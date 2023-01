Muere el artista y agitador cultural Miguel Ángel Arrudi

Como persona y como artista, Miguel Ángel Arrudi Ruiz (Zaragoza, 1950) era un torbellino infatigable al que el estudio de trabajo se le quedaba pequeño. Pintaba, hacía esculturas, diseñaba intervenciones artísticas, ideaba performances y planteaba ideas que parecían alocadas pero, vistas con atención, no lo eran en absoluto. La penúltima de ellas fue intentar rescatar las chimeneas de la central térmica de Andorra de la demolición para reaprovecharlas y convertirlas en monumentales aerogeneradores de electricidad, a su vez sujetos de una intervención artística. Aragonés de los pies a la cabeza, era incombustible. Como no le hicieron caso con lo de las torres, cuando en marzo pasado volaron dos de ellas, diseñó un proyecto para instalar un funicular para la superviviente. Tampoco le hicieron caso No le hicieron caso pero no cePero ese torbellino se ha extinguido. El artista aragonés falleció ayer en el hospital, adonde había acudido por su salud deteriorada.

Arrudi fue un artista poliédrico. Estudió en la Escuela de Artes y se inició como pintor y escultor. Vivió en Italia desde 1978 hasta 1984, donde también cultivó la cerámica. A su regreso a Zaragoza mantuvo una intensa labor creativa y social. Entre 1991 y 1997 presidió la Asociación de Artistas Goya Aragón.

En 2002 ganó el primer premio escultura Arte y Naturaleza Homenaje a Odón de Buén Villa de Zuera realizando la instalación 'Los océanos'. Fue el comienzo de una etapa en la que cultivó con dedicación la obra pública. Desarrolló el proyecto 'Ranillas' para la Expo 2008, sembrando de ranas de bronce las riberas del Ebro. Suyas son tamién, entre otras obras, el Monumento al Justiciazgo de Sallent de Gállego o el Memorial a las Víctimas de la Represión Franquista en el Cementerio de Torrero, donde el viernes será su funeral y entierro a partir de las 13.30.