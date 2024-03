Primeras procesiones suspendidas por la lluvia este Lunes Santo en Zaragoza

Es un Lunes Santo de paraguas en Zaragoza. Tras un radiante Domingo de Ramos, la lluvia es el tema de conversación entre los cofrades de la capital aragonesa. Pendientes del cielo y de las aplicaciones que pronostican la situación meteorológica, aguardan la hora de la salida de sus procesiones y las decisiones de las juntas de gobierno.

La primera cofradía que ha anunciado su suspensión ha sido la Exaltación de la Santa Cruz, que procesionaba desde la parroquia de Santa Gema, en el barrio de Casablanca de Zaragoza, hasta la Real Maestranza de Caballería, junto a la Seo. El Jueves Santo es la otra cita de esta cofradía en las calles de la capital aragonesa. Para poder participar ese día tienen que trasladar en grúa el paso a varal, que este año cumple 25 años. Este es otro de los inconvenientes de la lluvia, que altera el resto de salidas procesionales.

Junto a ella, la cofradía de la Llegada de Jesús al Calvario, que iba a procesionar por las calles del barrio de Valdefierro, con salida en la parroquia de Nuestra Señora de Lourdes. "La previsión de lluvia durante toda la tarde y noche nos ha obligado a tomar la decisión", apuntaba Juan Luis Agudo, hermano mayor de la cofradía. Sin embargo, como ha adelantado Agudo, las estaciones del viacrucis se realizarán en el interior de la iglesia. Esta suspensión no afecta al resto de su planificación, ya que su procesión titular es el Jueves Santo.

A primera hora de la tarde llegará la decisión para la cofradía de Jesús de la Soledad, de San Lamberto. Antonio Barcelona, su hermano mayor, puede apurar hasta las 16.00 o 17.00 a tomar la decisión, ya que tiene que montar los pasos en el exterior de la iglesia.

Sobre esa hora también tomará la decisión la Hermandad de San Joaquín y la Virgen de los Dolores, que tiene previsto celebrar su procesión del Recuerdo desde el colegio de Compañía de María de Zaragoza, como hacen desde hace tres años. Esta tarde, a las 17.30, se reúne la junta de gobierno de la hermandad.

Otra de las citas de la noche del Lunes Santo es la procesión de las Tres Caídas, de la cofradía de Jesús Camino del Calvario. En su caso se está "valorando" la suspensión, pero el protocolo marca que la decisión final se toma a las 21.00, justo a la hora que estaba prevista su salida. "En caso de que finalmente no se salga, los textos de las Tres Caídas se harán dentro de Santa Engracia y vendrán los hermanos de la cofradía de la Columna para intercambiar los ramos", idea Carmen Gracia, su hermana mayor. Habrá que esperar para ver si los hermanos de granate finalmente mueven las capas por las calles del centro de la ciudad.

"No tenemos una decisión definitiva y menos ante una situación tan cambiante, ya que ahora no se espera tanta cantidad de agua ni a las horas que se preveían"

La decisión en la iglesia de San Miguel no llegará hasta a las 20.00. La cofradía de Jesús Nazareno tiene previsto el inicio de su procesión a las 21.15 desde la parroquia, con cierre en San Cayetano. "No tenemos una decisión definitiva y menos ante una situación tan cambiante, ya que ahora no se espera tanta cantidad de agua ni a las horas que se preveían", estima Pedro Hernández, su hermano mayor. A las 19.15 tienen una primera reunión y a las 20.00, después de la misa, comunicarán la decisión.

"Estamos más esperanzados que ayer", valora Hernández. En caso de que el Cristo Nazareno –una talla de gran devoción en Zaragoza- y el paso de la conversión de María Magdalena no puedan procesionar, el traslado a Santa Isabel de Portugal se realizará el Viernes Santo por la mañana y así poder participar en el Santo Entierro de esa tarde.

Esta noche está previsto que procesione la cofradía de las Siete Palabras y de San Juan Evangelista, en un viacrucis desde la iglesia de San Gil, en la calle de Don Jaime I. “Las previsiones están evolucionando constantemente, por lo que no se tiene exactitud”, valora Víctor Ayllón, hermano mayor de esta cofradía. “El espíritu de las Siete Palabras es salir siempre”, recuerda, pero en cualquier caso, la decisión se tomará después de la misa que se celebra antes en San Gil. En caso de que llueva, se plantea que el recorrido pueda ser más corto para lo que ya están en contacto con el Cabildo para poder entrar en la basílica del Pilar para hacer las estaciones en su interior y, posteriormente, cerrar en Santa Isabel.

