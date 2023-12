Bárbara Rey rompe con su hijo y asegura que para ella "ha muerto"

Cuando hace tres semanas Ángel Cristo rompió todos los esquemas de Bárbara Rey y de su hermana Sofía, arremetiendo contra su madre, la exvedete optó por no contestar. "Mi vida han sido mis hijos y lo siguen siendo y lo serán siempre. Mi vida sin mis hijos no tiene sentido y nada más", dijo entonces. Sin embargo, las siguientes intervenciones del hijo del domador han seguido haciendo mella hasta el punto de que la totanera ha decidido romper con su primogénito "Mi hijo ha muerto para mí", ha sentenciado.

La última aparición de Ángel Cristo en televisión ha estado cargada de polémica ya que en algunas declaraciones parecía justificar de algún modo el comportamiento de su padre hacia su madre durante su matrimonio. "Mi padre era un celoso patológico y no era fácil vivir con una mujer como Bárbara Rey, pretendida por cientos de hombres. Él como hombre antiguo de circo no lo supo llevar, él era un maltratador y ella era muy complicada. En muchos sentidos mi madre volvió loco a mi padre", dijo el hermano de Sofía Cristo. "Tanto mi madre como mi padre, cada uno a su manera, son unos maltratadores", aseguró.

Estas y otras declaraciones en la misma línea provocaron que la murciana haya asegurado: "No reconozco a mi hijo. A partir de hoy, mi hijo ha muerto para mí". Así lo transmitió Aurelio Manzano en el programa 'Fiesta' durante el fin de semana. El colaborador explicó que Bárbara Rey había dejado de ser una mujer venida a menos ante las palabras de su hijo y la había encontrado de nuevo empoderada.

Además, confirmó que Bárbara está dispuesta a recurrir a la justicia. "Va a demandar a todas las personas que hayan utilizado la palabra chantaje como un hecho porque habrá que probar delante de un juzgado que hizo chantajes. Y cuidado que no demande también a su hijo", afirmó Manzano. "Bárbara va a protegerse a ella y a su hija, que lo está pasando extremadamente mal. Y si en ese proceso tiene que caer su hijo, es lo que hará", reconoció el colaborador.

Reacción a la biografía

Por su parte, Ángel explicó las razones que le han llevado a hablar en este momento y contar una versión completamente distinta de la que venía sosteniendo hasta ahora. Por un lado, argumentó que la historia que él vivió no tiene que ver con la que su madre ha hecho pública en el 'biopic' sobre su vida: "Ella termina hablando de algo que decía que nunca iba a hablar. Si decide seguir halando, con la segunda parte de la serie, debe contar las cosas como han ocurrido". Además, reconoció que pidió a su madre ayuda económica para pagar los abogados del proceso judicial por la custodia de su hija.

En este tiempo, la exvedete ha recibido el apoyo de amigos como Chelo García Cortés, que, después de señalar que Ángel Cristo era "una persona extremadamente sensible que por la mañana podía tener una personalidad y otra por la tarde", ha optado por el silencio. También se pronunció Rappel, amigo de la familia de toda la vida. "Yo la he visto a ella una madraza y sufriendo con los hijos. Si ahora resulta que él quiere hacer otra versión bueno, pues cada uno cuenta la película según le va en ella. Que cuente lo que quiera, yo he visto otras cosas", dijo el vidente.