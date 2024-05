Amaia Salamanca: "No me he casado porque no lo veo necesario"

Si algo caracteriza a Amaia Salamanca es su discreción en lo que se refiere a su vida íntima y personal. La actriz tiene una sólida relación con Rosauro Varo desde hace catorce años y juntos han tenido tres hijos.

Sin embargo, ni el paso del tiempo ni el nacimiento de sus pequeños les ha animado a pasar por el altar. Y es que Salamanca lo tiene claro. "No me he casado porque no lo veo necesario. Hay algo en eso de ser tu hombre o tu mujer que me parece que es posesión, como que te ata y a mí no me gusta. A mí me mola que sea para toda la vida porque lo estamos construyendo, no porque lo hayamos firmado", contó la intérprete en el pódcast conducido por Vicky Martín Berrocal.

La protagonista de 'Sin tetas no hay paraíso', 'Bienvenidos a Edén' y más recientemente 'Muertos S. L.' reconoció que la vida en pareja no es siempre fácil, hay etapas buenas y menos buenas, pero también parece decidida a superar los baches que aparezcan en el camino. No en vano, tiene como referentes a sus propios padres. "Llevan toda la vida juntos y han pasado un montón de cosas, pero les veo envejecer juntos y hacerse felices mutuamente y yo quiero eso», relató. «Tengo ese punto romántico", añadió. Eso sí, tiene claro que "para eso tienes que currártelo día a día". "Y pasarás por muchos baches, pero también te harán aprender", afirmó.

Sobre qué le haría poner punto final a una relación de pareja, Amaia ha dicho que «"ería como algo muy extremo de una persona, que fuera maltratadora o algo así". "Pero como yo llevo con una persona que es maravillosa todo este tiempo, pues no", remachó.

De hecho, la madrileña argumentó que ni siquiera una infidelidad tiene por qué ser motivo de ruptura. A su juicio, puede ser "una oportunidad para crear y construir". "Si tú has encontrado a una persona con la que quieres tener hijos y crees que es maravillosa, una simple infidelidad no va a hacer que todo eso se destroce. Es algo que entre los dos se puede hablar y se puede llegar a un entendimiento", sostuvo, aunque matizó que cosa distinta es "si te está poniendo los cuernos todos los días y tú eres la cornuda que todo el mundo sabe, pues entonces, mira, para esto no".

Una opinión bien distinta a la de Vicky que dejaba claro: "Yo personalmente diría adiós por una infidelidad". Unas palabras que cobran un sentido diferente tras conocerse el fin de su romance con Enrique Solis. Era María Patiño quien daba a conocer la ruptura que parece deberse a ciertos flirteos del sevillano durante la Feria de Abril. En todo caso, ninguno de los dos ha querido pronunciarse al respecto por el momento.