Italia mete en vereda a los 'influencers'

Entre 258.000 y 600.000 euros tendrán que pagar los 'influencers' en Italia como multa en caso de promocionar productos sin declarar abiertamente que están cobrando por ello. Esa es una de las consecuencias más importantes de la aprobación este miércoles de las Líneas Guía por parte de la Autoridad Garante de las Comunicaciones de Italia (Agcom) para poner orden en el mundo de los creadores de contenido para las redes sociales de internet.

Esta decisión llega después de que la más célebre 'influencer' del país, Chiara Ferragni, que cuenta con más de 29 millones de seguidores en Instagram, se viera envuelta en una polémica por promocionar un producto con un falso fin benéfico. Los anuncios que hizo del 'pandoro' (un dulce típico navideño) de la marca Balocco supusieron que el pasado diciembre fuera multada con un millón de euros, mientras que esta semana se ha sabido que está siendo investigada por la Fiscalía de Milán por un posible delito de "fraude agravado".

En medio del gran impacto social que ha generado el caso de Ferragni, la Agcom, un organismo independiente que vigila el sector de las comunicaciones, de manera que se respete la libre competencia y los derechos de los usuarios, anunció el establecimiento de un protocolo para los 'influencers' profesionales de Italia. Tendrán que seguirlas aquellos que cuenten con más de un millón de seguidores en las distintas redes sociales y que tengan un porcentaje de interacciones con los usuarios superior al 2%. Se les equipara, en esencia, con los medios de comunicación por sus grandes audiencias, por lo que estarán obligados a marcar de manera clara y reconocible aquellos contenidos que sean publicitarios.

Mismas responsabilidades

"Las multas ya existían, pero sólo para los medios tradicionales. La gran novedad es que a partir de ahora se van a aplicar también a los 'influencers'", explicaron a este diario fuentes de la Agcom. Los creadores de contenidos para las redes sociales de internet deberán además tutelar los derechos fundamentales de las personas y, en particular, de los menores de edad, así como los valores del deporte, según detalla el nuevo reglamento. También exige que cuenten con un sistema que permita denunciar, eliminar o cambiar los textos, videos o imágenes que resulten inadecuados.

"Se ha acabado el Salvaje Oeste", señaló en La Repubblica Giacomo Lasorella, presidente de la Agcom, asegurando que el organismo venía trabajando desde hace más de un año en el reglamento, que "no va dirigido" en particular contra Ferragni. "No personalizamos. Estudiamos la cuestión desde antes de que surgiera ese caso".

La celebérrima creadora de contenido italiana, de 36 años, se vio envuelta en la polémica al dar a entender que al comprar el 'pandoro' 'Pink Christmas' de Balocco, los consumidores contribuían a hacer una donación para el tratamiento de niños enfermos de cáncer en un hospital de Turín. Según los medios locales cobró alrededor de un millón de euros por la campaña, mientras que la donación había sido realizada meses antes directamente por la empresa y fue solo de 50.000 euros.