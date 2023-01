"Gran parte de mi carrera se ha dado en Puerto Venecia, donde disfruto de mi trabajo y mi tiempo libre"

Paula Pérez decidió en 2016 volver a establecerse en su ciudad natal. Con varios currículums en la mano, probó suerte en algunas tiendas de Puerto Venecia, hasta que la responsable de Guess le ofreció un trabajo que marcaría un punto de inflexión en su vida.

Desde entonces, han pasado seis años en los que ha progresado personal y profesionalmente en este shopping resort, donde actualmente es la encargada de la joyería Aristocrazy. "Me ha aportado mucho, permitiéndome una evolución muy grande a nivel laboral. Empecé en un puesto de dependienta, fui creciendo y ahora soy responsable de tienda. Personalmente también ha sido enriquecedor, pues he vivido momentos muy especiales junto a mi hijo como el encendido de las luces de Navidad", explica.

Además de a actos navideños como la llegada de Papá Noel, a su hijo Oliver, de seis años, le encanta ir con su madre a las áreas de juegos con las que cuenta el emplazamiento, especialmente a la de escalada, a las camas elásticas y a la bolera. Cuando ella tiene las tardes libres o los fines de semana, suele acercarse al shopping resort por la comodidad que le permite. "Buena parte de mi tiempo libre lo paso aquí porque es un lugar muy completo: Oliver puede jugar, yo puedo ir a algunas tiendas y podemos pasar tiempo juntos, comer y cenar. Además, en cuanto a las compras es genial, porque hay de todo y los locales están muy cerca unos de otros", indica Paula.

Paula Pérez junto a unos clientes en la tienda. Aránzazu Navarro.

Asimismo, destaca las facilidades que se ponen a los trabajadores del centro por parte de la administración y la dirección. "Es todo muy cómodo. Llevo aquí seis años y me han salido oportunidades laborales en otros sitios, pero no he querido irme porque aquí estoy contenta y muy a gusto. Como vivo en Cadrete, me viene genial poder venir directamente en unos minutos y aparcar al momento. Son unas ventajas que no se dan en muchos lugares de trabajo", manifiesta la responsable de Aristocrazy.

Un buen ambiente

En su tienda comparte el día a día con dos compañeras, con las que subraya la buena relación que mantienen. Un ambiente positivo que se extiende a empleados de otros establecimientos del shopping resort, como los de El Corte Inglés o Café Espresso, a cuya trabajadora, Marian, conoce desde hace años y donde muchos días desayunan todos juntos antes de entrar a trabajar. Asimismo, queda a cenar de vez en cuando con algunas de las personas del espacio con las que tiene más relación.

Paula y su hijo Oliver en una de las áreas recreativas de Puerto Venecia. Aránzazu Navarro.

El tú a tú con los clientes, la atención personalizada y el poder satisfacer a los visitantes con una joya que con el tiempo adquirirá un gran valor sentimental y que puede ir desde un anillo de pedida hasta unos originales pendientes son los aspectos que más le llenan de su trabajo.

Aristocrazy es una joyería perteneciente al Grupo Suárez, uno de los máximos exponentes del lujo 'made in Spain', que nació con la vocación de liderar la liberación de la joyería tradicional, rompiendo sus códigos y barreras. Calidad, identidad e infinidad de diseños exclusivos, muchos de ellos trabajados de forma artesanal, para todo tipo de estilos y personalidades, caracterizan a una de las marcas de joyas españolas más 'trendy'.

Aunque la tienda lleva abierta poco más de un mes, su encargada hace un balance muy bueno de su andadura. "Ha sido genial. Mucha gente ve la tienda y se queda fascinada de lo bonito que es el local. Yo siempre digo que es como un museo, que por la expectación que causa atrae a muchos visitantes. Estamos muy contentas de estas primeras semanas y somos optimistas de cara al futuro", concluye Paula.

Paula y Oliver en el embarcadero del shopping resort. Aránzazu Navarro.