Rebeldía y personalidad, la solución para novios y novias inconformistas

Cuando se oyen campanas de boda y la inconfundible marcha nupcial comienza a sonar, las miradas se desvían hacia el fondo, esperando con afán ver a la novia, queriéndolo o sin querer, intentando descifrar al fin la gran incógnita: qué llevará la novia. Berduque lucha por sorprender a esas miradas ansiosas a la vez que por conseguir que el momento estrella de la misma sea perfecto. Pero, ¿y el novio? La sastrería L' amar, por su parte, va detrás de otro objetivo: que los ojos de los presentes se deslumbren también con el traje del novio mientras espera la llegada al altar de su pareja.

L' amar Bespoke, la rebeldía en traje

Con varios premios a sus espaldas, el diseñador zaragozano Nacho Lamar tiene un objetivo claro como especialista en trajes de boda: sacar todo el potencial del cliente para que en su día más especial brille a la altura de su pareja. Por ello, se dedica a convertir en 'gentleman' a todo aquel que entre por la puerta de su tienda-taller, situada en la calle de San Vicente de Paúl, 28.

Lamar ha creado un espacio en el que novio, padrino e invitado pueden desarrollar todo su potencial bajo la guía del diseñador y su equipo. Esta sastrería "contemporánea y rebelde", según describe el propio Lamar, va a otro ritmo. Siguiendo la inspiración de la moda de los 'gentlemen' italianos y británicos de los años 20, analizan y valoran al cliente para conseguir que, desde el arquetipo en el que se sienta más cómodo, deslumbre y saque todo el potencial que tiene como hombre. De hecho, para el diseñador, la ropa no es otra cosa más que arte sartorial: "Nosotros creamos obras de arte que, en este caso, son los propios novios".

Porque desde L' amar no diseñan simples trajes, guían al cliente para impulsar la actitud y el talante que pueden llegar a desarrollar; para que "sean ellos los que lleven al traje y no el traje a ellos". Estas pautas que proporciona son fundamentales a la hora de vestir ya no solo el día de sus bodas: "La ropa es actitud y la comunicación no verbal es una herramienta muy potente en todos los días de la vida", afirma el diseñador.

Para Nacho Lamar, graduado en diseño de moda y con ofertas laborales en el extranjero, crear una estructura empresarial sólida era el siguiente paso en su carrera, y qué mejor sitio para hacerlo que en Zaragoza. El hombre siempre ha sido su inspiración y vestirlo para que alcance el máximo nivel de masculinidad, bien marcada y del buen hacer, para él, solo es posible a través del traje. Esto lo convierte en una opción única para vestirse el día más importante de la vida de cualquiera que desee una boda perfecta.

Berduque, para novias poco convencionales

Antonio Gallego, diseñador zaragozano cuya trayectoria incluye a las mejores marcas multinacionales, se ha pasado a un nuevo reto, esta vez, con su propia marca Berduque: convertirse en la elegante comodidad de las novias. "Suelen venir chicas jóvenes que quieren salir del convencionalismo con vestidos o trajes más fáciles y ligeros, más cómodos de llevar", afirma Gallego, quien se basa en la autenticidad y personalidad de cada clienta para crear su diseño personalizado. Así, consigue que puedan disfrutar al máximo de su día especial: "Para que puedan ser ellas mismas y no sentir que llevan un disfraz".

Berduque se aleja del tradicional vestido blanco de princesa y se amolda al cuerpo y estilo de cada clienta sin perder un ápice de la elegancia característica de la figura nupcial. "Muchas veces se piensa que si no vas repollo no eres elegante y es al revés en tantas ocasiones...", afirma el diseñador. Por eso, Berduque sigue la filosofía de que "puedes seguir siendo tú vestida de novia". ¿Cómo lo consigue? Aunando comodidad con elegancia en prendas únicas, como trajes bordados con telas de lo más originales o chupas de cuero para las más roqueras. ¿El secreto? Forjar una relación cercana con cada clienta para que se sienta cómoda y, con un asesoramiento personalizado, lograr definir lo que realmente quiere para su día especial.

Entre colores, patrones, estampados exclusivos y gran calidad, convive este diseñador zaragozano, anterior director creativo en Madrid de marcas que escuchamos todos los días, tras las puertas de su establecimiento situado en la calle de Agustina de Aragón, 57. Comenzó, y sigue, vistiendo a las invitadas con los diseños más coloridos y originales que pasaban por su cabeza, pero, cuando una clienta le pidió un traje de novia, Antonio Gallego vio que tenía otro reto de lo más especial por delante.

Berduque acoge los principios de comodidad, elegancia y ligereza en un espacio seguro y cercano en el que clienta y diseñador se retroalimentan desde el principio del proceso hasta el final. Las novias que acuden a él buscan algo nuevo pero auténtico y Gallego trata de mantener la esencia de cada una de ellas mientras experimenta con telas y diseños únicos.

Fabricantes de 'gentlemen'

Invitadas originales, coloridas y, en resumen, perfectas