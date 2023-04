El origen de las palmas del Domingo de Ramos: de qué están hechas y por qué se adornan con caramelos

"Domingo de Ramos: quien no estrena no tiene manos". Este tradicional refrán muestra la importancia de este día el calendario católico desde hace años. Los ramos de olivo, laurel y las palmas blancas que llevan los niños (y los no tan niños) en este día rememoran la Entrada de Jesús en Jerusalén que marca el inicio la Semana Santa. Es tradición, sobre todo en las zonas del este de Aragón más cercanas a Cataluña, que sean los padrinos quienes se las regalen a sus ahijados y se bendicen al final de las misas del Domingo de Ramos.

La tradición de llevar palmas el primer domingo de Semana Santa se remonta a siglos atrás, aunque no fue hasta finales del XIX cuando se empezaron a trenzarlas dando forma a los palmones. Aunque al principio, solo las llevaban quienes ostentaban 'buena posición social'.

En la actualidad los tamaños y diseños de palmas son muy variados pero todas tienen algo en común están elaboradas con hojas de palmera tierna que se cubren para que no se pongan oscuras. Según National Geographic, en todo el mundo, se estima que existen unas 2600 especies de palmas, pero solo se obtienen las hojas para el Domingo de Ramos de la palma de cera (Ceroxylon quindiuense).

Una tradición muy española

Una de las ciudades con mayor tradición palmera del mundo es Elche desde esta ciudad española se exportan la gran mayoría de las palmas que lucimos el Domingo de Ramos. Y además de las palmas sencillas, los palmones trenzados de forma artesanal son los preferidos de los niños ya que se adornan con lazos, figuritas y golosinas. El trenzado de las palmas se realiza a mano y son hábiles cesteros quienes transforman las hojas de palma en decoradas filigranas: cadenetas, florones...

Y es que las palmas son símbolos de la alegría y además adornan balcones y ventanas para alejar el mal a lo largo del año. Además, según reza la tradición, la ceniza de las palmas y ramos bendecidos tiene poderes 'casi' mágicos y es la que se impone a los fieles antes de empezar la cuaresma el Miércoles de Ceniza.

Cada Domingo de Ramos muchas familias mantienen la tradición de las palmas y los dulces, una costumbre que ha pasado de generación en generación.

Por qué se cuelgan golosinas en las palmas

Durante las primeras procesiones que se realizaban en Jerusalén, hace 1.600 años, los fieles colgaban en los ramos de olivo y laurel frutas como símbolo de abundancia. Con el paso de los años estas frutas frescas se fueron transformando en guirnaldas de frutas secas y, más reciente mente, en chucherías y golosinas que los más pequeños cuelgan en sus palmas. Las más populares... las de siempre: paraguas de chocolate, chupetes de caramelo, botellas de champán y figuritas de azúcar.

En la Plaza del Pilar y en las principales vías de la ciudad como el Paseo de la Independencia, Glorieta Sasera o la Plaza de España ya se han instalado los puestos donde comprar estos dulces.

