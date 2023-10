¿Qué juguetes son los mejores para regalar en Navidad? Estos son los 12 elegidos

A veces al juego no se le da toda la importancia que tiene. Es la advertencia que hace la doctora en psicología clínica y de la salud Silvia Álava, para quien no solo se trata de que los niños se diviertan con los juguetes. "Es que además están adquiriendo muchísimos conocimientos, tanto a nivel cognitivo como socioemocional. La capacidad de memoria, de planificación, de atención, de empatía... Por eso, cuando hablamos de juegos, es interesante dotarles de toda la envergadura", resalta.

La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) ha dado a conocer este jueves los mejores juguetes de 2023, que a buen seguro se convertirán en los más demandados estas Navidades. "Unos reconocimientos que no solo premian el mejor juguete en cada una de las categorías tradicionales de juego, sino que premian aquellos que aportan valores de igualdad, sostenibilidad y que pretenden cambiar el mundo", destacan.

Expertos del sector juguetero, la educación, la psicología e infancia, entre otros, conforman el jurado encargado de elegir al mejor en cada una de las categorías. Silvia Álava es una de ellos. "Para el jurado, lo primero es que el juguete tiene que ser jugable y divertido. Puntuamos mucho la novedad y de unos años para acá hemos introducido categorías que tengan mucho que ver con la igualdad. También tenemos en cuenta los materiales con los que están hechos los juguetes. Y tenemos la visión de que lleven un plus añadido (de aprendizajes o conciencia social)", afirma.

Esta psicóloga forma parte del jurado desde hace varios años y, con su experiencia, comenta que es difícil la elección. "En España tenemos una industria juguetera con una calidad altísima. Cada vez están más comprometidos con esa parte de conciencia ecológica y hacerlo de forma sostenible", valora.

Estos son los mejores juguetes elegidos este año por la Asociación:

La primera Barbie con síndrome de Down

La Barbie Fashionista con síndrome de Down. Mattel

La Barbie Fashionista Síndrome de Down se ha alzado como el mejor juguete para cambiar el mundo. Barbie, del fabricante Mattel, se ha asociado con la National Down Syndrome Society para diseñar una muñeca que celebre la diversidad. Así se han añadido símbolos significativos a su ropa, como las mariposas, representativas del síndrome de Down, y la paleta de colores en azul y amarillo, para concienciar a los niños. Además lleva una ortesis rosa de tobillo y pie y su colgante rosa tiene tres flechas, una representación de la tercera copia del cromosoma 21 que tienen las personas con síndrome de Down, y "están apuntando hacia fuera para simbolizar la acción de levantarse y seguir adelante". A partir de los tres años.

Miniland Dolls Colourful para la igualdad

Un año más esta colección de muñecos/as ha sido elegida mejor juguete en la categoría para promover la igualdad. Todos los muñecos de Miniland Dolls Colourful, de Miniland, son de diferentes orígenes y/o con diversidad funcional, auditiva o visual, que pueden ayudar a los más pequeños "a sentirse representados e identificarse con ellos". La Asociación de Fabricantes de Juguetes también destaca de ellos que fomentan las habilidades sociales y creativas, potenciando la creatividad. Para Miniland, la diferencia consiste en aceptar "que todos los niños/as son únicos". A partir de los tres años.

Mi Primer Reborn Martina Yogui, mejor muñeco

La muñeca realista Mi Primer Reborn Martina yogui. Muñecas Antonio Juan

Mi Primer Reborn Martina Yogui es el mejor juguete en la categoría muñecos. Se trata de un 'bebé' de 52 centímetros con un peso especial (1.870 gramos), que le hace "asemejarse todavía más a los recién nacidos de verdad". De la empresa Muñecas Antonio Juan, el cuerpo de estos muñecos relistas está relleno de fibra PET, procedente de botellas de plástico recicladas. Asimismo, están preparados para practicar yoga: la muñeca lleva una sudadera, pantalón, pañal, esterilla de yoga y un libro de familia. También a partir de los tres años.

