Shannen Doherty revela que el cáncer se le ha extendido a los huesos

La actriz, Shannen Doherty, ha revelado en una última entrevista a la revista 'People' que el cáncer de mama se le ha extendido a los huesos. Ante esta situación Doherty manifiesta: "No he terminado con la vida. No he terminado de amar. No he terminado de crear. Todavía no he terminado con la esperanza de poder cambiar las cosas para mejor (...) No es que tenga miedo a morir, simplemente, no me quiero morir".

Doherty conocida por papeles en películas como 'Sensación de vivir' o 'Embrujadas' fue diagnosticada con un cáncer de mamá en 2015 y dos años después declaró que estaba en remisión. Pero, en 2020 remitió y este mismo año, la actriz declaraba que la metástasis le había llegado al cerebro y ahora a los huesos.

Con esta gran revelación protagoniza la portada de la revista 'People' en la que ha relatado su experiencia luchando contra el cáncer y sus proyectos laborales.

La actriz ha confesado que está siendo un proceso en el que muchas veces se ha preguntado "¿Por qué yo? ¿Por qué tuve cáncer? ¿Por qué ha vuelto? ¿Por qué estoy en fase 4?". Y evidencia su frustración sobre la falta de recursos con los que cuentan para la investigación sobre el cáncer y la falta de una cura.

En la entrevista ha manifestado sus ganas de vivir y de seguir trabajando, y como la sociedad te condena ya a retirarte "la gente asume que esto implica no poder andar, no poder comer, no poder trabajar... Te jubilan muy rápido: ‘Estás acabado, estás retirado’, y no, no lo estamos (...) Somos vibrantes y tenemos una mirada muy distinta del mundo. Somos gente que quiere trabajar, abrazar la vida y seguir adelante ".

Y así lo está demostrando, la actriz lanza un podcast junto a iHeart el 6 de diciembre 'Let's Be Clear With Shannen Doherty' donde profundizará sobre sus proyectos profesionales, su vida en Hollywood y su lucha contra el cáncer.

Doherty acaba la entrevista "Mi mejor recuerdo está por llegar", insiste. "Rezo. Me levanto y me acuesto dándole las gracias a Dios, rezando por las cosas que me importan sin preguntar demasiado".