Inspiración japonesa para decorar la casa: 'Un vacío en el tiempo'

Dice el interiorista Diego Guillén que, mientras bocetaba los primeros planos del espacio que ha presentado en el evento Marbella Art & Design 2023, sonaba 'Somewhere over the Rainbow', de Judy Garland. También, que se ha inspirado en 'El Mago de Oz' y, en este apartamento de 76 metros cuadrados, ha colocado un tablero con piezas de los personajes de la película. No obstante, el plato fuerte es su inspiración japonesa y la importancia del concepto 'ma', aplicable también a la decoración de tu hogar.

Este zaragozano, interiorista desde 2021 y previamente periodista, ya se presentó a la edición del año pasado de este evento, donde consiguió un segundo premio con su proyecto 'Tempo'. Esta vez, ha querido ir más allá y diseñar "el espacio más grande de la feria, quitando el restaurante, la terraza, y los espacios públicos". "El concepto japonés [ma] nos habla de una pausa en el tiempo, un vacío en el espacio necesario para crecer y tomar conciencia, y su kanji muestra una puerta por donde entran los rayos del sol; una puerta abierta a la luz, al crecimiento, a la creatividad y a la libertad", desarrolla Guillén.

"'Ma', que literalmente significa ‘entre’, nos recuerda que es importante reducir la velocidad para llegar a nuestro espacio y tiempo no sólo con objetos y acciones, sino con significado y propósito", describe este zaragozano. Así, en este espacio ha utilizado materiales naturales, con la sencillez o la integración por bandera. "Aunque se aleja de los espacios concatenados tradicionales en Japón, propone un diseño abierto que genera movimiento", añade Diego Guillén.

Así, nace este apartamento de 76 m2 que podría ser una vivienda completa, una habitación de invitados, la 'suite' de un hotel o el cuarto de juegos de una villa. Desde cada una de sus entradas (una para el día y otra para la noche), los pasos llevan a un espacio polivalente concebido para la reunión entre personas, espacios y tiempos. Y aunque el visitante no recorrerá exactamente un sendero de baldosas amarillas, el proyecto pretende hacer muchos guiños a la película 'El Mago de Oz', incluso al tornado que se lleva la casa de Dorothy a tierras de Oz.

El centro del espacio está enmarcado por siete arcos, "que bien podrían ser los del arcoíris que cantaba Judy Garland". El número siete se asocia a la conciencia, a la sabiduría, a la fuerza de la naturaleza, a la búsqueda de uno mismo y a la capacidad de alcanzar metas con pasión. "No es casual por tanto que ocupe el centro de la sala, que bajo él esté la pieza tapizada principal y que nuestros pasos fluyan directamente a ese punto y sigan fluyendo a otros cuatro espacios complementarios: la cocina, el jardín, el vestidor y el lavabo", precisa este interiorista.

Como contraste al relajado cromatismo del espacio central, esos cuatro espacios complementarios se inundan de color. La cocina es verde; el jardín, azul; el lavabo, rosa; y el vestidor, dorado. "Cuatro espacios, cuatro colores… ¡el parchís! Pero un parchís ambientado también en 'El Mago de Oz' con sus cuatro personajes: Dorothy, el Espantapájaros, el Hombre de Hojalata y el León", manifiesta Diego Guillén.

Diego Guillén, en un rincón de su espacio en el Marbella Art & Design 2023. H. A.

Colaboración aragonesa

Este espacio presentado en el evento marbellí, que tuvo que montarse en 12 días, contó con 12 marcas patrocinadoras y 10 colaboradoras. Diego Guillén utilizó piezas creadas por doce artesanos de la Asociación de Artesanos de Aragón; dos artistas plásticos, Juan Carlos Callejas y Beatriz Bertolín; y una empresa familiar, Manuel Larraga, además de muchas otras marcas. Por ejemplo, dieron vida a la estancia la luminaria 'Soft Blown', de Lladró o la cerámica del baño, obra del fabricante Laufen.

El tablero de parchís, el tallado sobre madera de roble, la vajilla con formas orgánicas repleta de ramas, hojas e insectos pintados a mano, la escultura móvil suspendida con pájaros de cristal Tiffany y amapolas de lana, y los jarrones con partes intercambiables son todo obras con sello aragonés en este trabajado espacio, entre muchos otros elementos y detalles que pueden pasar desapercibidos pero que están totalmente pensados.

Marbella Art & Design, celebrado en el Palacio de Congresos de Marbella, es un evento que ofrece un recorrido por sus más de 50 espacios, en los que se encuentran las mejores tendencias del diseño de interiores. En ellos, cada expositor da forma y vida a su espacio con una intención decorativa concreta, empleando piezas de más de 150 firmas exclusivas.