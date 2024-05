El divertido tour viral por Zaragoza de un famoso 'influencer': "Hogar de Marta, Sebas, Guille y los demás"

"Hogar de Marta, Sebas, Guille y los demás". Si tienes duda de a qué ciudad se refiere, el creador de contenido Benja Serra te da toda las pistas. Se trata de Zaragoza y así ha sido el recorrido por los puntos más emblemáticos que ha hecho este joven 'influencer' por la capital aragonesa resaltando los 'topicazos' maños.

Este creador de contenido, con cerca de 400 mil seguidores en Tiktok y millones de reproducciones en sus vídeos, enseña en su sección 'Callejeros Benjeros' diversas ciudades recurriendo a aspectos típicos de su cultura. En el caso de Zaragoza no han podido faltar las referencias a Amaral, la Virgen del Pilar, el cierzo y Bunbury, entre otros muchos, mientras mostraba diferentes escenarios de la capital aragonesa.

Amaral, referente cultural

El grupo aragonés ha sido objeto de este joven para hacer referencia en más de una vez a la ciudad. Denomina a Zaragoza como el "hogar de Marta, Sebas, Guille y los demás" haciendo referencia a la famosa canción del dúo. Pero no ha sido la única vez, ya que dentro de la Basílica del Pilar le preguntan qué canción está escuchando y responde "Resurrección de Amaral".

Ya no solo ahí porque mientras imita una de las fotos más repetida por los turistas sujetando la bola del mundo situada en la plaza del Pilar, suena de fondo 'El universo sobre mi' del dúo aragonés.

La Virgen del Pilar

Si por algo es conocida Zaragoza es por su Basílica y su Virgen y así lo ha retratado. Nada más comenzar el vídeo ya hace referencia a ella mostrando la fachada de la Basílica en la que sale su figura y cita a la famosa jota: "No quiere ser francesa".

No podía faltar la medida de la Virgen del Pilar y con ella ha hecho un juego de palabras "Pilar, bienvenida a tu cinta".

Sin olvidarse de las famosas fiestas del Pilar que congrega multitudes, el creador de contenido les ha hecho un pequeño guiño: "Son pilares, cuatro concretamente". Así, hace referencia a las fiestas como a la constitución de la Catedral.

Recorrido por las calles de Zaragoza

No ha dejado de pisar ninguna de las calles y plazas más famosas de la ciudad y con ellas ha hecho uso del humor realizando juegos de palabras. "Aquí se come y se bebe por un 'Tubo'", no hace falta especificar a que famosa calle se refiere. Lo mismo ocurre con el paseo Sagasta: "Cuidado con el suelo, si lo pisas mucho ‘Sagasta’". O haciendo mención a la historia del puente de Piedra: “En 1813 el puente de piedra hizo boom-bury”. No hay duda de a qué famoso cantante aragonés se puede referir.

Y sin dejar atrás las últimas tendencias en redes sociales ha recreado el famoso vídeo con la canción de Raffaella Carra 'Pedro' posando en diferentes calles que llevan su nombre.

Edificio emblemáticos

No se ha dejado ninguno de visitar y el creador de contenido ha pasado por La Seo, la Aljafería, el Palacio de la Infanta, las iglesias de San Juan de los Panetes y Santa Engracia, la puerta del Carmen o el palacio de los Luna. Este último ha sido víctima de una de sus bromas mencionando la relación del cantante Álvaro de Luna y Laura Escanes: "Álvaro no trajo aquí nunca a Laura".

Esculturas

Esculturas hay y bastantes, pero sin duda las que no han pasado por alto para Benja Serra han sido los leones de Zaragoza Florece, sobre los que Heraldo.es hizo una encuesta y hemos publicado los resultados.

Otras por las que ha pasado ha sido por la estatua de Goya situada en la plaza del Pilar. El 'influencer' no ha dudado en mencionar al famoso pintor aragonés y bromear con los premios que llevan su nombre: "Goya, artista local que pintaba de cine. Mejor dirección artística para él".

Lo más tópico de Aragón

Si se hace una recopilación de lo más tópico de Zaragoza y Aragón, Benja Serra no se ha dejado ninguno por nombrar: las frutas de Aragón, el río Ebro, la Expo, los adoquines, el cierzo, la jota o nuestras inconfundibles muletillas han sido objeto de humor.

El río Ebro es, a partir de ahora, el río de la generación Z "ey bro" o la Expo una fuente de agua situada en plaza Aragón. No ha dejado de utilizar el más que conocido ‘co’ o ‘pues’: "Hemos venido de propio co al pasaje de la industria pues". Y sin duda no ha querido dejar de mencionar la presencia de la princesa Leonor en la capital aragonesa: "Es Leonor. Hoy en royal salseo Leonor not found".