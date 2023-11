Las mujeres en la arquitectura: del paisajismo mediterráneo al patrimonio de Aragón

En la época del tardofranquismo, los proyectos arquitectónicos se elegían, prácticamente, a dedo. Y en su inmensa mayoría iban a parar a varones. La historia cambió drásticamente con la democracia: comenzaron los concursos anónimos. Las mujeres metieron la cabeza entonces en el mundo de la arquitectura. Y su aportación ha sido muy relevante y recurrente desde entonces, tanto en el patrimonio de Aragón como en el paisajismo mediterráneo, entre muchos otros aspectos.

Estas son algunas de las conclusiones que maneja el proyecto MuWo, una incansable investigación que tiene su germen en la Universidad de Zaragoza. Como ocurre con muchas iniciativas, en su comienzo se tuvo que recurrir a un 'crowdfunding', pero finalmente ha logrado recibir subvenciones de varios Ministerios, como el de Igualdad, el de Transportes o el de Ciencia e Innovación. Ahora colaboran, además, muchas otras universidades de España. A la cabeza está Lucía C. Pérez Moreno, doctora en arquitectura, profesora titular en el campus público zaragozano y profesora invitada en el KU Leuven (Bélgica).

Pero más vale una imagen que mil palabras. A raíz de la investigación se ha creado un mapa interactivo digital de arquitecturas ideadas por mujeres en España entre el 1965 y el 2000, donde se están datado y geoposicionando proyectos de arquitectura y urbanismo de autoría femenina para su conocimiento y estudio. La iniciativa para crear esta herramienta digital se inició en 2021 gracias a un proceso de participación ciudadana en ciencia, gestionado desde la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Pincha en este enlace para ver el mapa, que puede consultarse por épocas históricas, por comunidades autónomas o incluso por arquitectas.

El mapa interactivo de las obras de arquitectas españolas (1965-2000). MuWo

En su primera fase, lanzada en abril de 2023 en la Casa de la Arquitectura en Madrid, 'Arquitectas en el mapa' presentó 196 proyectos de autoría exclusivamente femenina de 136 arquitectas. El pasado lunes se lanzó su segunda fase, en la que este archivo digital se amplia a 278 arquitectas y un total de 420 obras construidas en toda España, de las cuales 124 están premiadas y realizadas en coautoría con colegas varones. Incluye 300 proyectos de obra nueva, 100 de intervención en el patrimonio histórico y 20 de interiorismo. De ellas, 33 obras están situadas en territorio aragonés. Por ahora, la mayoría de las recopiladas se encuentran en Zaragoza.

"El objetivo no es analizar las obras de las mujeres, sino datar y hacer pública toda la base de datos del proyecto de investigación. Hemos analizado muchos más proyectos de los que creíamos en un inicio. Hicimos esta plataforma -por el mapa- para que esa base de datos no se quede en nuestros ordenadores y la gente tenga un lugar al que acudir para informarse e incluso iniciar sus propias investigaciones", detalla Lucía Pérez. Había estudios muy pequeños sobre el impacto de las mujeres en la arquitectura, pero no de carácter más global que intentaran recuperar estos trabajos.

La restauración de la muralla medieval de la calle de Alonso V fue obra de la arquitecta Úrsula Heredia Lagunas

En la primera fase, la investigación se centró en proyectos de autoría exclusivamente femenina "porque son los más invisibilizados". La segunda fase, iniciada recientemente, "se incluyeron proyectos de intervención en el patrimonio porque en la primera eran de nueva planta". Aquí es donde se demuestra que muchas mujeres habían participado en intervenciones de patrimonio en Aragón. "Esto en la Comunidad es muy importante. Hay un alto porcentaje", explica la coordinadora del proyecto.

