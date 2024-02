La ciudad de Francia con un Patrimonio de la Humanidad a tres horas de Zaragoza

A pesar de que Aragón está repleto de rincones de lo más interesantes para descubrir haciendo turismo, hacer una escapada al extranjero, pero sin irte demasiado lejos, es también un plan perfecto. Una ruta por los pueblos del sur de Francia es la elección perfecta y si, además, visitamos un lugar que alberga un interés turístico con la categoría de Patrimonio Mundial de la Unesco, mejor que mejor. La región de Nueva Aquitania, en el departamento de Pirineos Atlánticos, esconde joyas de lo más atractivas que se encuentran cerca de Zaragoza, como Pau, Oloron-Sainte-Marie o Biarritz, y cuentan con una oferta turística muy completa y una exquisita gastronomía.

Qué ver en San Juan de Pie de Puerto, inicio del Camino de Santiago en Francia

Un recorrido por el departamento de Pirineos Atlánticos nos descubre gran cantidad de pueblos y ciudades preciosas que, al encontrarse relativamente cerca de Zaragoza, son ideales para una escapada. Y muchos de ellos, además, pertenecen a la lista de “Los pueblos más bellos de Francia”.

San Juan de Pie de Puerto (Saint-Jean-Pied-de-Port, en francés) es uno de esos lugares para perderse. La riqueza de su patrimonio histórico y arquitectónico y su ubicación, en el corazón del País Vasco, hacen de esta ciudad todo un tesoro. Es punto inicial y un lugar mítico del Camino de Santiago en Francia, ya que muy cerca, en Ostabat, confluyen tres importantes ramales del recorrido: la Via Turonensis o camino de Tours, la Via Podiensis o camino de Puy y la Via Lemovicensis o camino de Limoges.

Uno de los puntos de inicio del Camino de Santiago en esta localidad es la puerta de Saint Jacques, puerta de entrada de esta ciudad medieval fortificada, que está considerada Patrimonio Mundial de la Humanidad por la Unesco. No obstante, no es la única que merece la pena visitar, ya que también se encuentra la Puerta de Navarra, una bonita puerta de piedra del siglo XIII que nos invita a entrar a uno de los barrios comerciales y sumergirse en la Edad Media.

Saint-Jean-Pied-de-Port es una importante ciudad de Francia dentro del Camino de Santiago Manel Vinuesa, via Canva.com

Ubicado junto a la Place Floquet, es imprescindible cruzar el Puente Viejo con el río Nive a sus pies y junto a las fachadas típicas de la zona para disfrutar de una postal que parece sacada de un cuento con la torre de la Puerta de Notre Dame de fondo.

Otra visita obligada es el emblemático edificio de esta localidad vascofrancesa: la Iglesia de Notre-Dame du Bout du Pont, ubicada en el centro histórico de San Juan Pie de Puerto, que fue construida entre los siglos XIII y XIV. Sin salir del casco, la calle principal es la rue de la Citadelle, una avenida empinada con muchos restaurantes, tiendas, heladerías y cafeterías donde probar las crepes.

En la zona alta de la ciudad, sobre la colina de Mendiguren, se sitúa la Citadelle (la Ciudadela), un lugar con gran valor histórico que es un conjunto fortificado construido en la Edad Media, en el siglo XVII. Es imprescindible subir al mirador de la media luna real, desde donde tendremos unas vistas panorámicas muy bonitas de Saint-Jean-Pied-de-Port.

Dónde comer en San Juan de Pie de Puerto

De entre toda la amplia oferta de restaurantes en Saint-Jean-Pied-de-Port podemos encontrar varios en los que disfrutar de la buena gastronomía.

Restaurant Cidrerie Hurrup Eta Klik , en 3 Rue de la Citadelle

, en 3 Rue de la Citadelle Restaurant La Vieille Auberge - Chez Dédé , en 3 Rue de France

, en 3 Rue de France Le Relais de la Nive , en 4 Pl. Charles de Gaulle

, en 4 Pl. Charles de Gaulle Café Ttipia Bar Restaurant, en 2 Pl. Floquet

Cómo llegar a San Juan de Pie de Puerto

Para llegar a San Juan de Pie de Puerto desde Zaragoza hay que tomar la AP-68 y la AP-15 en un trayecto de poco más de tres horas en coche. Por otro lado, para llegar desde Huesca son también unas tres horas y poco en coche por la A-23.

