Diez años de Puerto Venecia: "Nunca imaginé que sería uno de los puntos neurálgicos de la ciudad"

De su amplia trayectoria profesional, Carmen Cruzado recuerda con especial emoción aquel 4 de octubre de 2012, pocas horas antes de que Puerto Venecia abriera sus puertas al público: "Estaba amaneciendo y había una vista privilegiada del 'shopping resort' desde el puente japonés del lago y estaba todo tan nuevo, tan cuidado... y habíamos trabajado tanto para que todo estuviera perfecto...". Por entonces, ella era la encargada de supervisar las tareas de limpieza, función que ha desempeñado hasta el pasado mes de febrero cuando se prejubiló. En ese momento, reconoce que no se imaginaba que esas instalaciones recién estrenadas pudieran convertirse en uno de los puntos neurálgicos no solo de la ciudad, sino de las regiones más cercanas.

Diez años después no duda en afirmar que hace un balance más que positivo de su paso por Puerto Venecia: "Tengo mucho que agradecer, desde el principio hasta el final", explica Carmen, aludiendo al voto de confianza que le dieron para asumir ese puesto de trabajo y a las relaciones tan valiosas que se ha fraguado en este tiempo. "Mantengo el contacto de muchos trabajadores en mi móvil personal, ya que hemos forjado grandes amistades", asegura satisfecha.

No es de extrañar si se tiene en cuenta que, para ella, lo más importante de su andadura en Puerto Venecia ha sido el trato con sus compañeros: "Me pregunto cómo nos podíamos reir tanto a las seis de la mañana", señala, mientras trae a su memoria aquellas jornadas de trabajo que comenzaban con la reunión del equipo, en torno a 30 personas, en la oficina, y la consecuente asignación de tareas. Las reuniones con gerencia eran semanales, según refiere Carmen, lo que permitía que todas las secciones estuvieran al tanto de la actualidad: la incorporación de nuevos locales, campañas promocionales y cualquier otra cuestión que pudiera afectar al día a día de Puerto Venecia.

Carmen Cruzado, hablando con un excompañero. Aránzazu Navarro

También había tiempo para confraternizar con los compañeros, no solo de la limpieza, sino del resto de actividades, en un ambiente alegre y distendido. Prueba de ello es la fiesta que se celebra por Navidad todos los años con un delicioso ágape, a la que no suelen faltar los trabajadores, tal y como apunta Carmen, que distinguen, además, a aquellos que han destacado en el desempeño de su labor. A la protagonista de esta historia le han nombrado trabajadora del año en alguna ocasión, aunque ella insiste en que ese mérito era más de cualquier miembro de su equipo que de ella: "Si no fuera por el trabajo físico, Puerto Venecia no estaría tan bien como está, por eso son ellos los que se tienen que llevar los premios".

Y es que para Carmen su equipo era lo primero, aunque esto supusiera implicarse demasiado y, a menudo, sacrificar alguna que otra hora de sueño, como ella misma admite. De algún modo, siempre ha sentido que eran como una familia y eso es lo más bonito que ella se lleva de recuerdo de todo este tiempo: "Ha habido momentos muy emocionantes, como la sorpresa que le dimos a un compañero por el Día del Padre llevando a su familia al trabajo. Ese instante se grabó y se proyectó en la pantalla grande otro día a las 9.00 también sin avisar".

Emocionante e inesperada fue igualmente la despedida que le organizaron a Carmen el pasado mes de febrero, en la que participó gran parte del personal de Puerto Venecia, y eso que "les pedí por favor que no me hicieran nada", explica azorada al recordarlo, mientras reconoce que su ruego resultó inútil porque hasta su familia estaba compinchada en los preparativos de un dia que, por supuesto, ha pasado a la categoría de inolvidable, como lo ha hecho su experiencia profesional en el 'shopping resort'.

Carmen, en la galería comercial de Puerto Venecia. Aránzazu Navarro

los imprescindibles de carmen en puerto venecia