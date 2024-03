Antonio Banderas, Terelu Campos y Amaia Salamanca, suerte dispar en las procesiones de Semana Santa

La Semana Santa acaba de comenzar y son muchos los famosos que la viven desde la devoción. Ya el Domingo de Ramos se pudieron ver a algunos rostros conocidos en Sevilla y en Málaga, donde se vivió una jornada procesional agridulce ya que no todas las imágenes pudieron salir a la calle debido a la lluvia. Precisamente eso es lo que le sucedió a Antonio Banderas, que vio cómo su Virgen María Santísima de las Lágrimas y Favores tuvo que quedarse en el templo. La imagen del actor emocionado mientras consolaba a otros hermanos de la cofradía fue una de las más comentadas de este fin de semana.

Antonio Banderas, afectado por la cancelación de la procesión de su cofradía en Málaga: "La Semana Santa es una metáfora de la vida"https://t.co/sxA35FlD8L pic.twitter.com/vaQIUxImA1 — Europa Press (@europapress) March 24, 2024

Y es que el malagueño lleva dos décadas sacando el trono de la Virgen de las Reales Cofradías Fusionadas, donde ejerce de Mayordomo. En este tiempo ha sabido contagiar su devoción a sus parejas y este domingo, Nicole Kimpel estuvo a su lado. Sin embargo, la ilusión de los hermanos se veía truncada cuando se tomaba la decisión de suspender la salida por la inestabilidad del tiempo. "Es lo que tocaba este año y ya está, la Semana Santa es una metáfora de la vida, a veces tocan las lágrimas y a veces los favores. Y este año nos han tocado lágrimas", expresaba el actor a los medios de comunicación.

También en Málaga han podido ver un año más a Terelu Campos en la que es la primera Semana Santa desde que falleciera su madre el pasado 5 de septiembre. Igual que los tronos, la imagen de la familia Campos en uno de los balcones más emblemáticos del centro de la capital malagueña era otra de las estampas tradicionales de la Semana de Pasión, sin embargo, el año pasado se notó la ausencia de la matriarca, que ya se encontraba delicada de salud. "Se me caen las lágrimas mientras escribo esto y me cuesta recuperar el aliento al saber que la persona más importante de mi vida no volverá a estar nunca más en su Semana Santa malagueña. Me rompe el corazón en mil pedazos", escribía entonces Terelu.

Estos días están siendo muy difíciles para la colaboradora de televisión que, además, echa de menos a su hermana Carmen Borrego, que está concursando en 'Supervivientes'. Tampoco pudo acompañarla en el primer día de procesiones su hija Alejandra que el mismo sábado celebraba su 24 cumpleaños.

Amaia Salamanca y Rosauro Varo fueron protagonistas en Sevilla. Acompañados por sus tres hijos, Olivia, Nacho y Mateo, coincidieron con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y su familia, (su esposa Manuela Villena y sus tres hijos, Juan Manuel, Fernando y Alonso). Ambas familias se hicieron una fotografía en la que aparecían muy sonrientes con los pequeños vestidos de nazareno con túnicas blancas.

En lo que resta de Semana Santa, también en Sevilla, el Jueves Santo será uno de los días grandes. Cayetano Martínez de Irujo es uno de los rostros conocidos que acostumbra a hacer estación de penitencia con la Hermandad de los Gitanos en la madrugá. El resto de los Alba suele recibir a la hermandad a su paso por el palacio de Dueñas.

Otro de los fieles de la Semana Santa sevillana es Francisco Rivera, al que es habitual ver con su familia en las procesiones, pero además, no falta a su cita como costalero en El beso de Judas y en El Cristo de las Tres Caídas. Bajo el paso vive momentos sobrecogedores en los que se le pone la piel de gallina, según el mismo ha descrito porque entiende que "Dios está ahí". Una fe que heredó de sus padres y que ha sabido transmitir a sus hijos.

La duda está en si veremos o no en estos días a María del Monte en Sevilla, de plena actualidad tras la detención de su sobrino Antonio Tejado por estar implicado presuntamente en el robo de la casa de la cantante el pasado verano. De momento, sí que ha recibido en Málaga la medalla del Cristo de la Hermandad del Cautivo. La artista y su pareja, Inmaculada Casal, han reaparecido muy sonrientes aunque han mudado el gesto en cuanto han escuchado las preguntas de los reporteros sobre su sobrino.