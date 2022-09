La historia de Sergio, diez años de trabajo y amistad

Sergio Novella, de 36 años, trabaja desde hace una década en ‘Gato Preto’, una tienda de Puerto Venecia especializada en mobiliario y decoración para el hogar. Todas las mañanas llega en su moto desde el barrio de San Pablo, a donde se ha mudado recientemente, y desayuna con su amiga Marian en la cafetería Espresso antes de abrir su negocio. La oportunidad laboral que le ha brindado este ‘shopping resort’ ha supuesto para él un gran crecimiento personal y profesional.

Él es uno de los 3.100 empleados que acuden cada día a Puerto Venecia a desempeñar su trabajo desde distintos barrios de Zaragoza. Es el primer protagonista de #FamiliasYFamilias, un proyecto para homenajear a todos los trabajadores, colaboradores y clientes que componen el ADN del complejo comercial y que aportan identidad al núcleo empresarial. En esta propuesta editorial conoceremos el día a día de estas personas y descubriremos que, juntos, constituyen una gran equipo.

Sergio Novella es uno de los 3100 empleados que acuden cada día a Puerto Venecia Aránzazu Navarro

Allí ha forjado grandes amistades, especialmente con Marian, la trabajadora del establecimiento donde todos los días se toma uno o dos cafés. “Un día nos dimos cuenta de que éramos de pueblos vecinos, pero nunca habíamos coincidido- resalta Sergio.- Mi pueblo, bueno, el de mi madre en realidad, es Santa Cruz de Grío, y el de Marian El Frasno, que están a apenas 15 kilómetros. Yo había estado allí varias veces en fiestas y ella había venido a mi pueblo también, pero no nos habíamos visto nunca. Es curioso que, estando tan cerca, no nos conociéramos. Pero mira, Puerto Venecia nos ha unido”.

"Un día nos dimos cuenta de que éramos de pueblos vecinos, pero nunca habíamos coincidido", resalta Sergio

Todas las mañanas, antes de entrar a trabajar, se toma un café con ella. A la hora de comer, suele ir también con su tupper a comer y, por supuesto, a tomarse otro café. Lo que empezó siendo una charla cordial en una cafetería terminó dando paso a una gran amistad. “Tenemos una gran conexión. Y ahora no solo nos vemos en su cafetería, sino que quedamos por el centro de Zaragoza, voy a su casa, viene ella a la mía...”, añade.

Sergio y Marian son de pueblos vecinos, pero se conocieron trabajando en Puerto Venecia. Aránzazu Navarro

una gran oportunidad

A nivel laboral, su progresión ha sido exponencial. “Entré en ‘Gato Preto’ con 26 años como ayudante. Había trabajado en diferentes sectores, pero como me gusta mucho hablar y el trato con la gente, el mundo del comercio me suscitaba una gran curiosidad”, explica Sergio. A base de esfuerzo, dedicación y amor por su trabajo, este joven ha logrado ascender en la empresa, convirtiéndose en el Store Manager de la compañía en Zaragoza. Se dedica principalmente a la gestión de sala y tienda, entre cuyas funciones destaca coordinar que todo el mundo esté en su puesto, asegurarse de que el cliente está atendido, organizar los cambios de decoración cuando llegan nuevos productos, etc.

“El crecimiento laboral en estos años ha sido muy bueno, y sigo en ello, sigo trabajando día a día y adquiriendo más responsabilidades”, incide. Se muestra muy contento tanto con la empresa como con Puerto Venecia, asegurando que mira mucho por sus trabajadores y alabando la gestión del centro. “Nos miman mucho y siempre nos tienen en cuenta”, afirma.

Zona del lago de Puerto Venecia Aránzazu Navarro

Ha vivido en Delicias toda su vida, pero hace poco se mudó con su perra Vilma a lo que popularmente se conoce como El Gancho. Aunque actualmente suele ir en moto a trabajar, a lo largo de estos 10 años se ha movido de diferentes formas, como el autobús o coche compartido con sus compañeros para economizar gastos. El shopping resort cuida mucho a los empleados y pone a su disposición herramientas para favorecer el contacto y la comunicación entre todos ellos.

RINCONES ESPECIALES DE SERGIO NOVELLA

en la próxima entrega de #familiasyfamilias

En el siguiente capítulo de #FamiliasyFamilias conoceremos a Marian, la joven empleada de Espresso para descubrir su historia. Ahondaremos en su día a día como parte del ADN de esta peculiar familia y veremos cómo su vida ha cambiado desde que forma parte de la historia de Puerto Venecia.