El sector primario necesita comunicar para transmitir a la sociedad su gran importancia

En un mundo tan digitalizado como el actual, lo que no se cuenta no existe. No importa lo bien que hagas las cosas, lo importante que seas dentro de un sector o el papel determinante que juegues en la sociedad, porque, si no lo transmites o lo hacen otros en tu nombre, nadie podrá conocer realmente tu trabajo, tu potencial, tus intenciones, ni las cosas que puedes hacer en un futuro.

Comunicar. Este fue el verbo más escuchado en la quinta edición de los premios HERALDO DEL CAMPO, organizados por HERALDO DE ARAGÓN, con el patrocinio de Caja Rural de Aragón, cuyo director de Negocio Agrario, Ruben Artieda, quiso reconocer "el gran esfuerzo y trabajo del sector agrario aragonés, que tiene que enfrentarse a importantes problemas y retos, como el coste de los insumos, el cambio climático o la nueva PAC" y que está seguro de que saldrá adelante "demostrando su resiliencia y compromiso con la sociedad".

Unos galardones que cuentan con la colaboración de DFGrupo y Agromonegros, y que en su quinta edición, fueron a parar a la cooperativa Gallicum, El vivero de Abel, Granja L’Albeitar y el ingeniero agrónomo Ángel Jiménez.

En la imagen, todos los galardonados, junto con las personas que entregaron los premios, en la quinta edición de los premios HERALDO DEL CAMPO. Guillermo Mestre

En un salón abarrotado de invitados, el consejero de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Aragón, Ángel Samper, insistió en la importancia de comunicar correctamente para transmitir a los consumidores el crucial papel que juega el sector primario. "Si no hablamos nosotros hablarán otros en nuestro nombre. Por eso, es necesario transmitir y comunicar correctamente. Ir más allá". En este sentido, recordó a todos los presentes el papel clave que juega la alimentación, campo que aspira a situar al mismo nivel que la sanidad y la educación, ya que "lo primero que hacemos todos los días es alimentarnos y lo hacemos tres veces al día. Si lo hacemos bien, iremos mucho menos al médico".

Poner en valor los alimentos

Una opinión, la de poner en valor los alimentos, compartida por Ángel Jiménez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y País Vasco, quien recibió el galardón a la Persona con Mayor Implicación en el Sector de manos del consejero y de Fernando de Yarza, vicepresidente de HERALDO. Jiménez aprovechó su intervención para destacar el papel que desarrollan los ingenieros agrónomos dentro del sector primario e insistió en la necesidad de "trabajar todos juntos para conseguir la complicidad de los consumidores", a la vez que recalcó la importancia de "contar con el apoyo de las instituciones para transformar y actualizar el sector agroalimentario y darle una vuelta".

Y para lograrlo, las alianzas y la cooperación entre los diferentes agentes juegan un papel primordial. Así lo puso de manifiesto el primero de los galardonados, Toño Romé, presidente de la Cooperativa Gallícum, quien recibió el premio Impulso Cooperativo y en su intervención apeló a la necesidad de "que el Gobierno de Aragón destine una partida a la fusión de cooperativas", porque para afrontar los retos de la globalización y para mantener el modelo de agricultura familiar, tantas veces nombrado a lo largo de los últimos años, "necesitamos ayuda".

Ángel Samper, Fernando de Yarza y Luis Olivera. Guillermo Mestre

Dentro de esta categoría fueron también distinguidos, con sendos diplomas de honor, Arrocera del Pirineo y la Sociedad Cooperativa Comarcal del Campo San Braulio, claros ejemplos de la importancia del cooperativismo dentro del territorio, no solo desde el punto de vista económico, sino también social y de arraigo dentro del territorio.

Los dos finalistas en la categoría de Proyecto Agroalimentario más Innovador fueron la iniciativa Apadrinaunolivo.org y la bodega El Grillo y la Luna, quienes se mostraron muy orgullosos de este reconocimiento. El ganador fue El vivero de Abel, cuyo gerente, Antonio Poblador, agradeció el galardón porque reconoce el trabajo de "esos raros que están cambiando la metodología de poda en Aragón y que también van a cambiar los libros de texto. Al final va a ser que no estaba loco, sino que tenía razón", indicó ante las sonrisas del público asistente.

Responsabilidad

La gala continuó dando paso a los finalistas en la categoría de Responsabilidad Medioambiental. Subieron al escenario representantes de Grandes Vinos y Viñedos y el Centro gestor de estiércoles de Tauste, que se llevaron sendos diplomas por su trabajo. La ganadora en este apartado fue la Granja L’Albeitar y Pilar Fumanal, una de las socias, aprovechó la ocasión que le brindaban para insistir en la importancia de cuidar de la tierra y dejarla igual o mejor para las futuras generaciones.

La propietaria de esta granja familiar de ciclo cerrado de porcino, ubicada en Guaso (Huesca), ha sido premiada, entre otras cosas, por la eliminación del uso metafiláctico de antibióticos, la reducción de emisiones de amoníaco y la eliminación del uso de fertilizantes. Además, Fumanal recordó el interesante estudio que se ha llevado a cabo en L’Albeitar, en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y el CSIC, y que tiene que ver con la alimentación que se les da a los lechones tras el destete y que les permite tener un sistema digestivo más sano.

Todos los finalistas y premiados en esta V edición han salido alguna vez en las páginas de HERALDO DEL CAMPO, y su responsable, Chus García, les animó a seguir compartiendo información para transmitir a la sociedad el necesario papel que juega el sector primario, como se ha demostrado tantas veces.

"No hay que olvidar nunca que sois vosotros los que nos alimentáis todos los días. Es necesario que saquéis pecho de lo que sois, sin soberbia pero sin complejos y sin olvidaros de que lo que no se cuenta no existe", apuntó a la vez que animó a los presentes a contar con una estrategia de comunicación que les permita poner en valor sus fortalezas, que son muchas y no siempre suficientemente valoradas por los consumidores que diariamente recurren a sus productos para poder vivir.

