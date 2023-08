El bus turístico no pasa de moda: "Es la mejor forma de descubrir Zaragoza"

Pleno agosto. Y en el comienzo de una ola de calor. Son las 11.15. En la calle Don Jaime I, junto a La Lonja, una treintena de personas hace fila para subirse al bus turístico. Está claro. Las temperaturas no frenan la actividad de los viajeros que han escogido Zaragoza para pasar sus vacaciones.

Italianos, franceses, mexicanos y españoles entran en el autobús, cogen los auriculares y ascienden a la parte de arriba. Alguno sopesa la idea de quedarse abajo, con el aire acondicionado, pero finalmente todos priorizan ver la ciudad desde lo alto y no perderse detalle. "Hemos superado la cifra de afluencia de 2019. En el mes de agosto, la mayoría de usuarios son turistas, pero en otros momentos del año tenemos mucha gente de la ciudad. A los niños les encanta y es un plan divertido", asegura Jara Ballespín, técnico de atención en la Oficina de Zaragoza Turismo. Desde que comenzó la temporada –el 18 de marzo–, se han subido al autobús 21.060 viajeros, lo que supone un 14% más que el año pasado

Fila para coger el bus turístico este martes por la mañana. HA

El imponente bus descapotable arranca y atraviesa la calle Don Jaime I hasta llegar a la plaza de España -donde la audioguía explica su relación con la Guerra de la Independencia- y discurre por la avenida de la Independencia.

Cristóbal Ibáñez y sus cuatro amigos -Alberto Donoso, Toni Bolea, Camilo Bergara y David Gabardo- disfrutaban de este 'viaje' por Zaragoza. "Es la mejor forma de descubrir toda la ciudad porque hasta ahora solo hemos visto el centro. Es un recorrido más amplio que va más allá de lo típico", reconoce este grupo de valencianos. Algunos habían visitado antes la capital aragonesa, sin embargo, para otros era la primera vez. "Nos está gustando mucho y vamos a estar tres días en la ciudad", dice Bolea.

Cristóbal Ibáñez y sus cuatro amigos -Alberto Donoso, Toni Bolea, Camilo Bergara y David Gabardo- disfrutaban del 'viaje' por Zaragoza. HA

Después de pasar por la plaza de Aragón y atravesar Sagasta, el autobús continúa por Cuéllar hasta llegar al Canal Imperial de Aragón. El parque Grande José Antonio Labordeta es la siguiente parada, donde se invita a descender del bus -los turistas pueden subirse y bajarse las veces que quieren en 16 paradas durante las 24 horas siguientes a comprar el billete- para dar un paseo "por el Batallador, el Jardín de Invierno, el Quiosco de la Música o la Rosaleda".

Es precisamente uno de los puntos de la ciudad que no pasan desapercibidos por los turistas. En ese momento, Rowena Nortier llama la atención de su hijo para que esté atento. "Queremos ver todos los sitios y la mejor forma de descubrirlos es hacer la ruta con el autobús turístico", asegura Nortier, que va a pasar toda la semana en Zaragoza junto a su marido y su hijo. "Conocemos Madrid, Barcelona, Sevilla,... Queríamos visitar también la capital aragonesa", asegura. Esta turista francesa destaca la basílica del Pilar y el palacio de la Aljafería como sus lugares favoritos. "Hoy -por este martes- también iremos al museo de Goya. Tengo muchas ganas de verlo", subraya.

Rowena Nortier y su hijo, con la basílica del Pilar de fondo. HA

Para quienes prefieren dejar para otro momento la visita al Parque Grande, la ruta continúa por Gran Vía -con un inciso en la avenida que recibe el nombre del ilustre pintor aragonés Francisco de Goya- y continúa por el paseo de María Agustín pasando por el edificio Paraninfo. Aunque tan solo ha transcurrido la mitad del trayecto, Mirna Camacho y Brenda Rojas, madre e hija, ya están "impresionadas". "Está superando todas nuestra expectativas. Es una ciudad limpia y tranquila. Estamos sorprendidas con La Seo y La Aljafería. La basílica del Pilar la visitaremos más tarde", declaran estas turistas mexicanas.