Anireal, mascotas bebé realistas

Un perro bebé de la colección de juguetes de imitación de Berjuan. Berjuan

Seleccionada como mejor juguete de imitación, Anireal es una colección de animales bebés realistas, hechos con vinil y tejido blando. De la empresa española Berjuan, estos muñecos buscan trasladar valores como "la precisión, la calidad y la autenticidad". "También valores positivos al transmitir ternura, cuidado por el mundo animal, creatividad y juego imaginativo", tal y como resalta el jurado. La colección, enfocada a niños a partir de los 6 meses, nace ante el gran crecimiento del segmento de mascotas.

La primera mesa de mezclas DJ musical para niños

Mesa de mezclas de DJ de Fisher-Price ríe y aprende. Mattel

Fisher-Price Ríe y aprende Mesa de mezclas DJ musical, de Mattel, es el mejor juguete en la categoría de primera infancia y preescolar. El jurado ha valorado que con él los 'pequeños DJs' pueden trabajar sus habilidades musicales con esta divertida mesa en varia etapas de su desarrollo. "Desde sus primeros juegos sentados gracias a sus patas extraíbles, pasando por sus primeras palabras mientras graban y mezclan canciones, hasta sus habilidades motoras finas con un montón de actividades manuales", informan. Recomendado a partir de los 6 meses.

Electrocefa Eco y la sostenibilidad

El juguete Electrocefa Eco. Cefa Toys

Premiado en la categoría de mejor juguete para un mundo sostenible, incluye más de 75 proyectos para conocer los principios de la energía eólica y solar. De la compañía aragonesa Cefa Toys, Electrocefa Eco introduce a los niños (a partir de los 8 años) en los principios de la transición energética.

Revolución de la plastilina de la mano de Hey Clay

Figuras de dinosaurios de plastilina. Bizak

Hey Clay Deluxe, de la firma vasca Bizak, ha sido elegido mejor juguete en la categoría de arte y manualidades. Dispone de una 'app' que guía a los niños en el proceso de creación de los personajes de la colección. El pack grande permite hacer seis personajes de temática animal (incluye también herramientas para esculpir) y una vez acabados se dejan al aire libre y se convierten en una figura para jugar. A partir de los 3 años.

Crear un ramo de flores silvestres con Lego

Juego para construir un ramo de flores silvestres. Lego

El Ramo de Flores Silvestres de Lego está formado por ocho varieda desde flores silvestres en tallos ajustables. El jurado lo ha elegido como el mejor juguete en la categoría construcción. A partir de 18 años.

Un microscopio multimedia, juguete electrónico

Microscopio educativo multimedia de Vtech. AEFJ

La compañía VTech ya se hizo en 2022 con dos premios con su cámara de fotos instantáneas Kidizoom print cam. En esta ocasión su Microscopio educativo multimedia ha sido seleccionado como el mejor en la categoría juguete electrónico. Con él los niños pueden explorar muestras, ampliarlas usando el zoom y tomar capturas de pantalla para guardarlas. "Además de ampliar sus conocimientos gracias a las imágenes y vídeos que le proporciona la BBC sobre temas tan variados como las plantas, animales, el cuerpo humano o los minerales", explican desde la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes. Aconsejado a partir de los 6 años.

Twister Air, el mejor en la categoría juegos

Imagen de dos menores jugando con Twister Air. Hasbro

Twister Air, de Hasbro, permite llevar los movimientos del tapete a la pantalla. Elegido en la categoría de juegos y mejor juguete elegido por el jurado, este divertido juguete de fiestas incluye 8 bandas de colores y un soporte de dispositivo compatible con cualquier móvil o tableta. A partir de 8 años y para uno o más jugadores.

Mucho más que un coche teledirigido

El Rhinomite Radiocontrol de Monster Trucks de Hot Wheels. Mattel

El Rhinomite Radiocontrol de Monster Trucks de Hot Wheels se ha alzado como el mejor juguete en la categoría vehículos, radiocontrol y pistas. Este coche teledirigido a escala 1:12 tiene unas ruedas gigantes y un diseño auténtico, y cuenta con el modo 'Dinamita’'. Es de Mattel y se aconseja a partir de los tres años.

El robot en forma de tigre de Magicbox

El robot en forma de tigre de Magicbox. AEFJ

Con solo apretar una palanca se despliega Wild Tigerbot, el producto de Magicbox que ha ganado en la categoría figuras de acción y playsets. A partir de los tres años, incluye un kid y "super things exclucivos".