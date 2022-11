“Puerto Venecia es como nuestra segunda casa”

Italiano de nacimiento y con el corazón instalado en la capital aragonesa, Michele Inglese llegó a España hace casi 13 años. Su entonces novia había estado de Erasmus en la ciudad de Bari, donde él residía. Se conocieron, se enamoraron y, poco a poco, esos viajes esporádicos a nuestra tierra comenzaron a ser cada vez más frecuentes hasta que, un día, decidieron mudarse de forma definitiva. Actualmente vive con su mujer zaragozana y su hija en el barrio de San José, desde donde se desplaza todos los días para venir a trabajar a Puerto Venecia.

Michele o Micky, como todos le llaman, está ligado al ‘resort’ desde sus comienzos. “Empecé trabajando como camarero en el restaurante Bal D’O, inaugurado por el cocinero con estrella Michelín José Chocoreira. Poco después, me ofrecieron el puesto de encargado”, asevera. Hace dos años, Rialto Servicios de Hostelería adquirió el restaurante, manteniendo a toda la plantilla y ascendiendo a Michele a director de operaciones.

Además del mencionado local, el grupo tiene otros cuatro restaurantes en Puerto Venecia, de los cuáles se encarga Micky. “Mi labor es estar pendiente de todas las necesidades de los cinco locales. Evalúo si la oferta gastronómica necesita algún cambio, si hay averías, las necesidades del personal, reviso el tema de los horarios, si alguno de los restaurantes necesita un cambio estructural...- explica-. Mi día a día consiste en pasarme por los establecimientos para ver cómo funciona el servicio. En definitiva, estar atento a todas las necesidades de todos los restaurantes para ofrecer la mejor experiencia a los clientes y saber aprovechar cualquier oportunidad de mejora de servicio y calidad”.

Micky en su oficina móvil. ARANZAZU NAVARRO

una gran familia

Micky, al igual que Carmen, lleva en el 'resort' desde su apertura. Además del gran reto profesional que supone estar al cargo de tantos locales, Micky aprecia mucho el gran compañerismo que existe en Puerto Venecia, tanto con sus compañeros como con los trabajadores de otros establecimientos. “A muchos de ellos los conozco desde hace 10 años, hemos vivido grades momentos untos. Somos una gran familia”, afirma.

Uno de los momentos que recuerda con más intensidad fue la gran nevada de hace unos años. “Es cierto que a nivel laboral fue un día fuera de lo común, con muchas cuestiones a resolver, pero Puerto Venecia estaba precioso. Ese día, más que nunca, tuvimos que coordinarnos todos porque había mucho por gestionar. Aunque supuso un gran reto, ya que logísticamente era todo más complejo, ver Puerto Venecia con nieve era una postal preciosa. Siempre recordaré a todos caminando por ese manto blanco…; incluso grabamos algún vídeo de ese día”, resalta.

Micky asegura que la relación tanto con la dirección del centro como con el equipo de marketing es muy buena, ya que están continuamente proponiendo acciones innovadoras, siempre con la colaboración de operadores y empleados. En sus propias palabras: “Estamos muy contentos. Nos vemos casi a diario y siempre están disponibles para cualquier cosa”. Resalta también la gran remodelación que está haciendo el ‘resort’ y su firme compromiso con el ahorro energético.

Micky en la terraza de uno de sus restaurantes. ARANZAZU NAVARRO

Además del trabajo diario, Micky también pasa mucho de su tiempo libre en Puerto Venecia. “A veces me da la sensación de que vivo aquí -ríe.- Más que un ‘resort’ es casi un barrio más de Zaragoza. Tienes todos los servicios que puedas imaginarte y siempre están organizando un montón de actividades”. Muchos días, su mujer y su hija le esperan a la salida del trabajo y aprovechan para dar un paseo por la galería, comprar o hacer algo divertido. “Puerto Venecia es espectacular, especialmente para los niños. Es como nuestra segunda casa. A mi hija le encantan los coches eléctricos que alquilan en la zona de tiendas, saltar en las camas elásticas, ir a ver una película… Aún no ha patinado en la pista de hielo, pero no creo que tarde mucho porque lo está deseando”, añade. Para Micky y su familia Puerto Venecia es como su casa, una pequeña ciudad muy activa, con un sinfín de actividades y llena de vida.

Micky es director de operaciones de cinco restaurantes en Puerto Venecia. ARANZAZU NAVARRO

LOS IMPRESCINDIBLES DE micky EN PUERTO VENECIA