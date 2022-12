Cinco juegos de mesa familiares capaces de unir (¡y divertir!) a grandes y pequeños

Padres e hijos vivimos en la misma casa, pero nuestra ajetreada vida diaria no nos permite pasar juntos tanto tiempo como nos gustaría. Los mayores andamos pendientes del trabajo y de nuestras obligaciones, lo que nos deja poco tiempo libre. Por su parte, los más pequeños tienen unas jornadas cargadas de actividades extraescolares, entrenamientos y, para colmo, están los dispositivos electrónicos (‘smartphones’, tabletas y consolas) con los que entretenerse durante horas. Por eso, en estas fechas de celebraciones y días festivos, cualquier alternativa que no incluya ‘gadgets’ será bien recibida para disfrutar de tiempo de calidad con los nuestros.

Los juegos de mesa son la alternativa favorita de mucha gente para disfrutar de un rato agradable durante las tardes de invierno. De hecho, la fiebre por este tipo de pasatiempos, ha llevado a la aparición de nuevos títulos que han ampliado (y mucho) el catálogo de opciones a la hora de elegir. Claro, que la tarea se complica cuando tratamos de sentar juntos a los más mayores y a los pequeños de la casa. Para ello la mejor opción es apostar por títulos que resulten interesantes para los más mayores y que consigan, al mismo tiempo, que los más pequeños se sientan integrados al mismo nivel en la actividad. Se trata de un reto difícil, pero no imposible. Sigue leyendo para descubrir las mejores ideas que todavía puedes adquirir en Amazon.

Nuestros cinco juegos favoritos

- 'Party & Co Family' con pruebas para todos. Dos niveles de dificultad, uno para niños y otro para adultos. Esta versión del clásico juego incluye pruebas de dibujo, imitación, posturas y preguntas. Mantiene la esencia del original, pero con pruebas para los más pequeños. Además, esta opción cuenta con dos tableros uno más largo y otro corto de 25 minutos. Y todavía puedes conseguirlo Amazon por 31 euros

Pruebas divertidas para todos. Amazon

- 'Trivial Pursuit Familia': para estrujarse el cerebro. Sí. Es posible divertirse jugando al Trivial de toda la vida con los más peques ¡y que nos ganen! El éxito de preguntas y respuestas de los quesitos tiene una versión familiar con dos tipos de tarjetas que incluyen cuestiones adecuadas a cada edad. Y es de los más vendidos de Amazon.

Versión familiar del clásico de preguntas y respuestas. Amazon

-'Guatafamily': un juego de cartas y risas. La versión familiar del popular 'Guatafac' incluye 480 cartas con retos y preguntas que hay que resolver en solo ocho segundos. Las partidas duran entre 15 minutos y una hora para que los más pequeños no se cansen. Este divertido juego contribuye a crear recuerdos familiares y fomenta las relaciones entre padres e hijos ya que está adaptado para todas las edades.

Un juego de rapidez e imaginación para todos, a partir de 8 años. Amazon

- 'Hijos versus padres': la batalla familiar. Con millones de unidades vendidas, este juego convierte la partida en un campo de batalla donde todos miembros de la familia se enfrentan con preguntas, retos y desafíos. Incluye una apuesta. ¿Qué harás si pierdes?¿Recogerás la mesa o invitarás a cenar pizzas a toda la familia?

Una batalla campal con apuesta incluida Amazon

- 'Gestos': and the Oscar goes to... No hay nada que una más a una familia que hacer payasadas juntos. Este juego usa la mímica para hacernos pasar un buen rato y desatar nuestras carcajadas, sobre todo a los más pequeños, pero también de mayores. Con tres niveles de habilidad tiene un trofeo para la mejor actuación. ¡A por el Óscar!

Gestos, mímica y retos. Amazon

