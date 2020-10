Entre, entre usted a la biblioteca de Morata de Jalón

La biblioteca de Morata de Jalón está dedicada a Antonio Millán, maestro del pueblo que ejerció a mediados del siglo XX. El colegio Lucas Arribas alude a la figura de otro ‘profe’, y la profesora Guadalupe Gregorio tiene una calle; en este pueblo hay cariño por sus docentes. Daniel Pinilla, también de Morata, ejerce otra pedagogía: es el bibliotecario de su pueblo desde 2011. “La actividad de biblioteca comenzó en 1985. Con el nuevo edificio, abierto a finales de 2014, teníamos más posibilidades de hacer un programa de actividades. En 2015, con motivo del trigésimo aniversario de la biblioteca, preparamos un programa de encuentros con autores aragoneses que incluyó a José Luis Corral y Joaquín Berges; gustó, la gente pedía más y decidimos hacer un calendario anual de presentaciones y actos, que incluyese también iniciativas específicas para los niños. En ello seguimos”.

Cada mes ocurre algo en la biblioteca. “Si podemos, más –apunta Daniel– con las actividades infantiles que se diseñan en combinación con el colegio. Hay dos meses especiales: en enero hacemos recital de poesía junto a la Agrupación de Amigos de Morata, que se llama ‘Morata en Verso’ desde este año. Van cinco ediciones. Las jornadas de novela histórica son en abril, y las lleva José Luis Corral. Este año no pudo ser, claro, pero no descartamos hacerlas antes de fin de año; si no se puede, ya lo dejaremos para 2021. Ahora en octubre viene Mario Cosculluela a darnos trucos para mejorar la actividad de cuentacuentos; también se ha hecho un taller de aplicaciones móviles relacionadas con la lectura. Las aplicaciones son mis aliadas aquí; la realidad aumentada, por ejemplo, fue un exitazo con los niños. Con la tecnología puedes descargar un libro, ampliar información sobre un autor, jugar… es un apoyo”.

Selectos y accesibles

La biblioteca tiene una estantería de ‘fundamentales’. “Son de los autores que vienen a Morata, dejan una lista de 10 ó 12 libros fundamentales para ellos. Durante unos meses ponemos esos libros en un lugar destacado; el primero que lo hizo fue Luis Alegre. A los libros se les da una nueva vida; el Ministerio de Cultura destacó la idea en un señalamiento de buenas prácticas bibliotecarias”. También han ganado dos veces el premio nacional María Moliner a la planificación de actividades bibliotecarias.

Daniel recuerda con cariño a todos los convocados, pero tiene una imagen vívida de cierta visita reciente. “Joaquín Carbonell vino hace un año y estuvo genial, nos habló de su trayectoria literaria, cantó unas canciones… cuando vino Sergio del Molino con su obra ‘La España vacía’ hubo mucha interacción, es un tema que nos toca tan de lleno. Santiago Posteguillo también estuvo magistral. y Antón Castro es único. La de Luis Alegre fue divertidísima; además, es un enlace tremendo para otros. Y me hizo mucha ilusión tener a Ignacio Martínez de Pisón, fue una gozada charlar con él en la ida y vuelta desde Zaragoza; me está gustando mucho su último libro”.

Daniel tiene un truco para el fomento de la lectura entre los adultos. “Tengo un libro que no me falla: ‘Alcohol de quemar’, de Miguel Mena. Es una historia real, magníficamente narrada, con un toque periodístico que engancha a la primera. Hay otros comodines, pero quizá es el libro más prestado”.

Blue Velvet, la ginebra local que cambia de color con la tónica

Justo al lado de las vías del tren, Bodegas Jaime encarnan a la perfección la mixtura entre lo tradicional y la vanguardia. Una bodega del siglo XIX con mentalidad del XXI, casi del XXII. Martín Jaime, su actual responsable, sacudió esquemas hace tres años con su vermú de cannabis. En la actualidad ha encontrado una nueva fórmula de expresión: la ginebra Blue Velvet by Turmeon. “Con el vermú estábamos funcionando muy bien, pero cuando cerró la hostelería el palo fue duro;es un producto muy de salir, de fin de semana, que se toma mucho en barra... y las barras estuvieron cerradas muchos meses. Por suerte, la ginebra se empezó a vender en abril en una cadena de supermercados de Dinamarca, y ahí hemos haciendo volumen”.

