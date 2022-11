“Caminar por el paseo de Puerto Venecia a las seis de la mañana es una gozada”

En el mirador de cristal de la segunda planta, junto a una columna en la que se puede leer ‘Vuela tan alto como tus sueños’, Mónica Sotillo recuerda ver amanecer contemplando el lago, el puente japonés, las palmeras y el vuelo de los patos. Ese momento de nostalgia, que le evoca imágenes de cuando era responsable de la limpieza de las cristaleras de Puerto Venecia, era su instante de paz. “A las seis de la mañana el ‘resort’ está completamente vacío y caminar por el paseo es una gozada. Ahora además, que están con las pruebas de las luces navideñas, es un paisaje mágico”, asevera.

Comenzó hace seis años en el equipo de limpieza como refuerzo de los fines de semana. Posteriormente, empezó a cubrir períodos de vacaciones más largos y fue ascendiendo poco a poco hasta que, con la prejubilación de Carmen, le nombraron responsable de equipo. Todos los días, a las seis de la mañana, llega a su oficina, su centro de operaciones, donde revisa el correo y planifica el día. “Mi labor es coordinar a las 30 personas que conforman el equipo de limpieza, gestionar las incidencias, hacer los cuadrantes… Pero lo cierto es que paso poco tiempo frente al ordenador porque suelo estar dando vueltas para comprobar que todo está bien, atender incidencias o gestionar avisos-explica Mónica-. El boom de limpieza es de seis a diez de la mañana, cuando Puerto Venecia abre al público, por lo que son las horas más intensas, ya que trabajamos para que esté todo perfecto en la apertura del 'resort'”.

A las seis de la mañana, Mónica llega a su oficina. ARANZAZU NAVARRO

Le gusta tomarse un café con sus compañeros en el comedor habilitado para los trabajadores, pero reconoce que no siempre puede hacerlo. Lleva siempre un café frío en su mochila, aunque a veces hay tanto ajetreo que vuelve a casa y el café sigue ahí.

Para Mónica, el nuevo puesto de encargada ha sido todo un reto. “He cambiado el trabajo físico por el mental”, afirma. Eso sí, se apoya mucho en su plantilla, especialmente en las personas responsables del turno de mañana y de tarde. “Son todos estupendos. Como son mis antiguos compañeros, a veces me cuesta un poco hacer de jefa; me tira el corazón y nunca es agradable decirle a alguien algo que no quiere oír. Hay que tener mucha psicología y saber separar las relaciones personales de la laboral. Y, entre todos, lo estamos consiguiendo”, explica.

Se muestra encantada de trabajar en Puerto Venecia. En sus propias palabras: "Es un lugar que demanda gran exigencia, pero hay un gran trabajo en equipo y grandes beneficios para empleados, entre los que se encuentran detalles en fechas indicadas o celebraciones. He trabajado en muchos otros sitios y la verdad es que este es diferente”

Mónica, colocando unas butacas de la galería. ARANZAZU NAVARRO

NO TODO ES TRABAJO

Tras seis años en el ‘resort’, Mónica ha hecho buena relación con muchos de sus compañeros, como con Carmen, con la que sigue hablando por teléfono tras su prejubilación. Lo mismo sucede con otras muchas de las personas de su equipo, con las que no solo habla de temas de trabajo, sino de la familia, del día a día y de la vida en general. Hay dos empleadas que trabajan en el equipo de jardines con las que tiene una gran relación: María José y Pilar. Son grandes amigas, hacen muchos planes juntas e incluso sus familias se conocen.

Además de empleada en el centro, Mónica también acude a Puerto Venecia en su tiempo libre. “A mi familia y a mi nos encanta venir de compras o al cine. Hace poco probé el nuevo restaurante SAONA, ubicado en el lago, y nos encantó. Este ‘resort’ tiene mucha vida y ofrece un sinfín de actividades”, resalta.

Uno de los días que recuerda con más cariño fue la celebración del décimo aniversario. Se había trabajado muy duro durante los meses anteriores y tenía muchas ganas de ver el resultado. “Vino una gran orquesta con una cantante espectacular y dos bailarinas que se movían dentro de una especie de burbuja. Y, como colofón, fuegos artificiales. Fue increíble. A mi familia y a mi nos encantó”, concluye Mónica.

Mónica en su rincón favorito ARANZAZU NAVARRO

LOS IMPRESCINDIBLES DE MÓNICA EN PUERTO VENECIA