Ley de Bienestar Animal: ¿es cierto que despenaliza la zoofilia?

El Proyecto de Ley de Bienestar Animal que fue aprobado el pasado 9 de febrero en el Congreso no deja de dar titulares. Este jueves, irrumpió sin miramientos en el pleno de las Cortes de Aragón (tal y como contó HERALDO) donde el diputado de Ciudadanos. Ramiro Domínguez, puso sobre la mesa uno de sus matices más polémicos: la supuesta "despenalización de la zoofilia".

Dominguez comenzó hablando de la obligación de prestar asistencia veterinaria 24 horas al día para terminar con estas palabras: "Me dejo el mejor pastel. Despenalizar la zoofilia. No voy a decir lo que pienso, porque saldría en todos los periódicos y alguno de ustedes me denunciaría", sentenció.

Ramiro Domínguez, de Ciudadanos Aragón, reprocha a Joaquín Olona, Consejero de ganadería, la Ley de Bienestar Animal

El diputado de Ciudadanos hacía alusión al amplio debate que se ha establecido en redes sociales donde muchos usuarios aseguran que la reforma del Código Penal en materia de maltrato que incluye la Ley Belarra "despenaliza la zoofilia".

La ley no ha sido aprobada de forma definitiva y todavía tiene que pasar el trámite del Senado pero, al parecer, suprime los artículos 337 y 337 del Código Penal, que recogían el maltrato a los animales domésticos o bajo el control humano cuando se los maltrata de forma injustificada, incluyendo la “explotación sexual”.

¿Se despenalizan "los delitos de carácter sexual"?

La norma plantea dudas a los expertos en leyes y en cuestión de maltrato animal. Según explican los expertos especializados en Derecho de los Animales, el nuevo artículo del Código Penal 340 bis, que sustituye al 337 y 337 bis especifica que se castigará a quienes cometan “actos de carácter sexual que causen una lesión que requiera tratamiento veterinario para el restablecimiento de su salud”. Se elimina de la norma el término "explotación sexual" y se cambia por "actos de carácter sexual", con la diferencia de que se especifica que el animal debe tener lesiones que requieran la visita del veterinario.

Es decir que exige un informe que acredite las lesiones y si no las hay no se considerará delito. De esta forma los a abusos sexuales a animales, la zoopornografía y otras conductas peligrosas para los animales podrían quedar impunes.

Menos prisión y más multas para los casos graves

Otra reforma de la Ley de Bienestar Animal es que se deja a criterio del juez la decisión de penar con multa económica o prisión los casos más graves de maltrato reduciendo el efecto disuasorio de la norma ya que habrá muchas multas que no se pagarán porque los condenados se declaren insolventes.