La iglesia de Santa Engracia: así es la segunda basílica de Zaragoza y su horario

Zaragoza es una de las pocas ciudades del mundo que tiene dos catedrales y dos basílicas. La basílica de Santa Engracia, es la segunda basílica de Zaragoza y uno de los templos impresionantes de la ciudad no solo por su arquitectura, sino por sus tesoros y su historia. No solo se debe visitar la iglesia por lo que tiene, sino también por lo que ya no existe. Recorrer la cripta, el templo y descubrir todos sus tesoros es una lección de 2.000 años de historia. La historia de Zaragoza.

La iglesia de Santa Engracia está situada en pleno centro de la capital aragonesa, junto al paseo de la Independencia, fue construido a finales del siglo XIX sobre las ruinas del Real Convento de Santa Engracia (de época de los Reyes Católicos) que fue destruido la noche del 13 al 14 de agosto de 1808 en los Sitios de Zaragoza.

La basílica de Santa Engracia conserva la portada plateresca de alabastro de estilo renacentista del antiguo Monasterio Jerónimo de Santa Engracia, tallada por Gil Morlanes El Joven entre 1512 y 1515 y restaurada por Palao a finales del XIX.

El frontal, en forma de retablo, está decorado con medallones y esculturas de personajes y santos. Cuatro hornacinas a los lados de la puerta representan los padres de la Iglesia occidental. Las hornacinas superiores contienen la Virgen de las Santas Masas flanqueada por los Reyes Católicos, promotores de la construcción.

La cripta de Santa Engracia

Pero, este frontal es solo uno de los tesoros artísticos que se pueden ver en la iglesia. El templo actual se ubica sobre una antigua capilla cristiana del siglo III en la que se rendía culto a los restos de Santa Engracia y "las santas masas" los 18 mártires zaragozanos que se hallaban enterrados allí.

La cripta es otro de los tesoros que se pueden descubrir en su interior. Allí están los sarcófagos paleocristianos del siglo IV de la antigua necrópolis. Unas obras maestras talladas en Italia y traídas por mar a Hispania y por el Ebro hasta el puerto de la romana Caesaraugusta.

Sarcófago de la Receptio animae. Representa la acogida de un alma en el Paraíso por la mano divina. El frontal y los dos laterales están labrados en mármol de la Isla de Mármara por un taller próximo al que trabajó en el Arco de Constantino, en Roma. Data del año 330.

Sarcófago Trilogía petrina (340-350). Llamado sarcófago de santa Engracia por contener sus restos y los de San Lupercio. Data de los años 340-350 y se le ha relacionado con el taller en el que se esculpió el sarcófago llamado de "los dos hermanos", conservado en el Museo Pío Clementino del vaticano. Está esculpido en mármol de Paro. Su nombre alude a las escenas referidas a san Pedro: el milagro de la fuente, su arresto y la del canto del gallo.

El retablo y el altar mayor de Santa Engracia

La iglesia del siglo XIX de planta basilical, tiene una nave y capillas laterales entre los contrafuertes. La techumbre es una bóveda semicircular con ventanales, quedando dividida en varios tramos marcados por arcos fajones. A la derecha se encuentra el Baptisterio, con una pila bautismal de mármol blanco y tapa baldaquino, con arrimadero de cerámica de Talavera.

Destaca en el altar mayor el retablo, diseñado por Ricardo Magdalena y que repite el esquema arquitectónico de la fachada. Cobija entre ángeles un relieve que representa el Martirio de Santa Engracia y otro de menores dimensiones en el que exalta la columna en la que se le infligió el martirio. Los relieves y las tallas son obra de Arnau y Llimona. Preside el altar, suspendido del baldaquino, un Cristo inspirado en el Crucificado que corona la portada. Fue restaurado en 2006.

Qué día es el día de Santa Engracia

El calendario litúrgico diocesano recoge el 3 de noviembre la fiesta de Santa Engracia y los protomártires de Zaragoza. En la Basílica Parroquia de Santa Engracia, por ser su titular, se celebra siempre como solemnidad y se abre durante toda la jornada la cripta para que los fieles puedan realizar el voto de cera por cada familia de la parroquia.

Horarios de la entrada a la basílica de Santa Engracia de Zaragoza

La Basílica de Santa Engracia abre de forma gratuita de lunes a sábado de 8.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.30. La cripta abre solo de 8.00 a 10.00. Los domingos y festivos la iglesia abre de 9.00 a 14.00 en horario de culto.

Las misas se celebran los días laborables: 10.00, 12.15, 19.00 y 20.30. Los domingos y festivos en horario de 10.00, 12.00, 13.15, 19.00 y 20.30.

Toda la información sobre la Basílica se puede consultar en la web: www.basilicasantaengracia.es.

Cómo llegar a la Basílica de Santa Engracia de Zaragoza

Llegar a la Basílica es fácil porque el templo está situado en pleno centro de Zaragoza. Con la línea 1 del Tranvía y parando en la plaza Aragón solo hay que caminar 1 minuto hasta la plaza de Santa Engracia.

Las líneas de autobús urbano 21 y 38 paran en el paseo de la Independencia junto a la plaza y en paseo de la Constitución también tienen parada las líneas 25,30, 52 y 51.

Desde el aeropuerto se puede llegar en la línea 501 de bus que conecta esta infraestructura con el centro de Zaragoza.