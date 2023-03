Estos son todos los collares de perro que prohibirá la nueva ley de bienestar animal

La nueva ley de bienestar animal que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado mes de febrero, y que sigue en trámite en el Senado, ha suscitado algunas dudas a los propietarios de mascotas.

Han llegado a surgir numerosos bulos que afirmaban que habría multas para quienes mataran cucarachas o que no se podría acabar con las plagas de insectos. En el caso de los perros, se ha llegado a afirmar que no se podrán entrenar perros guías, pero en realidad lo que indica la ley es que no "podrán usarse en actividades profesionales hasta haber cumplido los 18 meses de edad".

Algunas medidas, como el cursillo obligatorio para tener perro o los límites de tiempo para dejarlo solo en casa, han suscitado la polémica. A esto se suma una nueva norma que impide el uso de ciertos collares.

Aunque los collares y arneses son un objeto necesario para pasear a los perros por la calle, la nueva ley aclara que no todos son válidos, puesto que algunos pueden llegar a dañar al animal.

Collares prohibidos

En el artículo 27 de la norma se habla del uso de los collares. Específicamente, el texto indica que "se prohíbe el uso de cualquier herramienta de manejo que pueda causar lesiones al animal, en particular collares eléctricos, de impulsos, de castigo o de ahogo".

Hay propietarios que utilizan este tipo de collares para educar a su perro, sobre todo si tiene problemas de comportamiento. Muchos de ellos se pueden adquirir por internet o en tiendas de animales. Con la nueva ley, su uso estará prohibido. Los veterinarios y expertos en comportamiento animal desaconsejan también este tipo de castigos físicos y recomiendan sustituirlo por el refuerzo positivo.