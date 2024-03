El pueblo de Aragón para columpiarte como en ningún otro sitio esta Semana Santa

Se acerca la Semana Santa 2024, una de las celebraciones religiosas más importantes en España, y los planes no faltan. Este año se celebra del 23 de marzo, Sábado de Pasión, al 31, Domingo de Resurrección, y un imprescindible en todo el país, sobre todo para los más adeptos, son las procesiones. En Aragón hay un lugar clave donde disfrutar de este fervor: la famosa Ruta del Tambor de Teruel, nombrada como Patrimonio cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco y Fiesta de Interés Turístico Internacional.

No obstante, no es el único lugar donde estos días podemos escuchar a cientos de tambores y bombos sonar al unísono. Zaragoza es otro de los destinos aragoneses que no pueden faltar en tu itinerario, ya que más de 16.000 cofrades procesionarán con sus hermandades y cofradías por las calles de la capital aragonesa.

Pero hoy no vamos a hablar de procesiones y cofrades, sino de adrenalina y aventura. Los amantes de la naturaleza y el turismo rural seguro que ya tienen pensados sus planes para esta Semana Santa 2024 y, si este pueblo de Huesca no está incluido en su lista, quizás se planteen añadirlo.

Qué ver en Hoz de Jaca, un destino de aventura ideal para Semana Santa

Si eres de los que les gustan las emociones fuertes, en la provincia oscense está tu destino perfecto para estas vacaciones de Semana Santa. Se trata de un pequeño pueblo de 76 habitantes situado en un entorno natural ideal: en la cara noroeste de Peñablanca y sobre el pantano de Búbal, por lo que ofrece un espectacular balcón natural al Valle de Tena.

Perteneciente a la comarca del Alto Gállego, este pueblo cuenta con muchos intereses turísticos por descubrir. Uno de los más destacados es la iglesia parroquial barroca de Los Santos Reyes, de los siglos XVII y XVIII, así como el Ayuntamiento, situado en la plaza que lleva su nombre, un edificio del siglo XVII en cuya fachada se encuentra esculpido en piedra el escudo municipal.

En tu visita al pueblo no te pierdas el Puente Vicén, formado por un arco de medio punto y con la vía empedrada; y las esculturas de La Fuente la Glera y a la Trashumancia. Otro imprescindible son las ermitas: la de San Pedro, situada en el paraje conocido como 'San Per'; y la de Santa Elena, que se ubica en el límite entre el término municipal de Biescas y Hoz de Jaca.

La ubicación privilegiada de Hoz de Jaca nos regala el impresionante Mirador del Muro, a 1.270 metros de altitud. Es un balcón colgado sobre el pantano de Búbal desde el que se divisa una espléndida vista del entorno del Valle de Tena. Además, este emplazamiento es clave en el mayor atractivo de este municipio. Se trata de la espectacular atracción única en el mundo que alberga: el columpio extremo.

El columpio extremo de Hoz de Jaca: horarios, precios y cómo reservar

El Valle de Tena esconde un tesoro único en el mundo. En Hoz de Jaca, y a 30 minutos de Jaca, se encuentra una atracción extrema en plena naturaleza. En el embalse de Búbal, junto a la Tirolina Valle de Tena, se ubica el columpio extremo de Hoz de Jaca, un destino imperdible para los amantes de la aventura y la adrenalina que no se pueden perder esta Semana Santa.

El columpio tiene una estructura de 32 metros y está suspendida 150 metros sobre el pantano. Los que se atrevan con ella realizarán un vuelo dirigido de 60 metros para disfrutar de unas unas vistas espectaculares de este rincón del Pirineo. Además, puedes elegir entre hacer un salto en el columpio solar o en el columpio lunar.

Para reservar esta actividad tienes que hacerlo a través de la página web y comprar el ticket de forma anticipada, o bien en la propia oficina de información situada en el municipio. Es necesario rellenar un formulario en el que se introducen tus datos (nombre, teléfono y correo electrónico). Una vez finalizada la transacción, el cliente recibe un correo electrónico con sus entradas así como los datos de contacto, fecha, hora y número de reserva.

En la web de reserva anticipada del columpio se puede elegir horario desde las 11.00 hasta las 18.30 cada 30 minutos. El precio del billete es de 36 euros tanto para los adultos como menores de 18 años. Antes de montar en el columpio es necesario dirigirse a la oficina de información al menos 5 minutos antes del salto. Aquí se realizan verificaciones previas y se comprueba que la talla y el peso del usuario se encuentran dentro de los parámetros establecidos, para después firmar el Acuerdo de responsabilidad civil contractual, extracontractual o indemnización.

Hay que recordar que los menores de 18 años deben llevar su DNI y tener firmado el consentimiento y documento de responsabilidades por un padre o tutor. A continuación se entregará el equipo correspondiente y se recibe asesoramiento por parte de un instructor.

Dónde comer en Hoz de Jaca

Entre la oferta gastronómica de este pueblo de Huesca podemos encontrar dos restaurantes destacados ideales para comer y recuperar fuerzas después de un día de turismo y aventura. Una buena opción es el Restaurante El Mirador, situado en la avenida del Mirador, 8, así como el Chiringuito de Hoz, en la plaza de Rodano, s/n del pueblo.

Cómo llegar a Hoz de Jaca, en Huesca

Para llegar a Hoz de Jaca desde Huesca hay que tomar la A-23 en un trayecto de una hora en coche, aproximadamente. Mientras que para llegar desde Zaragoza hay que tomar la misma vía en un trayecto de una hora y 45 minutos en coche.

Apúntate a la newsletter de turismo y recibe en tu correo una selección de propuestas para viajar y descubrir la comunidad aragonesa.