El enfado de Victoria Federica en el vuelo de regreso de Abu Dabi tras el cumpleaños de su abuelo

Hace unos días, el rey Juan Carlos celebraba su cumpleaños por todo lo alto con una fiesta en Abu Dabi. Un evento que reunió a cerca de 80 invitados, donde no faltaron las infantas Elena y Cristina o alguno de sus nietos como Froilán, Irene Urdangarin o Victoria Federica. Tampoco las felicitaciones públicas. "Felicidades, abuelo. Te quiero", escribía a través de sus redes sociales Victoria Federica.

El vuelo de regreso de esta fiesta de cumpleaños parece haber sido movido, precisamente por un encontronazo ocurrido entre la propia Victoria Federica que viajaba junto a su prima Irene Urdangarin. Las jóvenes volaban en clase turista y según relataron en el programa 'TardeAR', ambas se levantaron para ir al baño justo en el momento en el que el personal del avión se disponía a servir la cena. Como es lógico, por el estrecho pasillo las primas no cabían con el carrito de la comida, entonces parte de la tripulación les dio un toque de atención. Algo que molestó a Victoria Federica. "A Vic no le sentó muy bien, se enfadó un poco", aseguraron en el programa.

El carácter de la hija de Jaime de Marichalar es de sobra conocido. A pesar de su proyección pública tanto personal como profesional, sus sonrisas suelen brillar por su ausencia y en más de una ocasión se le ha visto intentando huir de la prensa mostrando su peor versión.

Pero eso no ha sido lo único que ha sorprendido en este viaje. También ha llamado la atención la infanta Cristina, que subió al avión de regreso a España con mascarilla y guantes que no se quitó en todo el trayecto, según las imágenes publicadas también por TardeAR. Tal y como está la situación sanitaria, no es de extrañar que la hermana de Felipe VI esté pasando por un proceso vírico y que haya decidido proteger al resto de viajeros o que, al contrario, sea ella quien quiera protegerse.