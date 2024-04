Miguel Ángel Lamata finaliza en Zaragoza el rodaje de su próxima película de terror

Tras seis intensas semanas de trabajo, ha finalizado en Zaragoza el rodaje de ‘El árbol y el ruiseñor’, el primer 'thriller' de terror del cineasta zaragozano Miguel Ángel Lamata, que está producido por Bemybaby Films, que cuenta en su elenco actoral con figuras como Eduardo Noriega o Amaia Salamanca.

La película eligió como escenario principal una vivienda particular ubicada a las afueras de Castralvo (Teruel) así como el antiguo orfanato Comandante Aguado, en la capital turolense, durante los meses de marzo y abril; y en el edificio Etopía, Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, o el palacio de Larrinaga, perteneciente a la Fundación Ibercaja, en la capital aragonesa, para llevar a cabo el rodaje. En cuanto al estreno, la película podría verse a finales de año en el Festival de Cine de Sitges.

La nómina de intérpretes que dirigido Lamata es notable, combinando nombres muy establecidos y populares con jóvenes promesas: Eduardo Noriega, Amaia Salamanca, Cosette Silguero, Anastasia Fauteck, Norma Ruiz, Cristina Gállego o Veki Velilla, entre otros.

El argumento del filme se basa en un relato de Mayte Navales, que también es la autora del guión, y gira en torno a una mujer que se suicida en el jardín de la casa de su amante y que, como fantasma, interviene en la vida del amado. "Es una narración espectacular y cuando la leí en 2008 me di cuenta de que había en ella una película que me encantaría dirigir", cuenta el director. Advierte, no obstante, de la doble lectura del filme, que, tras su trama terrorífica al uso, "habla de las relaciones tóxicas que se dan cuando eso que llamamos amor nos vuelve seres oscuros, egoístas y abiertamente terroríficos".