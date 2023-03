Estos son los mejores 'free tour' para conocer Zaragoza

Para quien no esté familiarizado con este tipo de servicio ha de saber los 'free tour' aluden a un recorrido guiado por los principales puntos de interés de una ciudad, donde no existe un precio fijo establecido de antemano, pero donde cada uno de los componentes del grupo pagan al guía lo que crea justo o conveniente una vez finalice el recorrido. Por lo tanto, a pesar de lo que pueda parece por su nombre -que lleva implícita la palabra 'gratis' en inglés- no son gratuitos completamente. En este caso la denominación 'free' hace referencia a su segunda acepción, 'libertad', en el sentido de pagar lo que cada uno estime conveniente, en función de la explicación del guía.

Llegaron a España en 2015 para quedarse y actualmente no hay ciudad que no cuente entre sus oferta turística con este servicio. En el caso de Zaragoza son varias las empresas que los promocionan con distintas rutas a realizar para conocer a fondo la historia y los rincones más bonitos de la capital aragonesa. Siempre con reserva previa por internet a través de distintas plataformas, estas son algunas propuestas:

Free Tour clásico por Zaragoza

Conocer el centro de la capital aragonesa, recorrer la plaza del Pilar o la de La Seo y caminar por el Casco Histórico y El Tubo de la mano de un guía local conforman la oferta de:

Free Tour clásico Zaragoza con Civitatis : Horarios todos los días de la semana a las 11.30. Duración: 2 horas. Es posible reservar hasta cinco horas antes de la salida.

: Horarios todos los días de la semana a las 11.30. Duración: 2 horas. Es posible reservar hasta cinco horas antes de la salida. Free Tour Zaragoza Imprescindible (empresa Zaragusta a través de Guruwalk). Horarios todos los días de la semana a las 10.30, a las 11.30 y a las 16.30. Duración: 2 horas. Ofrecido por guías oficiales.

(empresa Zaragusta a través de Guruwalk). Horarios todos los días de la semana a las 10.30, a las 11.30 y a las 16.30. Duración: 2 horas. Ofrecido por guías oficiales. Free Tour Zaragoza Esencial , operado por Spainfreetours. De miércoles a domingo, en horario de 10.30 y 11.00. Lunes y martes: 11.00. Duración: 2 horas y media.

, operado por Spainfreetours. De miércoles a domingo, en horario de 10.30 y 11.00. Lunes y martes: 11.00. Duración: 2 horas y media. Zaragoza Monumental, operado por Free Tour Zaragoza. Todos los días de la semana, en horarios de tarde y de mañana. Duración, 1 hora y 45 minutos.

Turistas en el centro de Zaragoza. José Miguel Marco

Free tour de los misterios y leyendas de Zaragoza

Realizado por la empresa Civitatis, en esta visita guiada, que se realiza en horario de tarde (a las 19.00 y a las 20.00) los participantes descubrirán las historias más sorprendentes cuando comienza a oscurecer. La visita tiene una duración estimada de 2 horas y se puede reservar hasta 2 horas del comienzo del tour.

Free tour modernista y ruta mudéjar