La pasarela del Voluntariado permanecerá cerrada esta semana por seguridad

La pasarela del Voluntariado permanecerá cerrada esta semana tras los ruidos escuchados este domingo y que obligaron a clausurar la infraestructura peatonal por motivos de seguridad. Tras una inspección visual hecha este lunes, el Ayuntamiento de Zaragoza ha decidido prorrogar esta situación durante toda la semana para proceder al estudio de la estructura y poder confirmar qué ha ocurrido. De momento, la temperatura o un asentamiento pueden ser el origen más probable de los crujidos.

El coordinador del Área de Infraestructuras, Gerardo Lahuerta, ha explicado que esta semana van a continuar los estudios técnicos para concretar el motivo del incidente. En primer lugar, se va a contactar con Javier Manterola -ingeniero de Caminos que diseñó el puente- para que pueda dar su opinión sobre el suceso. En paralelo, una empresa especializada en este tipo de infraestructuras que ya hizo estudios en 2013 y 2015 analizará lo que ha podido suceder.

De la inspección de este lunes, no ha salido ningún resultado concluyente. “Visualmente no se aprecia nada, ninguna grieta ni nada parecido”, ha dicho Lahuerta. “Es un puente flexible, sujeto a muchas vibraciones. Ayer no hubo viento, por lo que descartamos que el sonido fuese como producido en el año 2015”, ha dicho.

El jefe de mando de bomberos, Enrique Mursaura, ha explicado que el domingo fueron requeridos por unos ciudadanos que escucharon “un fuerte sonido”. Mientras los bomberos revisaban la pasarela, volvieron a escuchar ese ruido. Ha indicado que los buceadores se metieron en el río, hicieron fotos de alta resolución de la base y se inspeccionó la zona de la aguja con prismáticos. “No se apreció ninguna grieta ni nada relevante”, ha dicho.

“Fueron unos sonidos continuados en un corto espacio de tiempo. Es posible que sea un asiento. Pero no encontramos nada estructural. No necesariamente tiene que ser un problema serio”, ha dicho Mursaura. Ha explicado que los bomberos estarán a disposición de los técnicos para colocar sensores o hacer vuelos con dron con el objetivo de estudiar los tensores de la punta de la aguja o toda acción que pudiera ser necesaria.