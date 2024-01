Muere la 'influencer' brasileña Mila de Jesús a los 35 años

La reconocida 'influencer' brasileña Mila de Jesús ha muerto de forma repentina a los 35 años. La joven había saltado a la fama en las redes sociales tras su gran cambio físico al realizarse un bypass gástrico seis años atrás.

La noticia se ha dado a conocer a través de una publicación por redes sociales de una de sus tres hijas: "Estamos muy tristes por la muerte de nuestra linda madre", escribía, acompañando el texto de una imagen de su madre.

Mila de Jesús falleció el pasado 12 de enero a causa de un paro cardiaco, según han informado medios como 'Daily Mail', 'New York Post' y 'The U.S'. Sin embargo, la familia no se ha pronunciado sobre la causa de su muerte.

Los mensajes de cariño tras darse a conocer la noticia no han parado de llegar. Pedro Marçal, otro de sus hijos de 17 años, escribía en Instagram: "Descansa tranquila, mamá. Te quiero tanto. Nadie me querrá tanto como tú. Descansa con Dios"

Eduarda Gaia, empresaria y parte del entorno cercano de la 'influencer', también mostró sus condolencias a la familia: "No puedo creer que te hayas ido y que no hayamos tenido nuestra risa ruidosa que tanto nos gustaba. Recordaré nuestra última conversación telefónica para siempre. Te quiero mucho, amiga", aseguró, según publicó Univision.

La creadora de contenido hacía públicos en octubre diferentes problemas de salud a los que se estaba enfrentando. La joven sufría psoriasis, una enfermedad crónica de la piel que causa sarpullidos con manchas rojas y escamosas.

"He estado lidiando con esta situación, 80 por ciento de mi cuerpo tomado, entre doctores, medicinas, ungüentos, y respirando profundamente...", escribió junto a una fotografía en Instagram.

Su salto a la fama

Mila de Jesús se convirtió en una de las estrellas de Instagram de su país tras publicar su gran cambio físico.

En sus redes sociales compartía su estilo de vida mostrando sus rutinas de ejercicios y su alimentación, como también fotos con su marido, el empresario brasileño George Kowszik, y sus cuatro hijos. Además contaba con un canal de YouTube dedicado al maquillaje.