Mirna Camacho y Brenda Rojas, madre e hija, HA

Su estancia en Zaragoza es de 24 horas y han optado por subirse al bus para no perderse nada. "Hemos venido de vacaciones a Barcelona y pensamos en visitar también esta ciudad. Cogimos ayer -por el lunes- un AVE y hoy regresaremos", comentan. Para Mirna, el bus turístico es "la mejor opción" a la hora de viajar. "No caminas mucho, ves los principales sitios de interés y te bajas si quieres. Además te cuenta la historia de todo", concluye.

Tras descubrir los principales puntos del centro y alrededores, el autobús se dirige a la margen izquierda del Ebro, pasando por la Estación Delicias y cruzando por el puente del Tercer Milenio. Después se adentra en el Parque del Agua, donde es posible bajar y dar un paseo entre mantos de de vegetación. La siguiente parada es la Expo, donde se hace especial hincapié en la figura de letras del hombre pensando, obra de Jaume Plensa, junto al Palacio de Congresos.

Más tarde, se vuelve a cruzar el río. Esta vez por el puente de La Almozara para llegar a la Aljafería, una de las visitas que siempre está en la guía de los turistas. Tras dar la vuelta por el Portillo, el autobús recorre la ribera del Ebro por Echegaray, hasta alcanzar al puente de Hierro. "El trayecto está ya casi terminando", informa una de la estudiantes en prácticas de Turismo que viaja en el vehículo.

Solo queda dar la vuelta al Balcón de San Lázaro y cruzar el Puente de Piedra. Y sí. Es ahí. La vista más imponente de la basílica del Pilar. La foto de postal más típica. Elvira García saca el palo 'selfie', es momento de hacer una foto para el recuerdo. Junto a su madre y su padre, Marga Calvo y Cayetano García, y también su hermana, Sofía García, han hecho un 'stop' en Zaragoza antes de llegar a su destino final, Andorra. "Somos de Salamanca y solo mi marido había estado en Zaragoza. Quería que viéramos a la Pilarica", reconoce la madre.

La familia García Calvo, en el bus turístico. HA

"No hemos entrado todavía a la basílica, pero la verdad es que por fuera ya impone. Es impresionante, muy grande", reconoce Elvira. Su padre se decanta por El Tubo: "no solo porque es una zona para comer sino por el encanto de sus calles". Por la tarde, subirán a una de las torres del Pilar. "Primero hemos decidido subir al autobús porque es una buena forma de ver Zaragoza, ubicarte y luego seleccionar qué ver después, porque no tenemos mucho tiempo", argumenta Marga.

Finalmente, después de la foto de rigor, el autobús entra en Don Jaime I. El viaje ha finalizado y es momento de decidir el siguiente destino.

Precios, horarios y más información

Hay varios precios, según la edad, y también tarifas bonificadas que, tal y como apuntan desde la web del Ayuntamiento de Zaragoza se aplican en las oficinas municipales de turismo, presentándose, en todos los casos, el oportuno documento acreditativo actualizado.

Tarifa general: 8 euros.

Mayores de 65 años o poseedores de la tarjeta de transporte gratuita del Ayuntamiento de Zaragoza: 4,80 euros.

Desempleados: 4,80 euros.

Carné Joven, estudiantes, personas con discapacidad y familias numerosas: 6 euros.

Gratuito para menores de 5 años (no ocupan asiento).

Grupo 4 personas: 24 euros

La frecuencia del autobús turístico es de 45 minutos, desde las 10.30 hasta las 13.30 y de las 16.15 hasta las 19.15.

Además del autobús turístico tradicional, también existen otras dos opciones. El megabús, un recorrido de 70 minutos, que sale a las 20.00 todos los días durante el mes de agosto, y que cuenta con animación infantil. El precio es el mismo que el autobús turístico diurno.

La otra opción es el bus turístico nocturno, que cuesta tres euros más . Sale a las 21.45 todos los sábados de agosto y los dos primeros de septiembre.

