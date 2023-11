Las tapas y ruinas de Zaragoza que emocionan a The Telegraph: "Es como San Sebastián"

Zaragoza está de moda. La cuarta ciudad más poblada de España causa furor a nivel internacional por su infinidad de atractivos turísticos, y es que la capital aragonesa conquista el corazón de todo el que la visita (o escucha hablar de ella) gracias a su exquisita gastronomía, amplio patrimonio arquitectónico y cultural y, sin duda, su gente. A National Geographic, la prestigiosa revista que cae rendida a los pies de Aragón, se le suma The Telegraph, que se ha enamorado de la ciudad, entre otras cosas, por sus tapas y ruinas romanas.

Emma Beaumont, reportera de viajes de The Telegraph, titula su reportaje sobre la capital aragonesa comparándola con la capital de Guipúzcoa: "Zaragoza es como San Sebastián antes de que los americanos ruidosos la arruinaran". Tras su visita a Zaragoza destaca, sobre todo, la oferta gastronómica, monumental y cultural de la ciudad, que, además, cuenta con vuelo directo desde Londres con Ryanair, por lo que los británicos no tienen excusa para no venir a comprobarlo.

Gastronomía en Zaragoza: de tapas por El Tubo

En el Casco Histórico, compuesto por los barrios de El Gancho (o San Pablo), San Miguel, Tenerías y La Magdalena, se ubica El Tubo, el epicentro zaragozano de las tapas, en cuyas estrechas calles puedes ir de bar en bar para probar todas las especialidades. En su ruta gastronómica por la ciudad, Emma Beaumont probó el chocolate con churros en la churrería La Fama, visitó el Mercado Central y, en El Tubo, acudió a Doña Casta, Bodegas Almau, Meli Melo y El Lateral.

En su reportaje señala que "la comida es vida en Zaragoza" y, de nuevo, la compara con San Sebastián, asegurando que las tapas aquí están tan buenas como allí pero "a mitad de precio y sin grupos ruidosos de americanos que intentan canalizar su Anthony Bourdain interior".

Pero, sin duda, el plato estrella para la reportera es el Ternasco de Aragón, y es que es uno de los mayores representativos de nuestra comunidad y un manjar que nunca defrauda.

Qué ver en Zaragoza: los monumentos que no te puedes perder

Basílica de Nuestra Señora del Pilar en la Plaza del Pilar. Es el icono de Zaragoza, una joya del arte barroco y uno de los centros de peregrinación más importantes. Desde una de sus torres, la de San Francisco de Borja, te espera una de las mejores vistas panorámicas 360 grados de la ciudad. Además, se pueden adquirir cintas de la Virgen del Pilar de Zaragoza como recuerdo de tu visita. Catedral del Salvador - La Seo. Esta catedral, más conocida como La Seo, es un enorme templo de cinco naves que presenta una mezcla de estilos arquitectónicos única. En su interior alberga hermosos retablos y el Museo de Tapices, que contiene más de 60 valiosos tapices flamencos, una de las mejores colecciones del mundo. Ambos están abiertos al público y son lugares imprescindibles que ver en Zaragoza. Justo detrás de la catedral se encuentra el Arco del Deán, un conjunto arquitectónico que es la única vivienda medieval del siglo XIII, no palaciega y el único arco que se conservan. Palacio de La Aljafería, muy enriquecedor para The Telegraph. Es uno de los lugares más famosos que ver en Zaragoza. Se trata de un palacio islámico fortificado y uno de los mejores ejemplos de arquitectura hispanomusulmana de España que fue construido en el siglo XI. Sus restos mudéjares fueron declarados Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. y se utilizó como palacio de los Reyes Católicos, luego como cuartel militar y hoy en día es la sede de las Cortes de Aragón. De este monumento, la reportera del diario británico dijo que fue "un placer ver la arquitectura árabe tan al norte". La Basílica Parroquia de Santa Engracia. Es un lugar de peregrinación cargado de historia y con un amplio patrimonio que merece la pena conocer. Se puede visitar tanto de forma guiada como por tu cuenta y tiene su origen en una capilla cristiana del siglo IV donde se rendía culto a los restos de Santa Engracia y otros mártires zaragozanos. Puente de Piedra y el Balcón de San Lázaro. Con una longitud de 225 metros y 7 arcadas, una de ellas enterrada bajo el Paseo Echegaray, es el puente más antiguo de Zaragoza que cruza el Ebro. Cruzarlo nos lleva hasta el Balcón de San Lázaro, donde podemos tomar una de las mejores y más icónicas fotografías de la ciudad. Murallas romanas de Zaragoza, uno de los favoritos de The Telegraph. La ciudad romana de Caesaraugusta estaba rodeada de una muralla con un perímetro de 3km y 10 metros de altura, hasta 7 metros de anchura y 120 torres a lo largo de su recorrido. Los dos tramos de la muralla que aún se conservan se encuentran junto al Torreón de la Zuda y en la parte baja del Convento del Santo Sepulcro. Lonja de Zaragoza. Es el mejor ejemplo de monumento renacentista de la ciudad y tiene influencias tanto de la arquitectura florentina como de la mudéjar. Se construyó entre 1541 y 1551 como centro de intercambio comercial de la ciudad y detrás de él se encuentra el Caballito de la Lonja, uno de los monumentos más curiosos y emblemáticos de la capital aragonesa. Iglesia de San Pablo de Zaragoza. El testimonio más valioso del estilo mudéjar de la capital aragonesa y se levantó para sustituir a la antigua ermita románica de San Blas. Uno de los mayores puntos de interés de este monumento es su magnífica torre de ladrillo de planta octogonal, la fachada del lado norte de estilo gótico y el Retablo Mayor realizado en madera dorada y policromada con la imagen de San Pablo. Forma parte de la Arquitectura mudéjar de Aragón nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Puente del Tercer Milenio. Es el mayor puente de arco en hormigón suspendido del mundo y una referencia internacional en la ingeniería de puentes por la calidad del diseño, por las dimensiones y por las innovaciones técnicas en materiales y sistemas constructivos. Fue construido en la Expo 2008 para que sirviese de nexo entre los barrios de La Almozara y el de Actur-Rey Fernando. Puerta del Carmen. Está situada en una plazoleta que hace de intersección de dos de las principales arterias de Zaragoza, la avenida de César Augusto y el paseo de María Agustín, en pleno centro de la ciudad. Su estructura, que sigue esquemas neoclásicos europeos de la época, inspirados en los arcos de triunfo romanos.

El espectacular patrimonio cultural de Zaragoza

En Zaragoza podemos disfrutar de muchos museos. Entre los más destacados se encuentran el Museo Goya y el Pablo Gargallo (que han conquistado el corazón de Emma Beaumont), pero también el IAACC Pablo Serrano, el Caixaforum, y el Foro de Cesaragususta. En ellos podemos conocer tanto la historia de la ciudad como magníficas obras de arte.

Para terminar, por si fuera poco, la reportera británica aseguró que Zaragoza "cumple con todos los requisitos para una sencilla escapada a la ciudad" por su excepcionalmente buena relación calidad-precio, también en el transporte, ya que le gustó que el tranvía cueste solo 41 céntimos y la posibilidad de ir andando a las principales atracciones turísticas.