Estas son las principales tendencias en suelos para 2024

Año nuevo, vida nueva. Y por qué no, un suelo renovado. El suelo forma una parte muy importante en la vivienda, ya no solo en su estructura, sino incluso en la decoración. Además, conviene estar a la última, no solo por un tema de modas, sino para conocer cuáles son los mejores acabados para tu hogar y los beneficios que tienen. ¿Cuáles son las tendencias en suelos para el 2024?

La madera sigue siendo el material estrella dentro del hogar. Está presente en la decoración de las paredes, en las mesas e incluso en la cocina y, cómo no, en el suelo. La tendencia de elementos más nobles, como la piedra y la cerámica, se deja notar también en los pavimentos, ahora con una pequeña reinvención: se presentan en nuevos formatos, con lamas más anchas y motivos geográficos. "Se intenta volver a la esencia, a lo táctil y poco procesado, porque amamos los materiales que la naturaleza nos ofrece, pero luego debemos ser coherentes con ello e integrarlo de verdad en los elementos que nos rodean, de manera muy especial en el hogar", confirma la interiorista Ruth Barranco.

Actualmente, la madera, la piedra y la cerámica son un 'must have' (o imprescindibles) y "la diferencia está en sus acabados". "Es decir, deben ser productos de calidad, pero conservando el toque que los hace únicos, como por ejemplo algunas pequeñas imperfecciones o irregularidades", describe Barranco. Para lo que es la madera, "se huye del laminado artificial", y se escoge el acabado más auténtico. "Se valora su tacto aterciopelado y sus colores de origen, lo que se consigue con tratamientos de superficie con base al agua u oleosos. También el formato cambia, se prefiere la lama XXL de tablón o la colocación en espiga grande", añade.

Una vivienda con suelo laminado de madera. Matute Escalada Fotografía | Casas Carpintería y Decoración

La piedra, por su parte, es un material 'premium'. "Existen infinitas posibilidades y, si no se elige muy porosa, sus prestaciones son excepcionales. El acabado fetiche es apomazado para conseguir sellado sin brillo o abujardado, un 'finish' (acabado) rugoso que se reservaba para el exterior por su cualidad antideslizante, pero que se está empezando a introducir en zonas interiores como el 'hall' o en los baños", precisa esta interiorista zaragozana.

Una tarima XXL, en Carpintería José Rutia. R. B.

Suelo vinílico con acabado de cemento. Ruth Barranco

La cerámica es otro de los materiales que vienen pisando fuerte en lo que a suelos se refiere para 2024. Nuevamente, tiene que ver con la recuperación de lo 'vintage'. "Hay bellísimos vidriados o con aspecto de mosaico hidráulico. Su origen artesanal nos transporta poéticamente a la esencia del entorno atemporal. Suelen utilizarse con formatos más bien pequeños, de incluso 10 x 10 centímetros o mosaicos", explica Ruth Barranco.

Un suelo de vinilo en una vivienda de Zaragoza. R. B.

Mosaico cerámico del baño de una vivienda de Zaragoza. R. B.

Siguen las tendencias de 2023

Las nuevas modas no quitan las viejas. De hecho, Barranco vaticina que varias de las tendencias que llegaron este año estarán presentes en el siguiente, como el porcelánico en gran formato con aspecto de piedra, madera o microcemento, "por su practicidad y precio razonable". "Frente al tradicional corte rectificado, se contemplan de nuevo acabados más irregulares buscando un efecto más auténtico", incide.

"Se perpetúa la innovación de los porcelánicos con conglomerados de cuarzo y otros materiales, que ofrecen formatos de hasta 3,20 x 1,44 metros, y permiten aspecto de superficies continuas", especifica esta interiorista. Asimismo, dice que sigue gustando mucho el microcemento, "que consigue igualmente el efecto sin cortes y sería un material a caballo entre lo natural y lo artificial".

Un solado artesanal. R. B.

Además, el suelo vinílico apunta maneras para convertirse en un imprescindible el próximo año. "Consigue, a pesar de no ser natural, el aspecto de madera, cemento, porcelánico o cerámica, con formatos espectaculares y prestaciones antiestáticas y de filtro sonoro", argumenta Ruth Barranco. Son ligeros, fáciles de instalar y requieren un mantenimiento mínimo, además de que pueden encontrarse con multitud de formas geométricas.

"En realidad, la tendencia menos evidente es la recuperación de los solados de origen. Se vuelve a valorar, gracias a la conciencia eco, la restauración de maravillosos trabajos artesanales de madera, cerámica e hidráulico que durante mucho tiempo han estado denostados solo por tener la pátina del tiempo", sentencia Barranco. Aporta, sin duda, elegancia y sofisticación.

Un ejemplo de aplicación del revestimiento cerámico de pequeño formato. Diego Guillén Ligori

Suelos laminados, de las opciones más económicas

"Lo que más nos demandan, ahora mismo, es el laminado, principalmente por su precio", detalla Maribel, dueña de la empresa Reycor, especializada en suelos y puertas de madera. A su parecer, aunque no es el tipo de suelo más económico, sí es una opción barata muy rentable. "Un laminado básico puede costar 33 euros, hasta casi 50 euros. Hay demanda, no me puedo quejar", asevera.

Este tipo de pavimento interior imita con realismo la madera de roble, cerezo, haya hasta arce o jatoba. Suelen ser muy resistentes a los golpes y a las humedades.

Un piso de obra nueva en Arcosur, con suelo radiante refrescante. Aedas Homes

Cabe resaltar el auge del suelo radiante. No afecta especialmente en la estética, ya que su acabado puede ser como el de un pavimento normal, pero debajo hay un sistema de calefacción y refrigeración que, muy probablemente, sea el ya conocido radiador pero del futuro.