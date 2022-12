Cómo iluminar el espejo del baño por menos de 20 euros y conseguir que parezca el de una estrella de cine

Levantarse por la mañana y mirarse en el espejo del cuarto de baño es un acto cotidiano que puede acabar con nuestra paciencia si no contamos con una iluminación adecuada. Es fácil que terminemos con el genio de la malvada reina de Blanca Nieves si nuestro 'espejito, espejito' no cumple con nuestras expectativas. Porque ya sea para lavarnos los dientes, maquillarnos como es debido o para nuestra rutina 'beauty' necesitamos que no haya zonas de sombra ni reflejos en esta zona. Hay quienes apuestan por hacerse con un espejo portátil con luces LED, pero otros no quieren añadir más accesorios al, ya de por sí, abarrotado cuarto de baño.

La tecnología LED también puede ofrecernos otras soluciones económicas que aportarán luz a este espacio sin la necesidad de hacer obras ni cambiar el espejo. Además, este tipo de iluminación de bajo consumo nos permite ahorrar energía ya que gastan mucha menos energía que las bombillas convencionales, pero iluminan con la misma intensidad. En Heraldo Shopping hemos encontrado, en el amplio catálogo de Amazon, tres soluciones para todos los espacios y estilos decorativos, pero todas ellas aportan un extra de luz.

- Aplique sobre el espejo. Un accesorio como este, de 19,99 euros, aporta un extra de luz que ilumina la zona del lavabo desde la parte superior y ayuda a eliminar las sombras que genera la iluminación del techo. Si el espejo es muy grande puedes colocar dos apliques separados al menos 60 centímetros para cubrir mayor superficie. Si la luz de las lámparas se refleja en el espejo la luz se expande y quedan menos sombras.

Ofrece una luz blanca neutra. Amazon

- Bombillas alrededor del espejo. Una opción para iluminar completamente todo el espejo y que además decora para que consigas un espejo como el de los camerinos de las estrellas de Hollywood. Estas luces, que cuestan 13 euros de Amazon, se pegan al marco y se retiran sin dejar restos. Cuentan con un interruptor táctil de encendido para ajustar el brillo y que puedas sacar todo el partido al espejo del baño.

Iluminación en todos los angulos Amazon

- Tira led para retroiluminar el espejo con un halo. Esconder las luces en la parte trasera del espejo aporta una iluminación agradable. Con las tiras led puedes elegir si quieres iluminar la parte de arriba, la de abajo o todo el perímetro. Son fáciles de instalar y este modelo de dos metros, por ejemplo, tienen un precio de 12 euros en Amazon.

Retroiluminación de color blanco cálido Amazon

