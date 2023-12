Shannen Doherty se enteró de la infidelidad de su marido horas antes de ser operada de un tumor cerebral

Shannen Doherty es una luchadora. De ello ha dado cuenta en los últimos años en su dura batalla contra el cáncer desde 2015. El camino nunca ha sido fácil y hace pocas semanas revelaba en una entrevista en la revista 'People' que la enfermedad se había extendido a sus huesos. "No he terminado con la vida. No he terminado de amar. No he terminado de crear. Todavía no he terminado con la esperanza de poder cambiar las cosas para mejor (...) No es que tenga miedo a morir, simplemente, no me quiero morir", relataba.

La actriz de 'Beverly Hills, 90210' o 'Embrujadas' daba esta entrevista para presentar un podcast sobre su vida que salió a la luz el pasado 6 de diciembre y no ha dejado a nadie indiferente.

​"Entré en el quirófano a primera hora después de enterarme de que mi matrimonio se había acabado, de que mi marido había tenido una aventura dos años"

Doherty ha confesado cómo hace casi un año descubrió que su esposo, el fotógrafo Kurt Iswarienko, le había sido infiel. Lo hizo pocas horas antes de someterse a una operación para extirparte un tumor cerebral."Entré en el quirófano a primera hora después de enterarme de que mi matrimonio se había acabado, de que mi marido había tenido una aventura durante dos años", ha contado y, ha confesado que, aunque estaba asustada ante la intervención quirúrgica, tuvo claro que no quería que su pareja estuviera presente en el hospital en aquel momento.

"Me sentí traicionada, muy poco querida por alguien con quien estuve 14 años, por alguien a quien amaba con todo mi corazón", asegura.

Su madre, su hermano y su mejor amigo estuvieron con ella esos días y la apoyaron ante la ausencia de su marido, del que se separó ese mismo mes de enero en el que se sometió a la operación. Aunque no solicitó el divorcio hasta abril, ya que reconoce que le costó mucho aceptar que su relación se había acabado.

Reconoce que llegó a obsesionarse por conocer los detalles de la infidelidad de su esposo, con el que se casó en 2011 en el que fue su tercer matrimonio. "Si compartes 14 años juntos y fuiste infiel, ¿no se merece esa persona la verdad absoluta, independientemente de lo mucho que le duela?", se pregunta Doherty, y confiesa que habló con la mujer con la que Kurt Iswarienko le había engañado.

A pesar del dolor que le produjo esta ruptura amorosa, la actriz ve ahora las cosas de manera más sosegada y se encuentra centrada en su recuperación. "Asumo la responsabilidad no sólo por cómo era yo sino por cómo el cáncer afectó mi matrimonio y cómo le afectó a él", señala.

Shannon insiste en que sigue creyendo en el amor y tiene la certeza de que volverá a tener pareja. "Estoy bastante segura de que conoceré a alguien, espero que pronto", señala esperanzada.