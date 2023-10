Guía de Bodas

Alejandro llevaba meses dándole vueltas a una misma idea, pero no se veía capaz de materializarla. No sabía cómo proponerle matrimonio a Rebeca hasta que un día, paseando por la plaza del Pilar, lo tuvo claro. Le pediría la mano, a los pies de la Virgen el día de la Ofrenda, cuando pasaran a entregarle las flores y el día de su boda, los encargos florales, tan importantes en la ceremonia y el banquete, serían flores idénticas a las de esos ramos del Día del Pilar.



Y dicho y hecho. El día D, a las 11.30, le pidió matrimonio a su novia desde hacía siete años. El amor de su vida, una mujer templada y seria, que ese día se puso tan nerviosa que solo acertó a decir: ¡pero que anillo tan precioso!



Alejandro dedujo que aquella respuesta era un sí y los nervios de los meses previos se trasladaron por arte de magia a Rebeca, que se pegó todo el vermut posterior, comentando con sus padres y Alejandro, cómo iba a ser su vestido, el diseño de las invitaciones, las joyas que iba a llevar, los detalles que iba a entregar a sus damas de honor y la lista de bodas.





​​Todo lo necesario para organizar el evento que siempre habías soñado.

Alejandro también pensaba en la boda, pero no estaba preocupado, porque sin decirle nada a Rebeca, ya había mirado varias fincas y restaurantes donde celebrar el banquete. Hasta había pedido presupuesto en la plaza de toros, donde había acudido antes a otra boda. Lo había hecho con tiempo, porque si algo tenía claro es que la boda sería el mismo día en que habían comenzado a salir.

Aquel mismo día decidieron que también contratarían los servicios de un ‘wedding planner’ para que les asesorara sobre algunos aspectos que a ellos se les podían pasar por alto pero que resultan vitales para el día más especial en la vida de una pareja.

Y un año después, todo esta listo para la gran celebración. Los invitados ya han llegado y los novios terminan de arreglarse en sus habitaciones, convencidos de que la boda va a ser un éxito porque hay mucho trabajo preparatorio detrás. Y porque como dicen los cuentos con final feliz: “Y fueron felices y comieron perdices”, aunque en su caso, será faisán y cordero con denominación de origen.

Con el nudo de la corbata ya bien atado, Alejandro no puede dejar de pensar en aquel día en el que, rodeado de miles de oferentes, pidió matrimonio a la mujer de su vida. Los meses han pasado volando y ya ha llegado el día señalado, pero todo esta controlado desde hace meses, cuando decidieron acudir a una feria nupcial para informarse y asesorarse, decisión que considera que ha sido la mejor que han podido tomar para tenerlo todo bajo control.

Al asomarse a la ventana comprueba que el sol luce radiante, pero por si acaso, en el restaurante contaban con un plan B por si la lluvia quiere hacer acto de presencia. Alejandro está impecable con un traje hecho a medida que le sienta como un guante. “Mi madre también está preciosa. Va a ser una madrina muy elegante, con su vestido coral, a juego con los pendientes que se ha encargado expresamente en la joyería y que algún día me ha dicho que heredarán sus nietos”, recuerda emocionado.

En la habitación de Alejandro están los detalles que los novios van a entregar a los invitados. A ellos les hace especial ilusión darles un ramo de flores a cada una de sus abuelas, para que recuerden este día con una sonrisa en los ojos. La wedding planner les ha insistido en la idea de que menos es más y ellos han decidido que tenía razón. “Tenemos muy claro que la ceremonia de entrega de los detalles no será muy larga y así podremos disfrutar del baile nupcial, donde no faltará la presencia de uno de los dj más populares del momento. La ocasión bien lo merece”, apunta.

Y mientras llega el momento del sí quiero y termina de colocarse la chaqueta del traje, Alejandro revive una y otra vez su noviazgo con Rebeca.

Los Lugares

No te muevas”, “Sonríe pero sin mirar a cámara”. “Ahora que se pongan tus padres y luego los abuelos”. Desde las nueve de la mañana, Rebeca ha pasado por la mano de más de media docena de personas, entre peluqueras, maquilladoras y modistas que se afanan por ultimar los detalles para que la joven se convierta en la novia más guapa del año.

Ella está muy confiada, porque desde el momento en el que le pidieron la mano, se puso a organizar el evento con paso firme y seguro. La decisión más complicada para una novia, elegir su vestido no le supuso ningún problema. “Tenía claro que iba a ser fiel a mi estilo y así ha sido. Aunque, es cierto que me he dejado asesorar mucho por las modistas que lo han confeccionado, porque ellas, gracias a su experiencia de años y años confeccionando moda nupcial, saben mejor que nadie lo que sienta bien y lo que no te puedes poner por mucho que te guste”.

La elección de las joyas también fue un camino de rosas. Con el boceto del traje en el bolso se dirigió a su joyería de confianza y entre su amplio muestrario encontraron la pulsera de pedida más bonita que había visto nunca. También los pendientes y la cruz que llevará escondida entre la liga. En el caso de los anillos, Alejandro y ella lo tuvieron claro. “Queríamos una alianza bicolor, con un grabado idéntico en las dos y en la mía, un diamante en la parte central del anillo. Es mi piedra preciosa preferida y también la que compone mi alianza de pedida, que diseñamos a medias, muy bien asesorados, y que no me quito nunca, porque además de preciosa es muy cómoda y dice mucho de mi carácter”, indica.

Y por fin ha llegado el momento, los pajes ya están listos, con preciosos conjuntos combinados y el padrino ha hecho acto de presencia. Rebeca le sonríe, coge su precioso ramo de flores de la mesa y ambos se dirigen hacia el lugar de la ceremonia, donde le tiene preparada una sorpresa a su futuro esposo, en forma de rondalla jotera, la misma que estaba subida al escenario de la plaza del Pilar cuando él le pidió matrimonio.

Los Detalles

Rebeca tenía muy claro quiénes iban a ser los testigos de su boda con Alejandro porque eran dos personas que habían estado con ella en los momentos más importantes de su vida. Serían su hermano Víctor y su prima Lucía, quién también iba a ser una de sus tres damas de honor. A la hora de organizar los preparativos de la boda, en los que llevaban meses y meses involucrados, la pareja pensó mucho en sus testigos y las damas de honor, iban a tener un papel destacado en el gran día, al igual que los padrinos. Y por eso estuvieron varias semanas pensando en el regalo que les iban a hacer a cada uno de ellos. Querían algo original, diferente y, sobre todos personalizado.

En el caso de las chicas, además del detalle, iban a obsequiarlas con un ramo de flores en los mismos tonos que el ramo de la novia, con variedades idénticas a las que ella entregó en la Ofrenda de Flores, una fecha que para ellos se había convertido en el Gran Día. Además, les iban a regalar un tutorial de maquillaje, al que acudiría también ella, junto con su madre y la madrina de Alejandro para hacer algo en común y recordarlo siempre porque la vida son experiencias que conservas con el paso del tiempo.

Alejandro propuso regalar a todos un lote de vinos de su pueblo, de la DO Calatayud, riquísimos. Y algo muy original: un mapa estelar personalizado con una fecha especial para cada uno de ellos: su nacimiento, el día de su boda, el del bautizo de sus hijos o nietos. “Quedará genial y será una fantástica manera de sorprender a la gente que queremos y que es tan especial para nosotros”, indicó Alejandro.

