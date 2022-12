Un nuevo juego de mesa dinámico y 100% aragonés

El dado ya es curioso de por sí. Tiene una lupa, una huella, un interrogante… El tablero está inspirado en la isla japonesa de Aoshima y las fichas-pez también son de lo más original. Con espíritu aventurero y -obviamente- lúdico, cinco amigas zaragozanas se han liado la manta a la cabeza para crear un juego de mesa nuevo que, además, se juega dentro y fuera del tablero. Esta es la propuesta de ‘Colonia Felina’, que es el primer ingenio de Kaki Good Energy, una recién creada editorial 100% aragonesa que aspira a sacar más títulos y entretenimientos a medio plazo.

“Todo surgió a raíz de la pandemia. Yo trabajo en un gimnasio y entonces había mucha incertidumbre con el confinamiento y el cierre de negocios. Me di cuenta de que necesitaba algo más y siempre me han encantado los juegos de mesa. Hacía tiempo me rondaba por la cabeza crear uno propio y tenía varias ideas”, cuenta Ana Gracia, una de las ‘alma mater’ del proyecto, para quien los juegos siempre fueron un ‘hobby’ antes de convertirse en una aventura empresarial.

“Estuvimos meses desarrollando el concepto, haciendo prototipos, testeando y llevando a cabo pruebas para ver qué fallaba, qué trampas se veían y cómo se podía mejorar. Se añadieron más casillas, fichas, tarjetas… Al final, tenía que ser un juego equitativo y sobre la marcha íbamos viendo cómo variaba su grado de probabilidad”, dice la joven.

El tablero, las fichas, las figuras y el resto de componentes. Heraldo

Pero, ¿cómo se juega y en qué consiste esta competición gatuna? Como se lee en las instrucciones, hay cinco gatos (con distintas personalidades) que se hallan perdidos por la ciudad. Una familia adinerada ha decidido crear una suerte de hotel de lujo para mininos y los cinco emprenden el camino para tratar de encontrar ese oasis. Para conseguir el objetivo tienen que ir encontrando una serie de peces que, previamente y con astucia, los jugadores han ido escondiendo por el salón de juego. “Por eso se juega en el tablero, pero también por la casa. Además, mientras un jugador trata de encontrar los peces escondidos, la partida continúa y se le puede saltar el turno por lo que tampoco puede eternizarse en su búsqueda. El jugador debe decidir si compensa o no hacerlo”.

El planteamiento es “para un mínimo de tres jugadores” y, aunque en la caja pone que es para público a partir de 8 años, “en realidad hemos comprobado que en familia juegan también niños más pequeños”. “Pusimos 8 por aquello de que pudieran leer las tarjetas ellos solos, pero no hay topes de edad, lo único importante es divertirse y hemos visto que los participantes se ríen mucho”, explican las cinco amigas.

La primera vez que se presentó ‘Colonia Felina’ en sociedad fue en ‘La noche insomne’ de Zaragoza (estaba recién salido del horno) y unas semanas después se llevó al salón DAU de Barcelona, un referente en el universo de los juegos de mesa. “Ahora estamos en plena campaña de Navidad, tratando de darlo a conocer. Nos movemos por las tiendas y las jugueterías porque de momento no tenemos la distribución tan potente que tienen las grandes marcas. También confiamos mucho en la web (coloniafelina.com), donde se puede ver cómo es y hacer pedidos”, explican.

El acabado 100% profesional responde a que todas las amigas son virtuosas en sus respectivos campos y “cada cual ha desarrollado una función: desde la que es ilustradora hasta la que es diseñadora industrial y se ha podido hacer cargo de la caja y el packaging”. Ana Gracia es la autora y la CEO de Kaki Good Energy, de las ilustraciones se ocupa Ana Cristina López, la ‘project manager’ es Lydia Ramos, el márquetin es terreno de Virginia Hidalgo e Irene Ramos es responsable del diseño.

Las partidas duran entre 20 minutos y media hora y, según cuentan, en ellas entran en concurso distintas habilidades como la velocidad, el ingenio, la astucia (hay una parte también de despistar al oponente) y la destreza para ser el primero en el menor tiempo posible. Como dicen las creadoras parafraseando a George Bernard Shaw: "No dejamos de jugar porque envejecemos; envejecemos porque dejamos de jugar".