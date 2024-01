Anne Igartiburu se despide de 'Corazón' para empezar un nuevo camino

Anne Igartiburu dice adiós 8.000 programas después al mítico 'Corazón' de TVE. Se despide después de casi tres décadas al frente de uno de los más vistos relacionados con la fama, la retrasmisión de acontecimientos históricos y, como su propio nombre indica, con el periodismo del corazón. Igartiburu deja el programa que le vio crecer, pero antes ha querido despedirse de sus seguidores.

La comunicadora vasca ha publicado en Instagram un vídeo recopilatorio como muestra de agradecimiento. "¡Cómo agradecer esa fidelidad! Y mira que nos han ido poniendo y quitando y siempre hemos tenido vuestra respuesta fiel", ha expresado Igartiburu. También ha querido recopilar los 27 años de trabajo: "Dejamos atrás vivencias para recordar toda la vida; acontecimientos históricos y horas, días, años, décadas de información cercana y en directo".

Sus compañeros también han tenido hueco en este mensaje. "Todo el equipo mira adelante con ganas y poniendo lo mejor que tiene: una profesionalidad incuestionable y una entrega que ha hecho que 'Corazón' sea un programa de referencia, en la actualidad de la crónica social, veraz y coherente", ha comentado.

Igartiburu se va pero no muy lejos porque seguirá en la que considera su casa, en RTVE, y con un programa del mismo formato pero con una versión ampliada, 'D Corazón'. "Seguimos, ¿vale? What’s next? ¡Pues venga! Que por nosotros no sea! Que siempre nos hemos caracterizado por hacerlo bien, y de manera excelente. ¡A brillar!", ha expresado.

Esta nueva apuesta se emitirá a partir del 20 de enero todos los sábados y domingos durante una hora y media, de 13.30 a 15.00. Ofrecerán toda la información y exclusivas sobre las últimas noticias de famosos del momento. Contará con el apoyo de Jordi González y con colaboradores muy acostumbrados a la actualidad del corazón como Alba Carillo, Omar Suárez o Paloma González.