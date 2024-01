Anne Igartiburu: "Siempre te aferras a lo seguro, pero está bien salir de la zona de confort"

Hace 27 años, una casi desconocida para el gran público Anne Igartiburu (Elorrio, Vizcaya, 58 años) se ponía al frente de un humilde programa de crónica social antes del 'Telediario' que se convirtió en la referencia. Casi tres décadas después de aquel estreno, TVE revoluciona el mítico formato y lo transforma en 'D Corazón', un espacio producido de nuevo desde Madrid, que pretende mantener la esencia pero que incorpora a colaboradores y a otro presentador, Jordi González, para acompañar en plató a la comunicadora vasca. Los periodistas Rosa Villacastín, Ómar Suárez, Josemi Rodríguez Siero; la exmodelo Alba Carrillo; la empresaria Carmen Lomana; y el diseñador de moda Pelayo Díaz serán algunas de las caras que aparecerán en la nueva etapa del magacine, cuyo estreno será el próximo sábado a las 13.30 horas en La 1.

De repente, el mítico 'Corazón' de TVE se transforma en otro formato. ¿Cómo ha sido?Nosotros ahí estamos. Tenemos un equipazo que lo está haciendo superbien y tiene mucho mérito. Hemos estado de lunes a viernes, todos los días; después una pandemia, nos mandaron a casa y, luego, volvimos el fin de semana. Y siempre funciona, con unos medios muy escasos pero gente valiosa. Yo solo tengo que dar la cara. Soy como el camarero que trae en la bandeja lo mejor del menú. A mí lo que me gusta es ponerme delante de la tele y contar historias.



"Hubiera seguido con 'Corazón' media horita como siempre"

Son 27 años de programa prácticamente ininterrumpidos. Sois una familia.Somos familia. Hemos casado y separado a los famosos; hemos visto entronaciones, abdicaciones, fallecimientos, nacimientos, bodas, viajes.. Y nosotros igual. Hemos tenido hijos, otros se han jubilado. Son muchos años.

¿Esperaba contar con Jordi González como compañero en plató?Hubiera seguido con 'Corazón' media horita como siempre, te aferras a lo seguro, pero entiendo que también es el momento, porque está bien salir de la zona de confort. A Jordi no lo conocía, pero parece un tipo genial. Lo que le he visto en la tele es que es muy generoso y tranquilo, te mira así. Creo que vamos a estar bien.

Este nuevo 'D Corazón' coincide con la salida de María Patiño de 'Socialité'. ¿Cree que eso os puede beneficiar?Que vengan los espectadores que quieran. No sé si nos aprovecharemos o podremos rascar. Cuando dejamos de salir de lunes a viernes sí que nos hizo mucha pupa en la audiencia pero bueno, al final siempre hemos ido bien. Lo importante para mí es hacer bien mi trabajo; hacer lo que me dicen que tengo que hacer cuando soy una persona dirigida y mandada. Pocas veces opino. No soy proactiva a la hora de hacer el programa como yo quiero, sino que me dejo llevar, y creo que eso es una cosa importante. O diriges o te dejas llevar, que es contar y coordinar un poco lo que está pasando en plató, que es muy chulo.

¿Nunca ha tenido la tentación de abandonar 'Corazón'?'Corazón' ha sido fiel a mí. La marca está muy ligada a mi nombre. Es un programa muy cómodo además, a nivel logística familiar de conciliación. Los fines de semana es una faena y cuando tuvimos que hacer el formato desde Barcelona, más -de septiembre a enero, se emitió en directo desde los estudios de RTVE en Barcelona, pero ahora vuelve a Prado del Rey-. Pero hay muchos padres y madres que se van a las 7 de la mañana, vuelven a las 10 de la noche y no ven a sus hijos. Y ya está.

¿Qué proyecto le haría dejar este programa?He hecho un montón de formatos pero siempre he seguido en 'Corazón'. Espero algún día, y los que me conocen lo saben, presentar un 'dating show'. Un programa de chica conoce a chico, me da igual que sea de tríos, de parejas. Algo tipo 'Hay una carta para ti'. Hay cosas que son muy chulas de contar en la tele, que pueden aportar, y que, entre comillas, también pueden reeducar. Es interesante que la tele pública pueda hacer un programa de emoción tipo 'reality', que además cuente que nos equivocamos, que somos vulnerables, que amamos y desamamos. Hay muchas productoras que me han propuesto formatos en otras cadenas que no me han terminado de llenar, pero eran muy bestias en ese sentido.