile Rodríguez de la Fuente, bióloga e hija del célebre divulgador Félix Rodríguez de la Fuente, al que el acuario de Zaragoza dedicará una estatua en relieve para recordar su legado.

Video | Orgullo para los zaragozanos Este es el recorrido del cambio de la capital aragonesa desde que se anunció que Zaragoza era la sede de la Expo hasta que concluyó la muestra.

Parque del Agua y riberas

Estado del actual del canal de aguas bravas, una de las instalaciones estrella del parque. francisco jiménez

En el parque del Agua es habitual encontrar a gente practicando deporte o participando en carreras populares. toni galán El centro termal y deportivo también lleva tiempo cerrado sin que se renueve su concesión. francisco jiménez

El parque del Agua ha perdido en estos 15 años el canal de aguas bravas, la hípica, el spa, el quiosco del embarcadero -del que dependían el alquiler de bicicletas, kayaks y ocas a pedales- o el espacio multiaventura, señas de identidad que pasaron a mejor vida por sus elevados costes de mantenimiento, su escasa rentabilidad y sus polémicas, que han derivado en procesos judiciales aún abiertos.

Las principales concesiones llegan a este aniversario con más sombras que luces, aunque los negocios que mantienen su actividad, como Las Playas o restaurantes como el Bocados, defienden el “potencial” de este pulmón verde, que lleva el nombre del cineasta calandino Luis Buñuel.

Desde que acabase la Expo, el parque del Agua ha acogido cientos de enlaces civiles en el pabellón de ceremonias y de celebraciones en el Espacio Ebro. También mantiene una singular oferta de ocio con el teatro Arbolé y los duelos de ‘láser tag’ de Quasar Elite.

Sus 120 hectáreas, que incluyen desde un lago hasta pequeñas zonas de huerto, lo convierten en el mayor parque urbano de Zaragoza. Y aunque ha recibido numerosos reconocimientos y continúa siendo muy utilizado por deportistas y paseantes, se sigue echando en falta un plus de mantenimiento que le ayude a recuperar la imagen de antaño, especialmente por la proliferación de juncos y maleza, que han terminado comiéndose los senderos, o el estado de sus juegos infantiles, con zonas valladas desde hace más de un año.

Esto mismo sucede en las riberas. La Expo permitió a los zaragozanos redescubrir el Ebro a través de una serie de senderos que en este tiempo han sobrevivido al vandalismo y a los efectos de las avenidas extraordinarias. Su mantenimiento, no obstante, ha sido desigual en estos 15 años, lo que ha provocado numerosas quejas vecinales ante los gobiernos de turno.

torre del agua

La asociación Legado Expo organiza visitas guiadas de forma voluntaria a la Torre del Agua. josé miguel marco

Localización de la Torre del Agua. K.U. Para visitar la torre del agua durante la Expo era preciso subir por su pasarela de caracol a lo largo de todo el alto. josé miguel marco

Este símbolo de la Expo 2008, obra del arquitecto Enrique de Teresa, es, probablemente, la mayor asignatura pendiente. Aunque este jueves acogerá una cena de gala dentro del Congreso Internacional de Ingeniería de Sistemas Avanzados de Información que organiza la Universidad San Jorge, llevaba cuatro años sin uso, abriendo únicamente para las visitas guiadas organizadas por los voluntarios de la Asociación Legado Expo.

Durante años permaneció cerrada para evitar el pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) por su condición de Bien de Interés Cultural (BIC), una distinción que fue anulada en 2021 por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón.

Sus 76 metros de altura transformaron el ‘skyline’ de Zaragoza, y aunque había grandes esperanzas, ningún proyecto ha sido capaz de devolverla a la vida. De hecho, en estos 15 años no ha sido posible subir más allá de la planta séptima, en la que descansa el famoso ‘Splash’ de Pere Gifre, que ‘volvió a casa’ en 2014 tras ser desmontado una vez acabada la muestra internacional.

El edificio, lastrado por su propia distribución interior y por sus altos costes de mantenimiento, tampoco ha escapado del paso del tiempo, sometiéndose recientemente a una revisión y puesta a punto valorada en 34.400 euros. En origen, se barajó la posibilidad de crear un museo y abrir un restaurante en la azotea, pero lo más parecido fue la presentación, en 2012, del Golf7 de Volkswagen, cuando se transformó, por unas horas, en una lujosa discoteca.

En la última década también ha sido tanteado como reclamo publicitario -en 2019 una empresa anunció su intención de convertir la fachada en una pantalla gigante mediante una malla led- pero nada más se ha sabido de la iniciativa. Pocos entienden que este icono no pueda ser aprovechado como mirador emulando la torre Eiffel o que no se utilice como museo de la Expo 2008, pero, por el momento, no hay ningún plan concreto sobre la mesa.

anfiteatro

Actuación de Mayumaná en el anfiteatro fluvial, en 2008. pedro etura

Situación del anfiteatro fluvial K.U. El anfiteatro alberga actualmente el festival Vive Latino. oliver duch

El anfiteatro de la Expo volvió el año pasado, tras demasiado tiempo durmiendo el sueño de los justos, a recuperar parte de la vida que tuvo durante la feria internacional de 2008. La infraestructura, que ocupa 600 metros cuadrados y tiene capacidad para 7.000 espectadores, demostró gracias a la celebración del festival Vive Latino que tiene todavía fuelle de sobra y capacidad para convertirse en escenario de grandes conciertos y otro tipo de eventos al aire libre, tal y como defienden desde la asociación Legado Expo. Pero no sin necesitar todavía una puesta a punto.

El Ayuntamiento de Zaragoza, a través del área de Cultura, prevé invertir entre este año y el siguiente 150.000 euros, en parte procedentes de los fondos europeos Next Generation, para llevar a cabo distintas obras de adecuación. Ya se ha actuado, por ejemplo, en el acceso superior, donde se han cambiado las viejas maderas que cubrían las gradas, muy deterioradas por las riadas, el paso del tiempo y las inclemencias meteorológicas. También se quiere reforzar el apartado técnico y colocar cuatro nuevas lonas textiles (los trabajos salieron a licitación la semana pasada por 49.600 euros), que estarán antes de que se celebre el festival, los próximos 8 y 9 de septiembre, con nombres como Juanes, Calamaro, Julieta Venegas, Loquillo o Viva Suecia. El anfiteatro volverá a tener uso un mes después de esta cita, pues se organizará allí durante las Fiestas del Pilar el Río y Juego.

Situado junto al Pabellón Puente, durante la Expo fue el corazón de los espectáculos nocturnos, con pop, rock, música clásica, Djs y artistas destacados del panorama nacional e internacional (aunque los conciertos de mayor envergadura se celebraron en la Feria de Muestras por una cuestión de aforo). Desde entonces siguió teniendo actividad musical, pero a cuentagotas, con distinta programación en los meses de verano bajo el nombre de Festivales del Ebro, donde hasta 2014 actuaron bandas aragonesas y del resto del país. Y luego se mantuvo, menos por algunas excepciones, inutilizado. Hasta que por el Vive Latino pasaron más de 40.000 personas.

Video | Cómo afectó el final a los zaragozanos Un psicóloga, empresarios y ciudadanos explicaron las sensaciones de "vacío" y el "miedo" ante una crisis económica cuando concluyó la muestra internacional.