La ginebra azul se vende en La Alacena de Aragón, Bodegas el Pilar y Mantequerías Sanz en Zaragoza, además de la tienda de Bodegas Jaime en Morata de Jalón y en la web turmeon.com. “Ahora vamos a tratar de ir al mercado de alimentación y tiendas de licores”.

Martín estudió perfumería además de enología. “Según la época del año de uso, los mejor perfumes tienen sus peculiaridades: más frescos en verano, más especiados en invierno, más florales en primavera… quería hacer un vermú que también cambiase según la estación del año, y probé en nuestro laboratorio de aromas con pétalos de violeta para tintarlo; lo que pasa es que son dulces, y con vermú resultaba empalagoso. Pensé que con la ginebra sí pegaría bien, y encontré la flor de guisante mariposa (clitoria ternatea) que daba a la ginebra un tono azul. Al sumarle tónica llega un cambio de PH debido al gas carbónico y el ácido cítrico que lleva, con lo que la ginebra toma un tono violeta en tu copa. Por cierto, esta flor se usaba en el sudeste asiático como afrodisíaco”.

Martín prepara ahora una crema de café “con café auténtico” y también unos cafés ‘cold brew’ (de maceración más lenta, en frío) para surtir al ocio nocturno, que no suele tener cafetería encendida. “Haremos más pruebas en lo que queda de año, con la idea de lanzarlo en 2021; ojalá la situación general, y la del ocio por añadidura, sea distinta entonces”.

Hacer cosas

En el equipo municipal sobra igualmente el entusiasmo y la inventiva. Nerea Marín, concejal de Participación, Medioambiente y Festejos, ha impulsado el tema de la escalada, muy popular en Morata. Sandra Hernández (Bienestar Social y Salud) y Carmen Pili Lamuela (Cultura, Educación y Turismo) se han volcado este verano en que la amarga situación general tuviese una vía de escape cultural, siempre en un marco responsable. “Es un pueblo de sinergias, con un gran tejido asociativo… este verano hemos descubierto nuevos espacios públicos y los hemos llenado de actividades infantiles, teatro, poesía, música en vivo, cine de verano... además, para apoyar a los bares, se han organizado actos en sus terrazas. Y sacamos adelante la Quinta Cata de Tomate Ribera de Jalón, con todo el cuidado del mundo. Hay un plan integral de turismo que va incluyendo cada vez más cosas”.

Museo de sensaciones y recuerdos materializados en utensilios

Alberto Gimeno es, sin duda, el mayor coleccionista de Morata en general, y uno de los más notables de Aragón en cuanto a variedad de utensilios relacionados con el hogar hace unas cuantas décadas. Además de haber montado un pequeño museo particular en la segunda planta de su casa, que nutre en ferias de coleccionismo, trueques y compras a distancia, tiene dos almacenes llenos de objetos de todo tipo, que le sirven para ir rotando partes de su muestra. Allí hay de todo, desde juegos tradicionales a platos, tarros de cerámica y latón, lámparas, planchas, aparatos de radio y una recreación de la antigua escuela. Morata tiene otros tesoros, como una de las tres únicas casas ‘escucha’ de España (en el Escorial y en Granada están las otras: susurras en una esquina del salón y se escucha claramente en la otra), 27 rutas senderistas abiertas o paredes de escalada famosas en todo Aragón.

MORATA DE JALÓN

Comarca. Valdejalón.

Cómo llegar. Desde Zaragoza, su capital de provincia, se llega después de transitar 62 kilómetros, con la A-2 como vía más directa.

La Semana Santa. En Morata se celebra con especial pasión, con el 80% de la población en participación activa. Se quiere erigir un museo con esta temática.

Palacio de los Condes de Morata. Pertenece a la DGA. Marisancho Menjón, actual directora de Patrimonio, publicó un estudio minucioso del palacio. Allí estuvieron las escuelas locales hasta principios de los sesenta. Se organizan visitas guiadas.

Iglesia de Santa Ana. Adosada al palacio (está situada en su ala norte, de hecho) es del sigloXVII y tiene tres naves, con crucero no acusado en planta.

Semillas en la biblioteca. En colaboracón con la Red de Semillas de Aragón, este servicio gratuito se ofrece en la biblioteca de Morata. Hay sobres con explicaciones de cada semilla en el antiguo mueble de fichas, y se van renovando durante el año.

Artículo incluido en la serie 'Aragón es extraordinario'.