La Casa de la Mujer, obra de las arquitectas Isabel Bustillos Bravo y Ana Estirado Gorría. Irene Ruiz Bazán

La Casa de la Mujer, obra de las arquitectas Isabel Bustillos Bravo y Ana Estirado Gorría. Irene Ruiz Bazán

La muralla medieval de Zaragoza, cuya restauración fue obra de Úrsula Heredia Lagunas. Asociación de Amigos de los Castillos

Así, en Zaragoza se puede descubrir, por ejemplo, que Isabel Bustillos Bravo y Ana Estirado Gorría idearon la Casa de la Mujer; la restauración de la muralla medieval de la calle de Alonso V fue obra de Úrsula Heredia Lagunas; o que la primera reforma del mercado de San Vicente de Paúl fue obra de Elvira Adiego Adiego en los años 80. En el mapa se recogen los trabajos con sus respectivas fotografías, también hechas por mujeres ligadas a sus respectivos territorios. Por el momento, solo están disponibles las de la primera fase, por eso muchos otros puntos aparecen aún sin imágenes, pero la intención es tener también un archivo fotográfico del estado actual de los trabajos de las arquitectas.

Escuela de educación infantil Tic Tac, diseñada por Mercedes Fernández. H. A.

Exterior de la sede del Banco de España en Zaragoza. Guillermo Mestre

Recreación del Palacio de la luz, en la antigua sede de ERZ Endesa. Gestihabitat

El Palacio de la Luz, en la calle de San Miguel. Arquitectura Siglo XX

La Casa de Miguel Donlope, diseñada por Úrsula Heredia Lagunas. Wikipedia.es

Entre otras obras relevantes en Zaragoza destacan la ampliación del Banco de España, de María Pilar Sancho Marco; la escuela de educación infantil Tic Tac, diseñada por Mercedes Fernández; la reforma interior del Palacio de la Luz, la antigua sede de ERZ Endesa; o la Casa de Miguel Donlope, también creado por Úrsula Heredia Lagunas. "Queremos que este proyecto sirva también de incentivo para el turismo, ya que hay gente que hace turismo arquitectónico.

Obras recogidas en Aragón por el proyecto MuWo hasta el momento. MuWo

Fuera de la capital aragonesa también aparecen algunos proyectos, aunque por ahora son escasos. En Teruel, la Jefatura Provincial de Tráfico corrió a cargo de María Jesús Jiménez Aguayo y la rehabilitación del barrio de Arrabal fue de María del Carmen Garzarán Gómez; y, después, numerosas actuaciones en iglesias: de Artieda, de la Purificación (Los Pintanos), San Salvador (Murillo de Gállego), de Santa María (Tauste)... Entre muchas otras actuaciones.

Hasta el momento se recogen proyectos de autoría únicamente femenina y trabajos en colaboración con colegas varones. El objetivo, en una tercera fase futura, es ampliarla a trabajos realizados por equipos formados por mujeres y hombres. "Visibilizaremos 600 proyectos más en toda España. Además, a finales de este año sacaremos un monográfico en la revista Arenal sobre arquitectas españolas, algo más científico. Al proyecto aun le quedan tres o cuatro años de vida. Vamos analizando trabajos poco a poco", declara Lucía Pérez.

La vivienda, una constante de las arquitectas

Entre las conclusiones momentáneas del estudio, desvela Pérez que la vivienda "es una constante" en los proyectos de las arquitectas, tanto desde el tardofranquismo como hasta el siglo XXI, donde se intensifica más, sobre todo en el aspecto social. "En el 65 hacían también bastantes escuelas. Luego, la democracia ayudó a que se dieran nuevas oportunidades de generaciones", explica la investigadora.

Después, desde la transición aparecen ámbitos de trabajo "en los que la aportación de la mujer ha sido de sobresaliente". "El paisajismo empieza a eclosionar en los años 80, especialmente en Cataluña y la Comunidad Valenciana. Hay muchos proyectos ligados al paisajismo en baleares y en la zona mediterránea", dice Pérez. De la misma manera, las arquitectas intervienen en muchos otros proyectos de diseños urbanos, planes urbanísticos... Con el patrimonio, asegura la coordinadora de MuWo, hay muchas diferencias territoriales, pero en Aragón el papel de la mujer ha sido muy importante.