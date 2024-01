Nuevos avances en migraña: los ojos también tienen un papel

El dolor de cabeza es un malestar bastante habitual. Puede deberse a no estar lo suficientemente hidratados, a que tengamos hambre, al estrés, a haber tomado demasiado alcohol e incluso a una mala postura. Hay un sinfín de razones por las cuales se desencadena esa molesta sensación que nos impide concentrarnos y seguir con nuestros quehaceres. Por suerte, el dolor de cabeza suele ser algo pasajero que desaparece al poco tiempo por sí solo o con la ayuda de un ibuprofeno.

No obstante, para algunas personas los dolores de cabeza no son algo esporádico, sino habitual. Estas personas padecen dolores de cabeza intensos y recurrentes que, por si fuera poco, traen compañías de lo más desagradables: náuseas, vómitos, sensibilidad a la luz y a los ruidos, visión borrosa y otros tantos síntomas.

Esto es lo que implica padecer migraña, uno de los trastornos neurológicos más frecuentes y, por desgracia, también uno de los más incapacitantes. Pese a ser un problema tan común, todavía queda mucho por descubrir acerca de esta enfermedad y así poder ofrecer las mejores opciones de tratamiento a cada paciente.

Los síntomas visuales de la migraña

Las personas que padecen este trastorno sufren un dolor pulsátil, punzante, que con frecuencia solo se siente en un lado de la cabeza. Esto parece deberse a un proceso inflamatorio que tiene lugar en las meninges, las tres capas de membranas que recubren y protegen al cerebro.

No se conocen con certeza las causas por las que se produce esta inflamación, aunque sí se han podido identificar algunos factores de riesgo. Uno de ellos parece ser el sexo, ya que las mujeres padecen migraña hasta tres veces más que los hombres. Se cree que esto se debe a la fluctuación de las hormonas sexuales a lo largo del ciclo menstrual, puesto que la frecuencia e intensidad de la migraña parece ser mayor antes de la menstruación y antes del inicio de la menopausia. Otros factores que pueden desencadenar o empeorar una migraña son el estrés, algunos medicamentos, ciertos alimentos, exponerse a estímulos sensoriales excesivos o realizar esfuerzos físicos.

Los pacientes de migraña clásica o con aura suelen padecer pérdida de visión, aparición de puntos ciegos o brillantes, líneas flotantes...



Además del dolor de cabeza, como adelantábamos, los pacientes de migraña pueden sufrir otros muchos síntomas. Los pacientes de migraña clásica, también llamada migraña con aura, suelen padecer síntomas visuales, como pérdida de visión, aparición de puntos ciegos o brillantes, líneas flotantes y otros. Por ello, muchas investigaciones se han centrado en la corteza visual, que es la parte del cerebro que procesa la información que recibimos a través de los ojos.

A raíz de estos trabajos de investigación se ha concluido que esta sintomatología podría deberse a una hiperactividad de la corteza visual, que sería lo que les haría más susceptibles a, por ejemplo, sufrir distorsiones visuales durante un episodio de migraña.

No obstante, un grupo de investigación no las tenía todas consigo con esta hipótesis. No es que la rechazasen, sino que la veían incompleta, ya que creían que el propio ojo podría también tener un papel en esta sintomatología visual.

Poniendo el foco en la retina

Este grupo de investigación decidió estudiar si la retina estaba implicada en los síntomas visuales de la migraña con aura.

La retina está en la parte posterior del ojo. Es una capa sensible a la luz capaz de convertir las imágenes que se captan a través del cristalino en señales eléctricas, que posteriormente envía al cerebro para su procesamiento.

Este interés en la retina no solo se debía a que creyesen que sí tenía un papel directo en los síntomas visuales de la migraña con aura. Además, sería muy cómodo que sí lo tuviera: la retina es mucho más accesible que las meninges y se puede estudiar con más facilidad. El análisis de la retina puede llevarse a cabo con una técnica llamada tomografía de coherencia óptica, OCT por sus siglas en inglés, que ya se ha utilizado para estudiar otras enfermedades neurológicas como la enfermedad de Párkinson o el alzhéimer. Así que se pusieron a ello.

En este trabajo, se estudiaron la estructura y la función vascular de la retina de pacientes de migraña (37 con aura, 30 sin aura) y se compararon con personas sin migraña (20 voluntarios en total) mediante la técnica OCT. Se encontró que, durante un episodio de migraña, disminuye el flujo sanguíneo en la retina. Esto indicaría que los ojos sí tienen un papel en la sintomatología visual de la migraña, que no solo está implicada la corteza visual.

Así que este estudio podría haber dado con un nuevo biomarcador que ayude al diagnóstico y seguimiento de esta patología, que tiene además la gran ventaja de poder obtenerse con una técnica no invasiva como es la OCT.

Por otro lado, los investigadores responsables de este trabajo creen que podrían haber dado con una ayuda para el tratamiento, especialmente a la hora de prevenir las migrañas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que estos resultados, por interesantes que sean, se encuentran todavía en una etapa muy preliminar. Hacen falta más estudios para poder desarrollar bases de datos fiables que conviertan esta promesa en un biomarcador robusto. Confiemos en que este trabajo sea el primero de muchos.

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia