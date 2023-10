Estos detalles originales darán un toque inolvidable a tu boda

Entre las flores, la música, la comida (y bebida), ambiente y decoración y, por supuesto, mucho amor, las bodas ya son de por sí momentos inolvidables. No obstante, tener un objeto tangible que nos transporte de nuevo a ese día tan lleno de emociones cada vez que lo veamos siempre es bien recibido. Aquí dejamos 10 de los detalles más originales que han sido, son y serán tendencia en la próxima temporada de bodas.

Cámaras desechables

Cámaras desechables para capturar momentos únicos. Pixabay

Vuelven rescatadas de los 90 y 2000 las míticas cámaras desechables para que cada invitado inmortalice a su manera recuerdos únicos del día. La vuelta de la fotografía analógica, ahora tendencia entre el mundo influencer, trae instantáneas irrepetibles que se atesoran en un álbum de recuerdos con los protagonistas, el ambiente y los momentos más locos y emocionantes.

Una de 'Pilarica'

Varias cintas de la Virgen del Pilar. HERALDO

No hay detalle más nuestro, de Aragón, que las cintas de la Virgen del Pilar. Un recuerdo perfecto para llevar siempre consigo, ya sea en la mochila o en el bolso, en el coche o en la muñeca. Se trata de un regalo bien acogido por los invitados aragoneses, que nunca tienen suficientes, y novedoso para los invitados de fuera de la región. También una forma de los recién casados de velar por sus seres queridos, preocupándose por que la 'Pilarica' los acompañe y proteja allá donde vayan.

Retratos al momento

Ilustraciones en directo para inmortalizar el 'outfit' de forma más original.

Esta nueva tendencia que han traído las bodas recientes de influencers como Emma Geikie y Marta Pombo es una idea original y artística de retratar los vestidos y trajes de los invitados. No solo es un detalle que podrán llevarse a sus casas para recordar ese día, también es una manera de animar la propia fiesta, pues todo el mundo reservará un momento para descansar los pies de tanto baile e inmortalizar su look de la forma más original.

Alpargatas

Alpargatas para el descanso de zapatos y tacones. Getty Images/iStockphoto

Si de descansar los pies va la cosa, un detalle que no puede faltar y que muchos invitados, sobre todo invitadas, agradecerán es un recambio de zapatos. Las rozaduras y el dolor que conllevan esos tacones que, por muy bonitos que sean, en muchas ocasiones no son la definición de comodidad y no dejan disfrutar al máximo de la celebración en muchas ocasiones. Por eso, una vez hechas las fotos para presumir de outfit en las redes sociales y en los álbumes familiares, que los recién casados hayan pensado en la comodidad de unas zapatillas suaves y cómodas se convierte en otro recuerdo inolvidable que, a su vez, facilita que muchos otros tengan lugar.

Palomitas dulces

Las originales palomitas de sabores inusuales como café bombón, tuti fruti o spicies son un regalo ideal para los invitados más dulzones.

'Salted caramel', 'spicies pop', 'orange temptation', 'cookies and cream'... bien podrían ser nombres dignos de una pastelería, pero, en este caso, son sabores de palomitas de maíz. Sí, palomitas de maíz. Empresas como Pop It ofrecen todo tipo de sabores, de primeras, inimaginables para este snack favorito de muchos. Los paladares de los invitados agradecerán este delicioso detalle que se adapta al gusto de cada uno con opciones que van desde la trufa negra hasta el coco. No solo es un regalo de lo más dulzón, sino que los empaques originales son un recuerdo perfecto de un día inolvidable.

Pulseras personalizadas

Pulseras personalizadas.

Ir a lo seguro también está bien. ¿A quién no le gusta llevar puesto un recuerdo feliz? Las pulseras son un regalo precioso y, aunque más visto para cumpleaños y otros eventos, dejar en una joya personalizada la memoria de un día especial siempre es bien recibido, sobre todo, si se trata de un detalle que se pueda lucir bien y que conjunte con todo. Solo hace falta guardar el recuerdo en un corazón, un infinito o incluso la fecha de la ceremonia grabada y ¡listo!, tienes una pulsera personalizada para que los novios no seáis los únicos que reciben una joya ese día.

Tote Bags

Bolsas de tela personalizadas.

Las bolsas de tela se han convertido en el sustituto de bolsas y bolsos de moda de estos últimos años y, encima, son sostenibles. Da igual si cuesta encontrar las llaves en ese trozo de tela que parece no tener fondo, hay personas que hasta las coleccionan. Por eso, es muy original y práctico regalar una con algo que destaque del día, como la fecha, ilustraciones o vuestros nombres. Incluso también se puede organizar un espacio dedicado a que sean los propios invitados los que diseñen las tote-bags que podrán llevarse a casa como recuerdo una vez finalizado el banquete y la fiesta.

Corcho para botella de vino personalizado

Corchos personalizados para las botellas de vino.

Otro detalle original sería grabar un mensaje en un tapón de corcho para las futuras botellas de vino que seguro abrirán vuestros invitados. No solo es un detalle bonito y original, también es práctico, sobre todo, teniendo en cuenta el engorro que supone muchas veces tapar las botellas abiertas de cristal. Simplemente habría que grabar una fecha, las iniciales y un bonito corazón, y ya se tiene un detalle perfecto del día para los más allegados.

'Arbolicos' para plantar

Árboles para plantar el recuerdo del día en la tierra.

Siempre se ha dicho que en la vida hay tres cosas por hacer: escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol. Siendo conscientes de que las dos primeras son más complicadas, la tercera es algo que podéis ayudar a hacer realidad. ¿Cómo? Regalando pequeños 'arbolicos' para que tus invitados planten en la tierra su paso por ella misma. Una forma original de plantar también los cimientos de una nueva vida que comienza ese día para vosotros y muchos de los vuestros.

Mini cactus en macetas personalizadas

Mini cactus con macetas personalizadas.

Para acertar seguro, sean tus invitados expertos en botánica o no, regalar un cactus, que apenas lleva cuidado, es bonito y tiene muy pocas posibilidades de morir deshidratado, es un detalle original y duradero. Acompañarlo con una maceta personalizada que deje constancia del día especial también es una buena idea que sirve de decoración para las casas de familiares y amigos. Un poco de verde en los hogares siempre viene bien.