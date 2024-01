Carlo Costanzia se suma a la rebelión de los hijos de los famosos

Carlo Costanzia se ha sumado a la rebelión de los hijos que inauguró Kiko Rivera con 'La herencia envenenada' y cuyo testigo cogió Ángel Cristo, con el demoledor testimonio que ofreció en 'De viernes', el mismo espacio en el que el primogénito de Mar Flores ha ofrecido una entrevista en la que habla de su infancia. «He vivido la pesadilla de no tener referencias familiares», asegura el joven en el adelanto del programa. En el mismo confiesa que «mi infancia fue difícil, nunca ha sido feliz. En el colegio, los mayores te insultan. Son cosas bestias e insultos fuertes a mi madre».

El intérprete de Jairo en 'Toy boy' sí confirma que «probablemente haya llegado a culparlos de todo lo que me ha pasado», en referencia a sus progenitores. Y es que, revela que comenzó a consumir antidepresivos con apenas 10 años.

En este sentido, Makoke, que conoció al hijo de Mar Flores cuando era niño, ha asegurado en 'Así es la vida' que su testimonio es «el diario de una víctima». «Este niño ha estado de pequeñito en mi casa alguna vez. Creo que ha sido la víctima de un divorcio traumático. Hay muchas cosas que no se saben de ese matrimonio, de esa madre y de la relación con ese hijo», ha dicho.

Carlo Costanzia no esquiva las cuestiones sobre sus problemas con la justicia, que volvieron a ponerle en el foco mediático tras ser condenado a 21 meses de cárcel por un delito de estafa agravada. «Se ha hecho una masacre mediática contra mi persona y contra mi imagen por algo que, no solo no hice, sino que me responsabilicé al cien por cien», se defiende.

Otros casos

Carlo Constanzia sigue la senda de Ángel Cristo, el hijo de Bárbara Rey, que arremetió contra su madre asegurando que ella era «la verdadera pesadilla» en su infancia. Una entrevista en la que también la acusó de chantajear al rey Juan Carlos con unas fotografías que él mismo habría tomado siendo niño. Unas declaraciones conmocionaron tanto a Bárbara Rey como a Sofía Cristo, que se posicionó al lado de su madre.

La veda de este tipo de entrevistas la abrió en 2020 Kiko Rivera. El hijo de Isabel Pantoja decidió acusar a su madre de haberle «engañado toda la vida». «No soy el malo de esta película lamentable. Solo soy alguien a quien la persona que más idolatraba me ha fallado de una manera irreparable engañándome toda la vida», afirmaba en referencia a los asuntos económicos relativos a la herencia de su padre, Francisco Rivera 'Paquirri', y a la gestión de los mismos.

Tres años más que su hermano ha tardado Isa Pantoja en plantarse con su madre. Después de que la tonadillera decidiera no acudir a su boda, ha decidido dejar de seguir intentando reconducir la relación y ha expresado su disgusto por su actitud.

Muchos años lleva rota la relación de Rocío Flores con su madre, Rocío Carrasco. Después de haberse mostrado conciliadora públicamente en sus primeras apariciones en televisión, la exposición pública que supuso para la joven el relato de la hija de la más grande en 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', la llevó a afirmar que le había «destrozado la vida».

Infancias difíciles y reproches que los hijos han decidido hacer públicos para sorpresa de propios y extraños.